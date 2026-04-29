Marmurowe regały i jajka z kamienia

Podczas tegorocznego Milan Design Week 2026 firma SolidNature – holenderski specjalista w zakresie pozyskiwania i obróbki ekskluzywnego kamienia naturalnego – zaprezentowała pawilon Il Sonno Supermarket. Instalacja została zaprojektowana przez pracownię OMA, kierowaną przez jednego z najbardziej rozpoznawalnych, współczesnych architektów, Rema Koolhaasa, we współpracy ze studiem badawczo-projektowym AMO.

Czytaj także: Torre Velasca w Mediolanie. Najbrzydsza ikona architektury, która podzieliła modernizm

Pawilon umieszczono w lekkiej strukturze z półprzezroczystego poliwęglanu i metalowych kratownic. Przestrzeń, która na pierwszy rzut oka przypomina sklep, okazuje się w rzeczywistości studium ekspresyjnego wykorzystania kamienia SolidNature. Regały wykonano z onyksu, marmuru oraz innych naturalnych materiałów, a następnie zapełniono rzędami „produktów” imitujących artykuły codziennego użytku. Butelki, kostki mydła, jajka czy pakowana żywność wydają się znajome, lecz po chwili staje się jasne, że mamy do czynienia z przemyślaną scenografią.

Zakupy. Zestaw powtarzalnych odruchów

Układ regałów nawiązuje do logiki sklepowych alejek i kategorii produktów, dzięki czemu poruszanie się po przestrzeni jest intuicyjne. Moment uświadomienia sobie, że całe doświadczenie zostało starannie zaprojektowane, odsłania nie tylko nowe oblicze kamienia, ale także nasze własne, utrwalone schematy percepcji i zachowań.

Autor: Artur Celiński Milan Design Week 2026: OMA/AMO i solidnature zastąpili produkty w supermarkecie ich kamiennymi odpowiednikami

„Nikt nie myśli podczas zakupów, to czysty odruch” – mówił Samir Bantal, główny architekt AMO. W zaprezentowanej instalacji odruch został wykorzystany do podbicia szoku, który towarzyszy nam podczas spaceru po wystawie.

Czytaj także: Żeby zobaczyć polskie wyobrażenie o pięknie, trzeba było stanąć w 500-metrowej kolejce. Relacja z wystawy „Polski Modernizm” w Mediolanie

Decyzja o wykonaniu każdego „produktu” z kamienia zasadniczo zmienia sposób postrzegania tego materiału. Powierzchnie, oglądane przez pryzmat nadanej im, pozornej funkcji, zaczynają eksponować żyłkowanie, półprzezroczystość i kontrasty, które współgrają ze zmieniającym się światłem dziennym. Umożliwia to sama konstrukcja stoiska – pozbawiona sufitu, otwarta na naturalne światło oraz cienie rzucane przez otaczające drzewa.

Tymczasowość supermarketu vs. trwały materiał

Emocjonalny odbiór instalacji bierze się także z wyraźnego kontrastu. „Kamień naturalny wprowadza inne poczucie wartości, zakorzenione w zrównoważonym rozwoju, trwałości i autentyczności” – zauważa David Mahyari z SolidNature. W zestawieniu z przestrzenią supermarketu – kojarzoną z jednorazowością, nadmiarem i tymczasowością – materiał ujawnia swoją odmienną logikę. Trwałość kamienia zostaje tu skonfrontowana z systemami napędzanymi szybkością i konsumpcją.

Doświadczenie odwiedzających ma wyraźnie zaprojektowaną dramaturgię: początkowy dystans i ciekawość przechodzą w etap orientacji w przestrzeni, by ostatecznie ustąpić miejsca uważnej obserwacji detali – krawędzi, wykończeń, organiczności i powtarzalności form. Dodatkowy, lekko surrealistyczny efekt tworzą lustrzane powierzchnie zastępujące ściany, które optycznie wydłużają przejścia i wciągają zwiedzających w głąb instalacji.