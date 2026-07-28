Rozmowa z Urszulą Kuc-Petelską I Marketing w Architekturze

Koniec warszawskiego Ilmetu. Wznowiono rozbiórkę

Przy rondzie ONZ w Warszawie, pod adresem al. Jana Pawła II 15, od 1997 r. stoi Ilmet – charakterystyczna wieża wybudowana przez austriacką firmę Ilbau, która przez lata kojarzyła się z obracającym się logiem firmy Mercedes-Benz na czubku (zdemontowanym w 2021 r.). 103-metrowy budynek (22 piętra), który zaprojektowali Miljenko Dumenčić oraz Mirosław Kartowicz, był jak na swoje czasy bardzo nowoczesny. Firmy przyciągała tu także lokalizacja – w ścisłym centrum miasta, a dodatkowo w 2015 r. otwarto tuż obok stację metra M2. Dziś jednak biurowiec mocno trąci myszką i nie spełnia już standardów, jakich oczekują najemcy. Jest również dość niski w porównaniu z otaczającą zabudową.

O rozbiórce Ilmetu mówiło się od kilkunastu lat. Po zakupie obiektu przez firmę Skanska w 2016 r. sprawy nabrały tempa. Wkrótce w Ilmecie nie można już było wynająć biur i obiekt stał pusty. W 2021 r. nowy właściciel rozpoczął nawet rozbiórkę, została ona jednak tymczasowo wstrzymana w związku z wojną w Ukrainie – od 2022 r. w obiekcie zamieszkali uchodźcy. Był to ukłon inwestora w stronę miasta, któremu Skanska użyczyła obiektu na czas określony. Wewnątrz budynku przygotowano ok. 500 miejsc.

W 2025 r. Ilmet przestał funkcjonować jako punkt pobytowy dla uchodźców, zaś w grudniu inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nowego, wyższego budynku w miejscu wieżowca z lat 90. Jak donosi serwis nowawarszawa.pl, w marcu 2026 r. inwestor przekazał budynek wykonawcy prac rozbiórkowych. Mają one zostać przeprowadzone etapami, poczynając od opróżnienia wnętrz, a kończąc na demontażu konstrukcji od góry.

Na ten moment, z uwagi na skomplikowanie całego procesu, inwestor nie podaje terminu zakończenia rozbiórki. Gdy Ilmet zniknie, najprawdopodobniej płynnie rozpocznie się realizacja nowego obiektu.

– Chcemy (...) wykorzystać jak najwięcej elementów ze starego budynku. Chodzi na przykład o skruszony beton, żeby zrobić nowe fundamenty

– mówiła kilka lat temu w rozmowie z Business Insiderem Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska firmy Skanska. Podała też, że rozważano modernizację samego Ilmetu, jednak na przeszkodzie stanęły aspekty techniczne, m.in. wysokość stropów oraz wytrzymałość konstrukcji w kontekście planów podwyższenia obiektu.

Wieżowiec Warsaw One wciąż owiany tajemnicą

W miejscu Ilmetu ma stanąć całkiem nowy obiekt: Warsaw One. Będzie on biurowcem o wysokości 188 m. Firma Skanska na razie nie ujawnia zbyt wielu szczegółów związanych z tą inwestycją. Przez długi czas na wszelkie pytania inwestor odpowiadał jedynie, że obecnie skupia się na innym projekcie – biurowcu Studio A na Woli (Skanska na ogół realizuje tylko jeden budynek naraz). Wciąż nie pokazano nawet aktualnej wizualizacji wieżowca – ta poniżej, z 2012 r., jest już nieaktualna. To projekt z 2008 r., stworzony przez pracownię Schmidt Hammer Lassen jeszcze dla poprzedniego właściciela działki. Przewidywano wówczas w miejscu Ilmetu szklaną 188-metrową wieżę złożoną z trzech stopni o różnej wysokości.

Autor: Schmidt Hammer Lassen/ Materiały prasowe Nieaktualna już wizualizacja wieżowca Warsaw One z 2012 r. Kliknij, aby powiększyć

Obecnie o inwestycji Warsaw One wciąż niewiele wiadomo. Przez pewien czas spekulowano, iż nad nowym projektem pracuje duńska pracownia Arrow Architects, która zaprojektowała też wspomniany kompleks Studio. Ostatecznie plotki się nie potwierdziły – za projekt Warsaw One odpowiada pracownia Epstein. Poza tym nie wiemy jednak niemal nic. Pewne jest, że powstanie jeden z najwyższych wieżowców w Warszawie, oferujący nowoczesną przestrzeń biurową na wynajem. Przypomnijmy, że nieaktualny już projekt przewidywał jej 60 tys. m². Pozostaje czekać na dalsze informacje.

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