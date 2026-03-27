Architektura prestiżu i funkcjonalności na lotnisku

Nowy Terminal VIP nie będzie jedynie kolejnym budynkiem na mapie lotniska; to strategiczny element infrastruktury wspierającej (SIE – Support Infrastructure Engineering), zlokalizowany w północno-wschodniej części obszaru wsparcia lotniska. Obiekt o planowanej powierzchni użytkowej około 2 600 mkw. ma być odpowiedzią na potrzeby pasażerów o szczególnych wymaganiach, w tym delegacji państwowych i gości specjalnych.

Zadanie stojące przed projektantami z TPF jest niezwykle złożone. Muszą oni opracować kompletną dokumentację projektową, plan zagospodarowania terenu oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne i zezwolenia.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 marca 2026 r. TPF Sp. z o. o. podpisała umowę z Centralny Port Komunikacyjny na opracowanie dokumentacji projektowej Terminala VIP. Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, która stanowić będzie podstawę dla dalszych etapów realizacji inwestycji, w tym przyszłych postępowań na roboty budowlane - pochwaliła się firma TPF w mediach społecznościowych.

Podróż z Portu Polska w standardzie ultra-Premium

Projekt musi uwzględniać absolutnie każdy detal podróży – od momentu, gdy pasażer zostawia samochód na dedykowanym parkingu, aż po wejście na pokład samolotu. Architekci muszą płynnie zintegrować w strukturze budynku strefy odprawy, nadawania bagażu rejestrowanego oraz pełne zaplecze kontrolne: bezpieczeństwa, paszportową i celną.

Wnętrza terminala mają oferować nie tylko sprawną obsługę, ale przede wszystkim maksymalny komfort. Pasażerowie zyskają dostęp do wyselekcjonowanej oferty komercyjnej i gastronomicznej, co pozwoli na oczekiwanie na lot w atmosferze luksusu i prywatności.

Wizualizacja nowoczesnego terminala lotniczego Portu Polska, z przestronnymi halami, pasażerami, ruchomymi schodami i dużą ilością zieleni na balkonach, ukazująca przyszłość infrastruktury transportowej.

Kto skorzysta z Terminala VIP?

Obiekt został zaprojektowany z myślą o czterech kluczowych grupach użytkowników:

Grupa HEAD: To absolutny priorytet, obejmujący prezydentów, premierów oraz przewodniczących parlamentu. Zasady ich obsługi ściśle definiuje polska instrukcja HEAD.

VIP: Osoby sprawujące wysokie funkcje rządowe, takie jak ministrowie, posłowie czy ambasadorowie.

CIP (Commercially Important Person): Grupa komercyjna, w skład której wchodzą liderzy biznesu, celebryci oraz znane drużyny sportowe.

GA (General Aviation): Użytkownicy lotów prywatnych i komercyjnych, niekorzystający z regularnych linii pasażerskich.

O ten kontrakt rywalizowało 13 firm

Wybór firmy TPF był efektem przetargu, do którego zaproszono 13 podmiotów współpracujących ze spółką CPK w ramach umowy ramowej z 2023 roku. Choć o zwycięstwie decydowała w 100% cena, oferenci musieli spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące doświadczenia personelu projektowego. Ostateczna wartość kontraktu to około 6,1 mln złotych brutto.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budynek Terminala VIP ma zostać oddany do użytku w październiku 2031 roku. Będzie to jeden z kluczowych momentów dla infrastruktury towarzyszącej CPK, pieczętujący rolę nowego portu jako hubu o znaczeniu globalnym, gotowego na obsługę najważniejszych osób na świecie w standardzie godnym XXI wieku.