Nowa przestrzeń dla dzieci w Tychach

Fontanny, zraszacze, sensoryczna ścieżka oraz zielony plac zabaw wykonany z naturalnych materiałów. Zielone domki, labirynty, kopuły czy szałasy połączone alejkami. Prawdziwa bajka dla dzieci. Pracownia RS+ Roberta Skitka opanowała rzadką sztukę projektowania przestrzeni publicznych, które cenią zarówno mieszkańcy, jak i krytycy architektury. Dobrze Państwo kojarzą, dokładnie taki sam początek miał nasz materiał, opisujący Planty w Jaworznie. Bo też pracownia Roberta Skitka RS+ po prostu umie projektować efektowne przestrzenie publiczne. Tym razem na naszych zdjęciach jest ich najnowszy projekt w Tychach: wodny plac zabaw w parku Jaworek. Otwarty w sierpniu 2024, na miesiąc przed terminem, od razu został przez użytkowników (w zasadzie - przez ich rodziców), okrzyknięty najładniejszym wodnym placem zabaw dla dzieci w regionie. To jeszcze dodajmy, że to nie pierwszy projekt dla dzieci tych architektów w Tychach. Przecież to tu w 2011 roku powstał pierwszy w Polsce wodny plac zabaw na Paprocanach, czyli nad tyskim jeziorem. Ten jest kolejny. I większy o 100 mkw.

To projekt pracowni Roberta Skitka

Pracownia, która znalazła się w 2024 roku w rankingu najbardziej wpływowych pracowni w Polsce to naprawdę specjaliści w tej dziedzinie. Rzeczywiście w 2011 powstał pierwszy w Polsce wodny plac zabaw ich projektu, schowany między drzewami i z fontannami w kształcie kwiatów. Potem były kolejne takie obiekty, m.in. w Stalowej Woli, a w ubiegłym roku otwarto wodne place zabaw w Kozienicach ze sceną plenerową, integracyjnym placem zabaw oraz całym parkowym założeniem. O swojej nowej realizacji w parku Jaworek architekci mówią:

Niecka wodnego placu zabaw została nieco schowana za skarpami i wkomponowanym w teren budynkiem technicznym w celu ochrony najbliższych zabudowań przed gwarem bawiących się dzieci. W Jaworku strefa rekreacyjna została rozszerzona o naturalny plac zabaw. Z pewnością będzie to dodatkowa atrakcja dla najmłodszych – mówił dla portalu umtychy.pl architekt Robert Skitek z pracowni RS+. I dodał: Dzięki mostkom zawieszonymi nad niecką rodzice czy dziadkowie będą mogli oglądać swoje dzieci z góry.

Żelbet i szklane balustrady w parku Jaworek

Wodny plac zabaw powstał w ramach programu rewitalizacji parku Jaworek. Koszt inwestycji to około 11 600 000 zł, a budowa trwała 8 miesięcy Na 400 metrach kwadratowych jest ok. 20 wielobarwnych urządzeń do zabawy i rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Niecka wodna rzeczywiście jest w zagłębieniu - została dostosowana do istniejących warunków terenowych oraz infrastruktury podziemnej tego miejsca i otoczona drewnianym tarasem. Nad niecką wodnego placu zabaw umieszczono zaś mostek w konstrukcji żelbetonowej ze szklanymi balustradami, który służy do przechodzenia między południową a północną częścią terenu. Obiekt jest monitorowany i wyposażony w zaplecze sanitarne oraz ławki i stojaki dla rowerów. Korzystanie z obiektu jest możliwe w godz. 10:00 do 19:00, przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Są tu elementy wykonane z drewna, wikliny, otoczaków, żwiru, piasku, zrębków drewna i jutowych lin. A także elementy edukacyjne: lupa oraz rekreacyjne m.in. domek, kopuły, labirynt czy szałas. Za projekt strefy naturalnej odpowiada pracownia Tomasz Kurtek landscape design studio. Generalnym wykonawcą była firma Krisbud.

Oprócz rozbudowanego wodnego placu jest również infrastruktura towarzysząca: ławki, stojaki dla rowerów. Jeśli chodzi o zieleń, architekci zaproponowali przesadzenie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia: m.in. drzew w formie piennej i wielopiennej, krzewów, bylin oraz pnączy.

