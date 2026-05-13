Kulturoteka w Wesołej w kryzysie. Rozwiązano umowę z wykonawcą

Kulturoteka w Wesołej bez wykonawcy

Położona na obrzeżach Warszawy Wesoła rzadko jest miejscem większych inwestycji. Tym istotniejsza była rozpoczęta w 2025 r. budowa Kulturoteki, która służyć miała jako kulturalne serce dzielnicy. Wszystko miało być gotowe w lipcu 2026 r., ale już wiadomo, że tak się nie stanie. W maju 2026 r., zaledwie na kilka miesięcy przed planowaną datą otwarcia, dzielnica rozwiązała wartą niemal 27 mln zł umowę z wykonawcą – firmą MKL-BUD. Jak podkreślają urzędnicy, wina leży po stronie firmy. W maju br. stan zaawansowania prac wynosił zaledwie 32%.

Decyzja została podjęta po wcześniejszych próbach utrzymania realizacji zadania oraz analizie aktualnego stanu zaawansowania robót. Pomimo działań podejmowanych przez Dzielnicę, w tym przedłużenia terminu realizacji umowy, dotychczasowy postęp prac, brak realnego harmonogramu oraz brak skutecznego planowania robót nie pozwalały uznać, że inwestycja zostanie ukończona w terminie określonym umową

– podano w komunikacie prasowym.

Decyzja nie została podjęta lekko. Świadczy o tym chociażby fakt, że z wykonawcą podpisano aż trzy aneksy do umowy przesuwające termin, a na jej zerwanie zdecydowano się dosłownie w ostatniej chwili, na niecałe trzy miesiące przed planowanym końcem budowy. Warto pamiętać, że pożegnanie się z wykonawcą zawsze oznacza spore opóźnienie, gdyż oznacza konieczność wykonania licznych czasochłonnych kroków: dokonania inwentaryzacji placu budowy, zabezpieczenia go, rozpisania nowego przetargu i wyłonienia nowego wykonawcy. Na ten moment nie sposób stwierdzić, kiedy inwestycja zostanie dokończona. Można się spodziewać, że za niewywiązanie się z umowy dzielnica nałoży na firmę MKL-BUD kary, od których spółka zapewne się odwoła.

Przypomnijmy, że MKL-BUD to firma, która ma już na koncie m.in. takie inwestycje jak parking „Parkuj i Jedź” na Żeraniu, droga rowerowa na Służewcu oraz farma fotowoltaiczna oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Aktualnie spółka zajmuje się m.in. rozbudową Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Umiastowie oraz zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie – Wsi.

To miała być dla Wesołej nowa jakość

Problemy z wykonawcą to informacja przykra także dlatego, że w Kulturotece w Wesołej pod jednym dachem działać miały Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Kultury, a w środku obiektu dla ok. 300 osób zaplanowano pomieszczenia takie jak m.in.:

sala widowiskowo-kinowa o powierzchni ok. 300 m² ze sceną,

pracownia ceramiczno-rzeźbiarska,

pracownia plastyczno-malarska,

pracownia komputerowa,

pracownia modelarsko-techniczna,

sala taneczno-gimnastyczna z lustrami,

sala muzyczna połączona ze studiem nagrań,

sala klubowa z kawiarenką z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej,

sala wystaw (galeria) oraz foyer z możliwością wieszania wystaw.

Zaplanowano także zadaszoną scenę na potrzeby imprez plenerowych oraz minimum 10 miejsc parkingowych. Stara Miłosna miała więc zyskać znacznie bogatszą niż dotąd ofertę kulturalną.

– To bardzo ważny moment dla dzielnicy Wesoła, nasza strategia mówi o tworzeniu miasta 15-minutowego – tak by w Warszawie wszystkie usługi były dostępne blisko mieszkańców, bez względu na to czy mieszkają w Śródmieściu czy w dzielnicach od niego oddalonych. Kulturoteka w Wesołej to kolejna instytucja kultury, którą realizujemy właśnie poza centrum miasta – mówiła w kwietniu 2025 r. podczas wmurowywania kamienia węgielnego Aldona Machnowska-Góra, zastępczymi prezydenta m.st. Warszawy. – To jest też budynek, który tak jak wszystkie nasze inwestycje, jest zaprojektowany i budowany z dbałością o energooszczędność. Powstanie tu instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła i kaskady zieleni.

Ekologia i minimalizm. Architekci z XYSTUDIO o swoim projekcie

Przypomnijmy, że konkurs na projekt Kulturoteki w Wesołej rozstrzygnięto w 2022 r. Zwyciężyła pracownia XYSTUDIO z Warszawy. Jury, które przyznało projektowi pierwszą nagrodę, doceniło m.in. atrakcyjną wizualnie bryłę budynku, liczne rozwiązania proekologiczne, odrębność części dla biblioteki i ośrodka kultury oraz zewnętrzny amfiteatr.

– Jedna elewacja otwiera się na las, druga zamyka widok z ronda „Miłosna”. Dwie funkcje, dwa wejścia, dwa place, jeden budynek. Prosta konstrukcja, funkcja uproszczona do minimum

– mówią architekci cytowani przez „Architekturę-Murator”. (Warto porównać projekt z budynkiem Kulturoteki w Falenicy autorstwa pracowni Archicon Szczesiuk & Wilczek).

Autorzy projektu zwracają też uwagę na duże przeszklenia, pozwalające zajrzeć do środka i zobaczyć toczące się w obiekcie życie. Podkreślają też zastosowanie naturalnych materiałów oraz niski ślad węglowy.

