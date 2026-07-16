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Pomnik w Konotopiu niemal gotowy

55-metrowy pomnik Matki Boskiej Miłosiernej powstaje na polu we wsi Konotopie. To w gminie Kikół, kilkadziesiąt kilometrów od Torunia i Włocławka, nieopodal drogi krajowej nr 10. Na Google Maps z satelity widać dopiero budowę cokołu, ale w rzeczywistości figura jest niemal gotowa. 15 sierpnia 2026 pomnik ma zostać oficjalnie poświęcony i udostępniony turystom – a tych nie brakuje już teraz.

Inicjatorem i fundatorem budowy pomnika jest jeden z najbogatszych Polaków, Roman Karkosik wraz z żoną Grażyną. Obiekt ma przyciągać pielgrzymów z całej Polski i nie tylko.

Figurę Maryi zaprojektował na zlecenie miliardera artysta rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski z Płowęża. To również on znalazł dla posągu lokalizację nieopodal sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Konotopiu (odbudowę i rozbudowę tego sanktuariów również sfinansował Roman Karkosik). Dookoła posągu zaplanowano infrastrukturę towarzyszącą, przede wszystkim parking, ale też budynek do obsługi gości, fontannę i tereny zielone przecięte szeroką aleją pieszą prowadzącą do pomnika.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Sam pomnik wykonano z 57 tys. ton betonu w ciągu 13 miesięcy (akt erekcyjny wmurowano w połowie marca 2025 r.). Fundament posadowiono na żelbetowych palach. Koszt budowy pomnika szacowany jest na ok. 100 mln zł. Według zapowiedzi inwestora ma przetrwać minimum 300 lat. Mierząca 40,6 m figura Maryi stoi na 15-metrowym postumencie w formie korony, który będzie jednocześnie pełnił funkcję tarasu widokowego. Łącznie pomnik ma osiągnąć wysokość 55,6 m.

W wypowiedziach dla mediów przedstawiciele lokalnych władz podkreślają, że budowa jest inicjatywą prywatną, ale ma szansę stać się potężnym bodźcem rozwojowym dla okolicy.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Polska kontra reszta świata, czyli pomnik Maryi w Konotopiu na tle konkurencji

W publikacjach medialnych dotyczących nowego pomnika często podkreśla się – zgodnie z prawdą – że mierzący 55,6 m obiekt będzie wyższy od Figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie (36 m), a także od słynnej Statuy Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (38 m). Będzie to również najwyższy pomnik Maryi w Europie – następny w kolejce jest dopiero niższy o blisko 23 m pomnik tej postaci w świątyni Notre-Dame du Sacré-Cœur we francuskim Miribel (32,87 m).

Matka Boska w Konotopiu stanie się też po ukończeniu najwyższym pomnikiem w Polsce. Jej konkurencją są bowiem:

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku – 43 m,

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie – 38 m,

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie – 36 m.

Oczywiście przy takich zestawieniach kluczowe jest to, z czym się porównujemy. Jeśli spojrzeć na najwyższe pomniki religijne w Europie, Matka Boska Miłosierna w Konotopiu jest dopiero na szóstym miejscu. Przewyższają ją m.in. gigantyczne krzyże z Macedonii oraz 110-metrowy pomnik Chrystusa Króla z portugalskiej Almady, znany jako Cristo Rei.

Autor: Claude Attard from Toulouse, France/ CC BY-SA 2.0

Jeśli spojrzeć na najwyższe pomniki świata ogółem, powstająca w Konotopiu Matka Boska zupełnie znika – nie znajdzie się nawet w pierwszej czterdziestce. Trudno bowiem choćby porównywać jej 55,6 m wysokości z kolosami z pierwszej trójki:

Laykyun Sekkya Buddha w Mjanmie – 129,2 m,

Wielki Budda z Lushan w Chinach – 208 m,

Statua Jedności w Sadhu w Indiach – 240 m.

Ogółem najwyższe pomniki świata buduje się w Azji, najczęściej w Chinach, Indiach i Japonii. Jeśli chodzi o Europę, to na liście rekordzistów znalazły się przede wszystkim rosyjski pomnik „Matka Ojczyzna Wzywa!” w Wołgogradzie (85 m) oraz ukraińska Matka Ojczyzna w Kijowie (102 m).

Przejdź do galerii: Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie

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