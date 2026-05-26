Zofia Piotrowska: Gdzie są prawdziwe spory o mieszkania i miasta? I Architektura-murator

Miał być hotel, powstała wyrazista mieszkaniówka

Działka przy ul. Żelaznej 54 w Warszawa ma długą i burzliwą historię. Przed II wojną światową znajdował się tu budynek Składów Miejskich, który pełnił funkcje związane z zapleczem gospodarczym rozwijającej się stolicy. Obiekt nie przetrwał wojny: zniszczonego budynku nie odbudowano, a w jego miejscu w późniejszych latach powstał biurowiec.

Ten etap historii działki zakończył się w 2018 roku, kiedy biurowiec został rozebrany. Powodem były plany realizacji nowej inwestycji - czterogwiazdkowego hotelu z około 200 pokojami. Projekt jednak nigdy nie doczekał się realizacji, a teren przez kilka kolejnych lat pozostawał niezagospodarowany. Nowy rozdział dla tej części ulicy Żelaznej rozpoczął się pod koniec listopada 2023 roku, kiedy nowy właściciel działki - Matexi Polska - poinformował, że zamiast hotelu powstanie tam budynek mieszkalny. Budowa inwestycji ruszyła w 2024 roku.

Autor: Aleksandrer Małachowski, Hashtagalek/ Materiały prasowe Żelazna 54 na warszawskiej Woli

Ostatnie szlify: schną ściany, mnoży się zieleń

Realizacja przy ul. Żelaznej 54 na warszawskiej Woli jest już na finiszu. Parter budynku stopniowo wysycha po zabezpieczeniu preparatami antygraffiti, a na dziedzińcu oraz dachu trwa dosadzanie starannie zaprojektowanej zieleni. Jednak wraz z przekazaniem budynku nowym mieszkańcom transformacja tej części miasta wcale się nie zakończy - w najbliższej przyszłości remont czeka całą ulicę Żelazną w Warszawa.

„Żelazna 54 uzupełnia miasto i to jest ta wartość, którą najbardziej lubimy w tym projekcie” - podkreślają autorzy projektu, architekci z SAAW. Budynek mieszkalny domyka kwartał zabudowy i jednocześnie kontynuuje pierzeję ulicy Żelaznej, która zmienia się dziś wyjątkowo dynamicznie. Projektanci starali się wpisać nową kamienicę w rytm ulicy i codziennego życia tej części miasta. Pomóc miały w tym przede wszystkim lokale usługowe w parterze oraz charakterystyczne elementy strefy wejściowej - obrotowa karuzela i widoczny przez przeszklenia ciepły, drewniany hol.

Inwestycja składa się z dwóch brył: 9-piętrowej i 5-piętrowej. Takie rozczłonkowanie umożliwia zrównanie się budynku wysokością z sąsiednimi obiektami. W obiekcie powstały 144 mieszkania o zróżnicowanych metrażach i wysokości 2,8–3 m. W podziemiach wybudowano garaż o dwóch kondygnacjach.

Próba przywołania ducha miejskich kamienic

Na dziedzińcu i dachu zaprojektowano wspólny ogród z miejscami do siedzenia oraz niewielkimi szklarniami. „Miło jest mieć w centrum miasta kawałek miejsca, z którego można korzystać wspólnie z sąsiadami i cieszyć się taką lokalizacją” - podkreślają architekci, zwracając uwagę na atuty położenia kamienicy. Jak zaznaczają, mieszkańcy mają w bezpośrednim sąsiedztwie „praktycznie wszystko”: sklepy, piekarnie, szkoły, targowiska, kina i restauracje.

Choć ceglano-koralowy kolor elewacji nadaje budynkowi nowoczesny charakter, jego forma i wyeksponowane detale próbują przywołać ducha miejskich kamienic. Taką funkcję pełnią między innymi metalowe okiennice czy donice na rośliny umieszczone na wyższych kondygnacjach. „Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą z tych donic korzystać i cieszyć się możliwością dosadzania i dbania o rośliny tuż przy swoim oknie” - mówią architekci. Pozwolenie na użytkowanie inwestycja uzyskała w kwietniu 2026 roku.

Metryczka realizacji Żelazna 54 w Warszawie

Projekt: SAAW

Architektura: Emilia Sobańska, Tomasz Skalski, Karol Wiśniewski, Michał Sztolcman, Grzegorz Chomicki, Adam Strączkowski

Wnętrza: SAAW i Aneta Kulesza

Inwestor: Matexi Polska / Wykonawca CFE

Zdjęcia: SAAW archiwum własne oraz Aleksander Małachowski Hashtagalek dla Metexi

Konstrukcja: LGL

Inst. San.: Martyna Prudnik

Inst. Elekt.: JF Amper

Zieleń: Marta Kępka