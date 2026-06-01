TPF Sp. z o.o. zaprojektuje lotniskowy biurowiec. Estetyka spójna z terminalem

Głównym założeniem projektowym, jakie postawiono przed architektami z TPF Sp. z o.o., jest zachowanie pełnej spójności estetycznej z istniejącą architekturą terminalu pasażerskiego. Jak podkreśla Janusz Kardasiński, członek zarządu Kraków Airport, celem jest stworzenie organizmu spójnego wizualnie, w którym nowe obiekty płynnie korespondują z charakterystyczną szklaną elewacją i nowoczesnym sznytem głównego gmachu portu.

Biurowiec nie będzie jednak zamkniętą formą. Projektanci muszą uwzględnić możliwość przyszłej rozbudowy lub modułowego połączenia z kolejnymi budynkami biurowymi. Takie podejście do projektowania pozwala na elastyczność w zarządzaniu przestrzenią w miarę dalszego wzrostu ruchu lotniczego, co w Balicach – ze względu na ograniczoną dostępność terenu – jest priorytetem.

- Rozpoczęliśmy rozbudowę terminalu pasażerskiego, ale już dziś wiemy, że nawet po zakończeniu wszystkich etapów rozbudowy po roku 2032 będzie potrzebne kolejne miejsce, w którym będziemy mogli obsługiwać pasażerów. Obecnie wykorzystywany przez pracowników lotniska Budynek Administracyjno-Techniczny stoi przy samej płycie lotniska, a więc w zbyt cennym miejscu, by miał pełnić wyłącznie funkcje biurowe. Tu właśnie w przyszłości stanie kolejny terminal pasażerski, a do tego czasu musimy przenieść biura do nowego obiektu - mówił podczas podpisywania umowy Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport.

Zielony standard i dążenie do zeroemisyjności

Współczesna architektura biurowa nie może istnieć bez dbałości o klimat. Zgodnie z wytycznymi, firma TPF Sp. z o.o. jest zobowiązana do uzyskania dla budynku certyfikatu BREEAM na poziomie uzgodnionym z inwestorem. Wykorzystane rozwiązania techniczne i technologiczne mają na celu radykalną minimalizację emisji CO₂.

Ambicje projektantów sięgają jednak dalej - docelowo biurowiec ma osiągnąć standard obiektu zeroemisyjnego na etapie eksploatacji. To wyzwanie inżynieryjne, które wymaga zastosowania najnowocześniejszych systemów zarządzania energią, inteligentnych fasad oraz odnawialnych źródeł energii, zintegrowanych z bryłą budynku.

9,5 tysiąca metrów inteligentnej przestrzeni na terenie lotniska

Architektoniczna ewolucja projektu jest widoczna w jego liczbach. Pierwotne założenia z lat 2019–2020 mówiły o obiekcie liczącym około 5,5 tysiąca m kw. Jednak dogłębna analiza potrzeb lotniska sprawiła, że ostateczna powierzchnia niemal się podwoiła, osiągając około 9,5 tysiąca m kw.

Budynek, który powstanie na ponad dwuhektarowej działce, musi pomieścić niezwykle zróżnicowany program funkcjonalny:

Przestrzenie biurowe dla pracowników Kraków Airport oraz spółki MPL Services.

Nowoczesną siedzibę Centrum Edukacji Lotniczej.

Komisariat policji

Służby Ochrony Lotniska, w tym unikalną funkcję towarzyszącą – wewnętrzną strzelnicę.

Zadaniem architektów będzie harmonijne połączenie tych stref przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i sprawnej komunikacji z wewnętrznym układem dróg lotniska oraz parkingami podziemnymi i naziemnymi.

Inżynieryjna roszada i Master Plan Balic

Z architektonicznego punktu widzenia, budowa nowego biurowca to pierwszy etap szeroko zakrojonej roszady przestrzennej. Obecny Budynek Administracyjno-Techniczny, usytuowany przy samej płycie lotniska, zajmuje teren zbyt cenny dla funkcji biurowych. Po roku 2032 w tej prestiżowej lokalizacji powstanie kolejny terminal pasażerski.

Przeprowadzka do nowego obiektu zaprojektowanego przez TPF Sp. z o.o. jest więc warunkiem koniecznym do dalszej ekspansji portu.

Co ciekawe, pracownicy Kraków Airport biorą na siebie ciężar merytoryczny planowania przyszłości - nowy Master Plan, kluczowy dokument określający rozwój portu, zostanie w zdecydowanej większości wykonany przez zespół lotniska, co ma gwarantować najlepsze dopasowanie infrastruktury do specyfiki lokalnego terenu.

Harmonogram prac jest precyzyjny - prace projektowe zakończą się uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2027 roku, co otworzy drogę do dwuletniego procesu budowlanego zakończonego w 2029 roku. Balice zyskają wówczas nie tylko nową siedzibę, ale i architektoniczny fundament pod przyszłą rozbudowę terminali.

Kim są projektanci?

TPF Sp. z o.o., obecna na polskim rynku od 1994 roku, realizuje kompleksowe projekty w obszarze architektury i inżynierii. Firma specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych, funkcjonalnych i zrównoważonych rozwiązań architektonicznych, odpowiadających na potrzeby zarówno sektora publicznego, jak i inwestorów prywatnych.

Dział architektury TPF opracowuje wielobranżowe projekty obejmujące wszystkie etapy procesu inwestycyjnego – od analiz oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, przez projekty budowlane i wykonawcze, aż po nadzór nad realizacją inwestycji. Zespół ekspertów firmy łączy doświadczenie projektowe z wiedzą inżynierską, tworząc rozwiązania estetyczne, funkcjonalne oraz zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

TPF realizuje projekty architektoniczne dla obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury transportowej, obiektów przemysłowych oraz inwestycji komercyjnych, zapewniając klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.