Tu, gdzie była kopalnia, dziś jest sala koncertowa

To był pierwszy budynek, jaki powstał w Strefie Kultury w Katowicach. W miejscu, gdzie wcześniej była kopalnia. Dokładnie w tym miejscy, gdzie stoi czerwony gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, był plac drzewny. Chyba dopiero wtedy, gdy nastąpiło oficjalne otwarcie - 1 października 2014 roku - Katowice uwierzyły, że mogą naprawdę wyzbyć się łatki "miasta kopalń" i kompletnie zmienić swój wizerunek. Dziś, w roku 2024, budynek NOSPR ma już 10 lat. Zaprojektował go architekt Tomasz Konior.

To najbardziej fascynująca przygoda, jaką do tej pory przeżyłem - przyznaje dzisiaj, 10 lat po otwarciu budynku NOSPR w Katowicach autor projektu. - Zawsze chciałem być muzykiem, to moje niespełnione marzenie, a to miejsce jest kwintesencją tego, czym jest spotkanie muzyków i melomanów - dodaje.

Główna sala to pudełko w pudełku. Nad akustyką czuwał Yasuhisa Toyota z Nagata Acoustics

Rzeczywiście - projekt siedziby NOSPR i jej realizacja, dobór nawet najdrobniejszych detali wykończeniowych ściśle podporządkowany był akustyce. Główna sala koncertowa na 1800 osób to pudełko w pudełku; monumentalna bryła z barwionego betonu. Tomasz Konior tak opisywał projekt w "Architekturze" tuż po otwarciu NOSPR:

- Najważniejszym elementem nowej siedziby NOSPR, a jednocześnie sercem całego założenia, jest stanowiąca niezależny obiekt wielka sala koncertowa. Wokół niej zbudowano drugi, zwany pierścieniem, w który, znalazły się pomieszczenia dla muzyków i sala kameralna.

Historia budowy NOSPR w Katowicach

Międzynarodowy konkurs architektoniczny na nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia rozstrzygnięto w 2008 roku. Koncepcja pracowni Konior Studio otrzymała pierwszą nagrodę. Budowę rozpoczęto w marcu 2012. W tym linku przeczytacie więcej o koncepcji nowego gmachu NOSPR w Katowicach. Obok Spodka, Międzynarodowego Centrum Kongresowego (proj. JEMS Architekci) oraz nowego Muzeum Śląskiego (proj. Riegler Riewe Architekten) stał się częścią bezprecedensowego założenia, tzw. Osi Kultury realizowanej na terenie dawnej kopalni Katowice.

Czerwona elewacja, ukłon w stronę Nikiszowca

Zewnętrzna elewacja to ukłon w stronę historii i śląskich familoków, czyli ceglanych kamienic, w których nisze okienne malowano na czerwono. Na elewacji jest ponad 400 tysięcy cegieł. Zostały wypalone w XIX-wiecznym zabytkowym piecu Hoffmana w cegielni w Patoce w woj. dolnośląskim. Powstały tak, jak pod koniec XIX wieku.

Na budowie wylano też około 19 tysięcy metrów sześciennych betonu i zużyto 2600 ton stali zbrojeniowej.

Z tym miejscem mam wspomnienia, przesycone anegdotami, a przed wszystkim ludźmi, którzy inspirowali do tego, by ten budynek powstał - mówi na koniec Tomasz Konior. - Lata mijają, ani się obejrzeliśmy, a budynek ma dziesiąte urodziny. Czwartym wymiarem architektury jest czas. Niech więc to miejsce dalej nasyca się dźwiękami i ludźmi. Jesteśmy wśród najlepszych sal koncertowych Europy.

