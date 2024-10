Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budynki w Wawrze w zabudowie bliźniaczej

Osiedle przy ul. Kwiatów Polskich to zespół 12 budynków w zabudowie bliźniaczej. Zlokalizowane jest w warszawskiej dzielnicy Wawer, która podlega obecnie znacznym przekształceniom urbanistycznym. Projekt powstał w oparciu o wytyczne planistyczne Urzędu Dzielnicy, które narzucały intensywność zabudowy oraz jej układ z osiowo położoną drogą wewnętrzną.

Charakterystyczna architektura domów ma stanowić alternatywę dla generycznych osiedli deweloperskich.

Inwestor, firma Senn Development zbudowała Osiedle Kwiatów Polskich w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne i komfortowe domy w miejskich lokalizacjach. Budynki odnoszą się do sąsiedztwa, zajmowanego głównie przez domy jednorodzinne o różnej typologii oraz towarzyszących im zabudowań gospodarczych, często o skali małych domów. Osiedle znajduje się w zielonej części Warszawy – Wawrze, w pobliżu ścieżek rowerowych i licznych terenów rekreacyjnych, co sprzyja aktywnemu trybowi życia. W pobliżu znajdują się szkoły, sklepy oraz inne usługi, co zwiększa komfort życia mieszkańców.

Wygląd zewnętrzny bliźniaków na Kwiatów Polskich

Używając określonych cytatów z architektury otoczenia budynki uzyskały własny język projektowy. Przejawia się on w postaci zróżnicowanej i rozdrobnionej skali oraz podziałów na materiały „domowe” – tynk i „gospodarcze” – blacha. Domy podzielono na „bazę” – parter wraz z wysuniętą częścią piętra oraz „domek” – cofnięta bryła piętra, co dodatkowo zostało podkreślone zmiennością materiałów. Poszczególne domy przesunięto względem siebie, tak aby dodać intymności i odrębności. Zaakcentowano strefę wejściową oraz tarasową wnękami. Dachy zostały podzielone na dwa segmenty, o geometrii odpowiadającej poszczególnym częściom budynku i układzie kalenic równoległym do elewacji frontowych. Wnęki i cofnięcia zapewniają odpowiednie przewietrzanie, widok na rozprzestrzeniającą się w ogrodzie zieleń, swobodę, prywatność oraz więcej światła dziennego wpadającego do wnętrza. Forma architektoniczna podkreśla wertykalny rytm elewacji całego założenia inwestycyjnego. Zgeometryzowana, plisowana kompozycja elewacji rytmizuje odbiór urbanistyczny założenia, zmieniając percepcję odbiorcy w czasie przemieszczania się. Projekt miał na celu stworzenie przestrzeni, która ma łączyć estetykę z funkcjonalnością, bez kompromisów dla żadnego z wymienionych elementów.

Mur, żelbeton, drewniana więźba dachu, szkło i blacha falista

Budynki zaprojektowano w technologii murowanej z elementami żelbetowymi, drewnianą więźbą dachową i stropem nad piętrem. Gama materiałowa składa się z tynku oraz blachy falistej – występującej wśród okolicznych budynków gospodarczych. Kolorystyka to chęć przełamania jednorodnej, „antracytowej” stylistyki nowoprojektowanych osiedli — jasnoszary połączony z akcentami ciemnej zieleni. Kształt dwuczęściowej bryły z dachem dwuspadowym występujący w otoczeniu został podkreślony na elewacji bocznej zmianą materiału wycofanej części piętra. Trzecim materiałem elewacyjnym jest szkło kwater okiennych – główne sypialnie mają duże okna do posadzki, cała strefa dzienna parteru od strony ogrodów jest przeszklona. Na bocznych elewacjach znalazły miejsce okna kuchenne dające narożnikowy odbiór wnętrz. Blachę płaską wykorzystano przy formowaniu charakterystycznych, zaokrąglonych kominów.

Układ pomieszczeń wewnątrz bliźniaków, dizajn i detale

Program użytkowy parteru składa się z części technicznej z garażem i kotłownią, części dziennej – salonu, kuchni z jadalnią oraz spiżarni i toalety. Piętro natomiast obejmuje część nocną- trzy sypialnie, łazienkę, pralnię oraz garderobę. Pokój dzienny oraz kuchnia z jadalnią posiadają bezpośredni dostęp do tarasu na parterze. Zadaniem było zaprojektowanie budynków o powierzchni dokładnie 135 mkw. Taka powierzchnia była optymalna żeby komfortowo pomieścić rodzinę 2+3. Wszystkie pokoje mieszkalne wyposażono w okna o zwiększonych wymiarach, tak aby maksymalnie połączyć otoczenie z wnętrzem i doświetlić pomieszczenia. Współczesny dizajn budynków oraz dbałość o detale, takie jak strefy półprywatnych wnęk wejściowych i tarasowych, czy ukryte odwodnienie dachów, mają przyciągać osoby ceniące estetykę i dobrze przemyślane układy funkcjonalne.

Otwarte przestrzenie, tarasy, indywidualna aranżacja

Celem było zaprojektowanie przestrzeni dziennej, tak aby widoku na ogród nie zakłócały słupy konstrukcyjne ani podciągi wystające ze stropów. Wnętrza budynków cechuje otwartość stref dziennych oraz połączenie ich z ogrodami za pomocą dużych, przesuwnych okien typu HS. Układy funkcjonalne zaprojektowano w sposób umożliwiający indywidualne aranżacje, co pokazały późniejsze zmiany lokatorskie. Każdy pokój w założeniach projektantów musiał być "ustawny", a w łazience zapewniono naturalne doświetlenie.

Ukryte samochody, architektura dla jej mieszkańców

Głównym założeniem, na jakie powołują się architekci, było stworzenie architektury stawiającej w centrum zainteresowania użytkowników, dającej im własną przestrzeń, odpowiadającej ich potrzebom. Budynki cofnięto zapewniając prywatność lokatorom, oddzielając między innymi tarasy, czy wnęki wejściowe. Lokalizacja miejsc postojowych pomiędzy budynkami pozwoliła na ukrycie samochodów, pokazanie fasad i powiększenie ogrodów. Dzięki tym zabiegom w projekcie najważniejszą rolę ma odgrywać architektura i ludzie, natomiast reszta ma być elementem pobocznym.

Budowa w utrudnionych warunkach po wybuchu wojny

Budowa startowała zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, co okazało się dużym wyzwaniem. To był trudny okres dla wszystkich, a inwestor stanął przed trudną decyzją dotyczącą startu budowy w niepewnych czasach. Większość inwestorów wstrzymała inwestycje, natomiast w tym przypadku uznano, że warto podjąć ryzyko i ruszyć z budową. Ze względu na sytuację za granicą, realizacja obiektów mierzyła się z brakiem materiałów budowlanych, głównie stali, a także drastycznie zmalała ilość dostępnych wykonawców. Podobno nastroje były kiepskie, ale determinacja i dobrze ułożony harmonogram prac pozwoliły zakończyć inwestycję przed czasem i wcześniej niż planowano przekazać ją nabywcom.

Podstawowe dane projektu

Zespół projektowy: RMK.A

Roderyk Milik

Maja Krzymińska

Julia Kurowska

Inwestor: SENN Development

Lokalizacja: Warszawa, ul. Kwiatów Polskich

Rok projektu: 2021

Rok budowy: 2023