Kulturoteka w Wesołej w kryzysie. Rozwiązano umowę z wykonawcą

Kulturoteka w Wesołej bez wykonawcy
Położona na obrzeżach Warszawy Wesoła rzadko jest miejscem większych inwestycji. Tym istotniejsza była rozpoczęta w 2025 r. budowa Kulturoteki, która służyć miała jako kulturalne serce dzielnicy. Wszystko miało być gotowe w lipcu 2026 r., ale już wiadomo, że tak się nie stanie. W maju 2026 r., zaledwie na kilka miesięcy przed planowaną datą otwarcia, dzielnica rozwiązała wartą niemal 27 mln zł umowę z wykonawcą – firmą MKL-BUD. Jak podkreślają urzędnicy, wina leży po stronie firmy. W maju br. stan zaawansowania prac wynosił zaledwie 32%.
Decyzja została podjęta po wcześniejszych próbach utrzymania realizacji zadania oraz analizie aktualnego stanu zaawansowania robót. Pomimo działań podejmowanych przez Dzielnicę, w tym przedłużenia terminu realizacji umowy, dotychczasowy postęp prac, brak realnego harmonogramu oraz brak skutecznego planowania robót nie pozwalały uznać, że inwestycja zostanie ukończona w terminie określonym umową
– podano w komunikacie prasowym.
Decyzja nie została podjęta lekko. Świadczy o tym chociażby fakt, że z wykonawcą podpisano aż trzy aneksy do umowy przesuwające termin, a na jej zerwanie zdecydowano się dosłownie w ostatniej chwili, na niecałe trzy miesiące przed planowanym końcem budowy. Warto pamiętać, że pożegnanie się z wykonawcą zawsze oznacza spore opóźnienie, gdyż oznacza konieczność wykonania licznych czasochłonnych kroków: dokonania inwentaryzacji placu budowy, zabezpieczenia go, rozpisania nowego przetargu i wyłonienia nowego wykonawcy. Na ten moment nie sposób stwierdzić, kiedy inwestycja zostanie dokończona. Można się spodziewać, że za niewywiązanie się z umowy dzielnica nałoży na firmę MKL-BUD kary, od których spółka zapewne się odwoła.
Przypomnijmy, że MKL-BUD to firma, która ma już na koncie m.in. takie inwestycje jak parking „Parkuj i Jedź” na Żeraniu, droga rowerowa na Służewcu oraz farma fotowoltaiczna oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Aktualnie spółka zajmuje się m.in. rozbudową Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Umiastowie oraz zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie – Wsi.
To miała być dla Wesołej nowa jakość
Problemy z wykonawcą to informacja przykra także dlatego, że w Kulturotece w Wesołej pod jednym dachem działać miały Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Kultury, a w środku obiektu dla ok. 300 osób zaplanowano pomieszczenia takie jak m.in.:
- sala widowiskowo-kinowa o powierzchni ok. 300 m² ze sceną,
- pracownia ceramiczno-rzeźbiarska,
- pracownia plastyczno-malarska,
- pracownia komputerowa,
- pracownia modelarsko-techniczna,
- sala taneczno-gimnastyczna z lustrami,
- sala muzyczna połączona ze studiem nagrań,
- sala klubowa z kawiarenką z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej,
- sala wystaw (galeria) oraz foyer z możliwością wieszania wystaw.
Zaplanowano także zadaszoną scenę na potrzeby imprez plenerowych oraz minimum 10 miejsc parkingowych. Stara Miłosna miała więc zyskać znacznie bogatszą niż dotąd ofertę kulturalną.
– To bardzo ważny moment dla dzielnicy Wesoła, nasza strategia mówi o tworzeniu miasta 15-minutowego – tak by w Warszawie wszystkie usługi były dostępne blisko mieszkańców, bez względu na to czy mieszkają w Śródmieściu czy w dzielnicach od niego oddalonych. Kulturoteka w Wesołej to kolejna instytucja kultury, którą realizujemy właśnie poza centrum miasta – mówiła w kwietniu 2025 r. podczas wmurowywania kamienia węgielnego Aldona Machnowska-Góra, zastępczymi prezydenta m.st. Warszawy. – To jest też budynek, który tak jak wszystkie nasze inwestycje, jest zaprojektowany i budowany z dbałością o energooszczędność. Powstanie tu instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła i kaskady zieleni.
Ekologia i minimalizm. Architekci z XYSTUDIO o swoim projekcie
Przypomnijmy, że konkurs na projekt Kulturoteki w Wesołej rozstrzygnięto w 2022 r. Zwyciężyła pracownia XYSTUDIO z Warszawy. Jury, które przyznało projektowi pierwszą nagrodę, doceniło m.in. atrakcyjną wizualnie bryłę budynku, liczne rozwiązania proekologiczne, odrębność części dla biblioteki i ośrodka kultury oraz zewnętrzny amfiteatr.
– Jedna elewacja otwiera się na las, druga zamyka widok z ronda „Miłosna”. Dwie funkcje, dwa wejścia, dwa place, jeden budynek. Prosta konstrukcja, funkcja uproszczona do minimum
– mówią architekci cytowani przez „Architekturę-Murator”. (Warto porównać projekt z budynkiem Kulturoteki w Falenicy autorstwa pracowni Archicon Szczesiuk & Wilczek).
Autorzy projektu zwracają też uwagę na duże przeszklenia, pozwalające zajrzeć do środka i zobaczyć toczące się w obiekcie życie. Podkreślają też zastosowanie naturalnych materiałów oraz niski ślad węglowy.
