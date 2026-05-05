Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie

Wielki hotel w Wiśle ma 5 lat

Ta inwestycja budziła kontrowersje - gigantyczny i luksusowy hotel jest tuż przy wjeździe do popularnej miejscowości wypoczynkowej w Beskidach. Wcześniej największy był tu hotel Gołębiewski. Hotel Crystal Mountain w Wiśle został otwarty w lutym 2021 roku jako pierwszy pięciogwiazdkowy obiekt w tej beskidzkiej miejscowości. Jest to już piąta i zarazem największa inwestycja grupy Górskie Resorty, która ma już Green Mountain w Karpaczu, Osady Śnieżka w Łomnicy, Platinum Mountain i Blue Mountain w Szklarskiej Porębie.

Crystal Mountain w Wiśle w woj. śląskim jest ogromny, ale i tak trzy razy mniejszy niż słynny Gołębiewski w Pobierowie. Ma 57 tys. m kw. pow. całkowitej, użytkowej - 35 tys. mkw, 490 pokoi, aquapark, infinity pool, spa i centrum konferencyjne i pomieści 1500 gości, ale chce być jeszcze większy. Wiosną 2026 spółka ogłosiła: rozbudowujemy hotel. Powstanie tu wielkie centrum konferencyjne.

Jak chcą rozbudować Crystal Mountain? Hotel jest na wysokości 560 m n.p.m. w otoczeniu lasów Beskidu Śląskiego, wyżej nic zbudować się nie da, więc nowa część będzie niżej - "spłynie" po zboczu góry Bukowa.

Nowe centrum kongresowo‑konferencyjne zostanie zaprojektowane tak jak i sam hotel przez pracownię Q2 Studio z Wrocławia.

W projekcie Q2 Studio kluczowa ma być sala kongresowa ok. 2 tys. mkw. i 6 m wysokości oraz foyer o powierzchni 900 mkw. Inwestycja, której realizację wstępnie planuje się na 2028 rok, ma ambicję konkurować z największymi obiektami MICE w Polsce. potwierdził to pod koniec kwietnia - ogłosił prezes Dariusz Surynt.

Nowa część hotelu Crystal Mountain. Z czego będzie się składać?

Główna sala konferencyjna będzie mieć powierzchnię ok. 1 800 m²

Wysokość użytkowa - 6 m

Reprezentacyjne foyer o powierzchni 900 m²

Zintegrowane zaplecze gastronomiczne – dodatkowa infrastruktura kuchenna i bankietowa

Nowe centrum zostanie wyposażone w bezpośrednie połączenie komunikacyjne z hotelem Crystal Mountain, co ma gwarantować gościom wygodę bez względu na warunki pogodowe.

Górskie Resorty w Wiśle. Architektura

Tak swój projekt opisują architekci z pracowni Q2Studio:

Bryła budynku podzielona została na trzy rozwidlające się sekcje mieszkalne schodzące wzdłuż stoku, które połączone wspólnym zapleczem funkcjonalnym. Jednostki mieszkalne zostały zlokalizowane w orientacji wschód-zachód i dodatkowo obrócone o kąt 45 stopni dając każdej z nich dostęp do górskich widoków. Tym sposobem nadano bryle i elewacji charakterystycznego, kryształowego wyglądu.

Jak przyznają przedstawiciele spółki Górskie Resorty, nowa inwestycja to nie tylko odpowiedź na trendy, ale przede wszystkim realizacja długofalowej strategii grupy. - Widzimy rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, wielofunkcyjne przestrzenie konferencyjne w atrakcyjnych lokalizacjach wypoczynkowych- mówią.

