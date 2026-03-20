Architektura inspirowana ruchem oceanu

Projekt terminala, nakreślony na planie litery „H”, został pomyślany jako system modułowy, co ma umożliwić szybką budowę z gotowych komponentów. Najbardziej spektakularnym elementem bryły jest falujący dach, którego dynamiczne linie mają przywoływać na myśl fale Atlantyku, podkreślając tożsamość Casablanki jako miasta portowego.

Ivan Harbour z RSHP zaznacza, że budynek będzie celebracją światła i ludzkiej skali, płynnie przechodząc od monumentalnych przestrzeni centralnych do intymnych, uspokajających oaz.

Pod stalową konstrukcją dachu zaprojektowano podbitkę w kolorze ochry, ozdobioną sześciokątnym motywem i licznymi świetlikami. To bezpośredni ukłon w stronę tradycyjnego marokańskiego rzemiosła - płytek bejmat oraz terakotowej mozaiki zellige, charakterystycznych dla południowych prowincji kraju. Jak podkreśla Stephen Barrett z RSHP, kluczowym wyzwaniem było uchwycenie ducha miejsca i uniknięcie tworzenia nijakich przestrzeni tranzytowych, w których pasażer czuje się obco.

Węzeł komunikacyjny nowej generacji

Inwestycja o wartości 12 miliardów dirhamów (w przeliczeniu to nieco ponad 3,2 mld dolarów, lub około 12 mld zł) to nie tylko budynek, ale strategiczny punkt na mapie globalnej łączności. Najważniejszą cechą projektu jest jego pełna integracja z marokańską siecią kolei dużych prędkości (LGV), łączącą Kinitrę z Marrakeszem. Dzięki temu rozwiązaniu pasażerowie zyskają błyskawiczny dostęp do najważniejszych ośrodków miejskich w kraju.

Jack Evans-Newton z RSHP wskazuje, że połączenie lotniska z siecią kolejową pozycjonuje Casablankę jako kluczowy pomost między Afryką, Europą a resztą świata. W ramach rozbudowy infrastruktury powstanie również:

nowa, równoległa droga startowa o wymiarach 3700 m x 45 m,

nowoczesna wieża kontroli lotów,

zaawansowane systemy dróg kołowania i stanowiska postojowe dla samolotów.

W związku z tym, że Maroko przygotowuje się do współorganizacji Mistrzostw Świata FIFA 2030, ten flagowy projekt podkreśla zaangażowanie tamtejszego Krajowego Biuro Portów Lotniczych (ONDA) w sprostanie przyszłym wyzwaniom kraju. Jest to kamień węgielny wizji „Lotniska 2030” i stanowi transformacyjny krok w krajobrazie lotniczym Maroka - pozycjonując kraj jako strategiczny hub dla globalnej łączności.

Komfort pasażera zapewniony - zielone oazy, galerie handlowe saloniki premium

Wnętrze terminala, rozplanowane na trzech poziomach, ma redefiniować doświadczenie podróży poprzez priorytetowe traktowanie gościnności i efektywności. Projektanci z ALA Concept, mający na koncie sukcesy, takie jak terminal w Marrakeszu (uznawany za jeden z najpiękniejszych na świecie), wnieśli do projektu doświadczenie w tworzeniu immersyjnych wrażeń.

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji rozległe zielone oazy wewnątrz budynku, dynamiczne strefy handlowe oraz duży obszar Duty-Free, ekskluzywne saloniki VIP i hotel lotniskowy klasy premium z widokiem na płytę lotniska.

Kiedy powstanie nowy terminal w Casablance i kto go wybuduje? Partnerzy i harmonogram realizacji

Za realizację tego ambitnego zadania odpowiada joint venture utworzone przez dwóch największych marokańskich wykonawców – firmy SGTM oraz TGCC, którym kontrakt powierzono w styczniu 2026 roku.

Prace przygotowawcze, obejmujące niwelację terenu i wykopy, rozpoczęły się już w lipcu 2025 roku i zostały pomyślnie zakończone.

Pierwsza faza terminala, który docelowo ma obsługiwać 20 milionów pasażerów rocznie, ma zostać oddana do użytku w 2029 roku. Arnaud Cauchois z firmy Egis podkreśla, że projekt ten jest nie tylko ekscytującym wyzwaniem technicznym, ale także kamieniem milowym w modernizacji marokańskiej infrastruktury, który ma sprostać ambicjom kraju przed nadchodzącym mundialem.

Przypomnijmy jeszcze , że RSHP to wielokrotnie nagradzana, 180-osobowa pracownia architektoniczna, działająca globalnie. W tym roku pracownia świętuje 20-lecie Terminala 4 na lotnisku Barajas w Madrycie, a także ukończenie projektu Metro Tunnel w Melbourne. Inne godne uwagi projekty to lotnisko w Genewie, Aile Est (ukończone w 2021 r.) i Terminal 5 na lotnisku Heathrow.

ALA CONCEPT projektuje projekty infrastrukturalne, które łączą współczesność i nowoczesność, jednocześnie wzmacniając marokańską tożsamość kulturową. ALA CONCEPT jest architektem Terminala 3 na lotnisku w Marrakeszu, który został ukończony w grudniu 2017 roku i przez cztery lata był uznawany za najpiękniejsze lotnisko na świecie przez profesjonalistów z branży lotniczej i podróżnych. Dzięki swojemu doświadczeniu w infrastrukturze lotniskowej, ALA CONCEPT zrealizowało pięć lotnisk w Maroku, a obecnie kończy realizację lotniska w Rabacie, planowaną na 2025 rok. W 2024 roku wygrało konkurs na nowy terminal w Marrakeszu i lotnisko w Agadirze, podkreślając zaangażowanie pracowni w projektowanie dużych projektów infrastrukturalnych.

Egis z kolei to wiodąca globalna firma świadcząca usługi architektoniczne, konsultingowe, inżynierii budowlanej, operacyjne i mobilności. 20 500 pracowników działa w ponad 100 krajach, w tym w Polsce.