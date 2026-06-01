MPWiK we Wrocławiu policzyło zużycie wody, zakładając, że każda osoba na miesiąc średnio zużywa 3 m sześcienne i zestawiła to z danymi meldunkowymi. Okazało się, że Jagodno jest w czołówce jeśli chodzi o różnicę między faktycznym zużyciem - a więc liczbą mieszkańców - a zameldowanymi tu osobami. Z poboru wody wyszło, że mieszka tu 22 008 osób, a zameldowanych jest 12 507, co daje aż 9 501 dodatkowych. Dla porównania - jeszcze większe różnice są na Krzykach(16 tys. więcej ludzi niz meldunków) czy Ołbinie (14 tys.).

A jeszcze 30 lat temu były pola, a dziś rośnie tu blok za blokiem, powstają nowe rzędy domków. Jagodno to jedna z najszybciej rozwijających się części Wrocławia. Jagodno. Czytajcie, co to za miejsce.

Jagodno, koniec lat 90. - 800 mieszkańców

Jest rok 1998. We Wrocławiu po obu stronach Buforowej ciągną się pola uprawne, a na osiedlu Jagodno oficjalnie zameldowanych jest 799 osób. W ciągu jednego roku melduje się tam... jeden nowy lokator! W statystykach za 1999 rok mamy bowiem 800 zameldowanych mieszkańców. Pamiętam Jagodno z końca lat 90. - podmiejska, willowa dzielnica z domami zatopionymi w zieleni. Przestrzeń i koniec Wrocławia. Jeden autobus. Jeśli tak jak ja nie byliście tam dawno, możecie się bardzo zdziwić. Dziś to taka wrocławska Białołęka. To tu mieszkają młodzi wrocławianie. W blokach, domkach, segmentach, apartamentowcach żyją wrocławskie rodziny. Tylko tramwaju nadal nie ma. Infrastruktura nie nadąża za deweloperami, zresztą - nie tylko tu. Ledwo rok temu otwarto Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 25. Za to jest to szkoła supernowoczesna i pomieści nawet 1000 uczniów. - Do szkoły prowadzi nowa droga z szeroką ścieżką rowerową i chodnikiem, które otoczone są pięknymi nasadzeniami - na bieżąco pielęgnowanymi przez 5-10 osobowy zespół - podkreśla jeden z naszych Czytelników.

Przez lata zresztą nikt w Polsce o Jagodnie nie słyszał. O osiedlu zrobiło się głośno rok temu podczas wyborów, słynnej kolejki i rozdawanej pizzy. To wtedy Donald Tusk zapewniał ludzi, że osobiście rozmawiał z prezydentem Wrocławia na temat inwestycji w infrastrukturę tej części miasta.

Rok 2024: niemal 20 tys. mieszkańców. Jagodno ze wsi stało się miastem

Wystarczyło 25 lat i ludzi jest tu niemal 20 tys. Choć dziś na Jagodnie zameldowanych jest 10482 osób. Oficjalnie. Nieoficjalnie - jest ich tu dwa razy więcej.

Dziś osiedle Jagodno liczy 20 tys. mieszkańców. Niedługo będzie tu 25 tys. mieszkańców, bo ciągle się rozbudowuje. Dla porównania - Świdnica ma 50 tys. ludzi i 7 szkół - sytuację Jagodna przypomnieli w czwartek radni przy okazji dyskusji przy ograniczeniu wysokości budowy nowych bloków we Wrocławiu w ramach lex deweloper do 7 kondygnacji.

Gazeta Wrocławska przypomina, jak rosło Jagodno: Pomiędzy 1999 a 2006 rokiem liczba zameldowanych mieszkańców osiedla podwoiła się. Z 800 osób zrobiło się w tym krótkim czasie ponad 1700. Zagęszczenie ludzi na kilometr kwadratowy wzrosło na Jagodnie z 316 do 675 osób. - Ale największy przyrost liczby mieszkańców wciąż miał nadejść. W dziesięć kolejnych lat, do 2016 roku, na Jagodnie mieszkały już blisko 4500 zameldowanych wrocławian, a w kolejnych pięciu latach liczba mieszkańców przekroczyła już 6000 - opisuje GW.

Wrocław też rośnie, Jagodno nie jest wyjątkiem

Szacowana liczba mieszkańców Wrocławia obecnie sięga 900 tys. I jest o 200 tys. wyższa, niż podaje GUS. To opinia naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Braliśmy pod uwagę takie informacje, jak rekrutacja do przedszkoli, lokalizacja dużych nowych osiedli, a nawet budynki i kompleksy użytkowania terenu czy System Informacji Przestrzennej Wrocławia. Wreszcie liczbę lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, zamieszkałych i niezamieszkałych. To tylko jedna strona medalu tego badania. Drugą jest jego szczegółowość. Udało nam się podzielić Wrocław na 400 mikroobszarów z dokładną liczbą ludności - opisywał badania reporterowi Eski profesor Robert Szmytkie z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego podsumowali w 2024 roku, które spośród 48 osiedli we Wrocławiu są najbardziej zaludnione. Oczywiście, że jest tu teren między Ołtaszynem a Brochowem. Te najbardziej zagęszczone osiedla Wrocławia to:

Jagodno;

Tarnogaj;

Przedmieście Oławskie;

Kleczków, a dokładniej Promenady Wrocławskie.

Jagodno nie jest jednak rekordzistą wzrostu liczby mieszkańców procentowo. Bo np. aż o 160 procent w ciągu zaledwie sześciu lat wzrosła liczba mieszkańców Lipy Piotrowskiej. O tym osiedlu, leżącym przy drodze do Obornik Śląskich tuż obok Autostradowej Obwodnicy Wrocławia jeszcze kilka lat temu mało kto słyszał. Dziś jest najszybciej powiększającym się osiedlem w mieście. Wciąż rosną tutaj nowe domy.

Premier obiecał, że prezydent zrobi infrastrukturę

Ludzie kochają kupować i wynajmować mieszkania na Jagodnie. Bo jest tu schludnie, nowocześnie, blisko tereny zielone. Tylko ten dojazd! Jagodno, położone na południowych obrzeżach Wrocławia, w dzielnicy Krzyki, ma takie problemy, jak inne szybko rosnące osiedla w Polsce. To korki i wiecznie rozkopane ulice, słaby transport publiczny. Tramwaj na Jagodno, o którym mówi się od 10 lat, stał się słynnym memem. Jak się mają dzisiaj sprawy?

Po tym, jak premier osobiście zapewnił, że leży mu na sercu rozwój osiedla, gdzie tak wiele głosów oddano na KO, prezydent Wrocławia przypomniał mu, że aby konieczne inwestycje ułatwić, potrzebne są zmiany przepisów. Chodzi o krzyżowanie się torów tramwajowych i kolejowych na jednym poziomie.

TAT na Jagodno. Tramwaj w 2027?

Owszem, w bólach, ale powstaje TAT - czyli trasa autobusowo - tramwajowa. Od wiosny 2025 autobusy będę kursowały specjalnym buspasem do nowej pętli przy Kajdasza. Jej budowa rozpocznie się niebawem - zapowiadają urzędnicy. Realizacja trasy kosztuje ponad 42 miliony złotych i jest dofinansowana z programu rządowego Polski Ład.

I dalej czytamy na stronie UM: Budowana trasa spełnia standardy tramwajowej. Perony przystankowe także są dostosowywane do tramwajów. Wykonawca stawia na głębokości kilku metrów fundamenty pod słupy trakcyjne. Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na zaprojektowanie linii tramwajowej oraz rozbudowy ulicy Buforowej, która ma być poszerzona o jedną jezdnię, czyli do czterech pasów (po dwa w każdym kierunku). Jednak na drodze tramwajów stoi właśnie skrzyżowanie torów. Więc tramwaj na Jagodno będzie... ale dopiero w 2027. Ciekawe, jak w następnych wyborach zagłosują mieszkańcy osiedla. Czy starczy im cierpliwości?

Zielony klin Jagodna

Powstał plan by na tym gęsto zabudowanym osiedlu mógł powstać las - 50 ha ze strefami naturalnego zarastania, zwartym zadrzewiem leśnym czy łąkami i polanami strefa aktywności z placem zabaw, fontanną i szachami plenerowymi, przyszkolna strefa sportu z boiskiem wielofunkcyjnym, do siatkówki plażowej i trzema kortami do tenisa. Będą też ogródki społeczne czy sztuczna rzeka.

Zimą 2026 Wrocław otrzymał od Skarbu Państwa tereny na południu miasta. To aż 65 hektarów gruntów państwowych, zarządzanych przez KOWR. Ziemie te są warte ponad 40 mln złotych, ale Wrocław nie musiał za nie zapłacić. W zamian za nie władze Wrocławia zadeklarowały, że w ciągu 10 lat poczynią na otrzymanych działkach inwestycje, które będą służyć mieszkańcom.

Jagodno we Wrocławiu. Zdjęcia nie tylko z drona

