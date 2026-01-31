Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gigantyczna operacja logistyczna na budowie ekspresówki

Na budowie drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica zakończyła się skomplikowana operacja logistyczna – obrót maszyny TBM (Tunnel Boring Machine) "Karpatka". Ten kolos, największy tego typu w Polsce, po wydrążeniu pierwszej nitki tunelu o długości 2,3 km, został przygotowany do wiercenia drugiej nawy.

Od zimowego snu do obrotu o 360 stopni

Po udanym przebiciu do portalu północnego 10 grudnia, "Karpatka" została wybudzona z zimowej drzemki. Inżynierowie przystąpili do skomplikowanego procesu obrotu maszyny, który obejmował rozłączenie instalacji hydraulicznych, spawanie usztywnień ogona tarczy, montaż AirMovera do transportu, a następnie sam obrót i ustawienie tarczy przed kołyską startową nowego tunelu.

Technologiczny gigant w akcji

"Karpatka" to imponująca maszyna. Ma 114 metrów długości, 15,16 metra średnicy i waży 4400 ton. Wyposażona jest w napęd hydrauliczno-elektryczny, 12 silników o mocy 1 MW każdy, a jej pierścień skrawający, ważący 440 ton, obraca się z prędkością do 2 obrotów na minutę, wykorzystując 471 narzędzi do wiercenia. W trakcie drążenia pierwszej nitki tunelu zużyto 1037 betonowych tubingów, z których powstaje obudowa tunelu.

Tunel na S19 w metanowym zagrożeniu

Dwunawowy tunel pod wzgórzem Grochowiczna drążony jest w skomplikowanych warunkach geologicznych – we fliszu karpackim i w warunkach zagrożenia metanowego. Z tego powodu "Karpatka" została specjalnie przystosowana i wyposażona w liczne czujniki oraz systemy bezpieczeństwa, spełniające wymogi unijnej dyrektywy ATEX.

S19 Rzeszów Południe – Babica to wiele wyzwań

Odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica, o długości około 10 km, realizowany jest przez konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Inwestycja obejmuje budowę węzła Babica, obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości 2,3 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. Wartość kontraktu wynosi 2,2 mld zł.

Centrum zarządzania tunelem i MOP-y

W ramach inwestycji powstanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Lutoryż, wraz z lądowiskami dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kiedy koniec budowy?

Zgodnie z harmonogramem, odcinek S19 Rzeszów Południe - Babica ma być gotowy w 2026 roku, jednak realny termin oddania drogi do użytku to 2027 rok. Po zakończeniu drążenia drugiej nitki tunelu przez "Karpatkę", kierowcy będą mogli cieszyć się bezpieczną i komfortową podróżą po nowej drodze ekspresowej.