A2 od dziś dłuższa o 27 kilometrów! Ważny odcinek autostrady oddany do ruchu

Tunel średnicowy w Łodzi

Nowe kilometry autostrady A2 gotowe

Nowo oddany odcinek rozciąga się pomiędzy węzłami Łukowisko a Biała Podlaska. Jest to naturalna kontynuacja prac, które systematycznie przesuwają autostradę na wschód od Siedlec. Przypomnijmy, że pod koniec grudnia 2025 roku do użytku oddano już 10 km trasy między węzłami Siedlce Południe a Siedlce Wschód.

Dzisiejsze otwarcie sprawia, że podróż staje się znacznie bardziej komfortowa i przewidywalna, omijając dotychczasowe wąskie gardła na drodze krajowej nr 2.

Gdzie dokładnie wjedziemy na autostradę? Węzły Łukowisko i Biała Podlaska

Kierowcy zyskali dostęp do nowoczesnej infrastruktury poprzez dwa strategiczne węzły. Pierwszy z nich, Łukowisko, stanowi ważne skrzyżowanie z obecną drogą krajową nr 19.

Drugi, węzeł Biała Podlaska, powstał na przecięciu z drogą wojewódzką nr 811. Należy jednak pamiętać o istotnym ograniczeniu: na węźle Łukowisko obecnie nie ma możliwości zjazdu w kierunku Warszawy, co jest bezpośrednim efektem trwających wciąż prac na sąsiednim fragmencie trasy.

Co z brakującymi odcinkami A2?

Choć dzisiejsze otwarcie cieszy, to jeszcze nie koniec inwestycji na tym terenie. Na trasie od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca główne roboty budowlane zostały już sfinalizowane. Obecnie ten fragment oczekuje na oficjalną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Na pozostałych częściach trasy, m.in. od Malinowca do Łukowiska, trwają intensywne prace wykończeniowe - montaż barier, ekranów akustycznych, oznakowania oraz systemów ochrony środowiska, takich jak siatki dla płazów.

Pełne połączenie Siedlec z Białą Podlaską, liczące łącznie 65 kilometrów, ma być gotowe do końca czerwca 2026 roku. Oznacza to, że już za kilka miesięcy mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolic zyskają pełne, szybkie połączenie nie tylko z Warszawą, ale i z całą europejską siecią dróg szybkiego ruchu.

Miliardy na wschodnią infrastrukturę od Unii Europejskiej

Realizacja tak potężnego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez ogromnych nakładów finansowych. Budowa czterech odcinków A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej pochłonęła blisko 3 miliardy złotych. Inwestycja ta otrzymała potężny zastrzyk gotówki z funduszy zewnętrznych – ponad 1,3 miliarda złotych dofinansowania pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027). Dzięki tym środkom wschodnia Polska zyskuje okno na świat, które realnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.