Tunel średnicowy w Łodzi

CPK zapowiada lokalny kapitał i wielkie doświadczenie

Do walki o kontrakt stanęło jedenaście firm połączonych w cztery konsorcja. Ich oferty poznaliśmy pod koniec marca. Co istotne z punktu widzenia gospodarczego, wszystkie podmioty ubiegające się o zlecenie to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem i siedzibami na terytorium Polski. Prezes spółki CPK, dr Filip Czernicki, podkreślał, że tzw. local content jest ważną wartością tego postępowania, a doświadczenie wykonawców daje nadzieję na terminową realizację tak wymagającego zadania.

Po wnikliwej analizie i ocenie wniosków, które wpłynęły do spółki w marcu 2026 roku, do zasadniczego etapu rozmów dopuszczono wszystkich czterech zainteresowanych wykonawców. Rozpoczęła się decydująca faza dialogu konkurencyjnego. Finalne podpisanie umowy zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku, a finał prac przewidywany jest w 2031 roku.

Lista konsorcjów ubiegających się o kontrakt na dworzec i tunel do Portu Polska

MIRBUD S.A. (lider), KOBYLARNIA S.A., TORPOL S.A.;

MOSTOSTAL Warszawa S.A. (lider), NDI S.A., NDI SOPOT S.A., INTERCOR sp. z o.o.;

PORR S.A. (lider), Gülermak S.A.;

STRABAG sp. z o.o. (lider), TYM-BUD Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Tymoszewski.

Powstanie podziemne miasto trzy razy większe od Warszawy Centralnej

Parametry planowanego dworca i tunelu budzą podziw i stawiają wyzwanie współczesnej architekturze. Dworzec kolejowy wraz z halą peronową, częściowo pod ziemią, osiągnie kubaturę przekraczającą 1,6 mln m³. Oznacza to, że pod względem objętości będzie on niemal trzykrotnie większy niż warszawski Dworzec Centralny.

Jeszcze większe wrażenie robi tunel, którego pojemność oszacowano na około 3,5 mln m³, a całkowitą długość na 6 kilometrów. Obiekt ten, o zmiennej szerokości wahającej się od 50 do 160 metrów, stanie się najważniejszą arterią dla linii kolejowych nr 5, 85 oraz 88.

Spółka CPK zleciła Instytutowi Kolejnictwa analizę zwiększenia prędkości przejazdów pociągów w tunelu. Opracowanie wskaże rozwiązania techniczne umożliwiające zwiększenie prędkości dla pociągów tranzytowych, które nie będą zatrzymywać się na stacji pod lotniskiem. Analiza ma być gotowa na początku września.

Dynamiczny układ torowy i logistyka projektu Port Polska

Inżynieryjny majstersztyk zakłada dynamiczny układ torowy, który będzie się rozszerzał i zwężał w zależności od potrzeb stacji.

Wjazd od wschodu to sześć torów, które umożliwią bezpośredni dojazd ze stolicy. Na terenie dworca przewidziano rozwidlenie do dwunastu torów, z czego dziesięć znajdzie się przy krawędziach peronowych, a dwa będą torami przelotowymi. Wyjazd na zachód to ponowne zwężenie do sześciu torów, prowadzących w stronę Gdańska, Wrocławia i Łodzi. Prace zostały podzielone na dwie główne części: wschodnią i centralną (obejmującą dworzec i hub) oraz zachodnią z systemem rozplotów. Wykonawcy mogli również ubiegać się o zakres opcjonalny, który obejmuje m.in. dostawę i serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB).

Kiedy z dworca Portu Polska odjadą pociągi?

Jak informuje spółka CPK, stacja i tunel kolejowy pod nowym lotniskiem godnie z harmonogramami mają zostać oddane do użytku pod koniec 2032 r. – równocześnie z odcinkiem KDP między Warszawą i Łodzią. Kolejne fragmenty kolejowego „Y” z Łodzi do Wrocławia i z Sieradza do Poznania powinny zostać uruchomione do końca 2035 r.

Autor: CPK/ Materiały prasowe

Zobacz, jak wyglądała budowa tunelu średnicowego w Łodzi

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