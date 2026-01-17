Rozmowa z Oskarem Grąbczewskim. Kongres Nowej Mobilności 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mówi się o nim: brat Emilii. Tej z Warszawy, rozebranej w 2016, choć uznanej za jedno z najwybitniejszych dzieł modernistycznych w Polsce. Działka po Emilii wciąż jest pusta. Ma też brata w Łodzi przy Piotrkowskiej. Domus z 1964 roku w Katowicach, ultranowoczesny na owe meblowy dom handlowy projektu Mariana Skałkowskiego i Juranda Jareckiego, stoi do dziś. Co więcej, od prywatnego właściciela odkupiło go w zeszłym roku miasto. Za 13,5 mln zł, a rozmowy trwały długo.

Co tu będzie? Na razie mowa jest o "funkcjach społecznych". A w budżecie Katowic na 2026 rok czeka na razie skromne 200 tys. zł. Na co?

W projekcie budżetu na 2026 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Katowice na lata 2026-2050 znalazło się zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 7”, z kwotą 200 tys. zł na opracowanie wytycznych technicznych i koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku. Jest to bardzo wstępny etap prac, który wymaga wypracowania odpowiednich założeń dla adaptacji budynku na funkcje społeczne - poinformowała nas Sandra Hajduk z katowickiego magistratu.

Marian Skałkowski, absolwent AGH w Krakowie i uczelni w Budapeszcie, pracował przez niemal 40 lat w Miastoprojekcie Katowice. Inne jego znane budynki w Katowicach to Delikatesy przy alei Korfantego 5 / Piastowskiej 2 czy wieżowiec Haperowiec przy Sokolskiej. Zmarł w 2015 roku.

Budynek z dwóch segmentów, przesuniętych o pół kondygnacji

Aneta Borowik w publikacji "Nowe Katowice" (ona z kolei przypisuje współautorstwo Domusa Stanisławowi Kwaśniewiczowi, który zaprojektował też pawilon przy Uniwersyteckiej w Katowicach) przypomina: Domus był piątym budynkiem tego typu w Polsce, po Warszawie, Białymstoku, Gdańsku i Krakowie, a inwestorem było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w Bytomiu. Wznoszono go od 1961 do 1964, a żelbetową konstrukcję opracował inżynier Stanisław Gromek. Przy wejściu była mozaika, dziś jednak nie ma po niej śladu.

Budynek składał się z dwóch segmentów, północnego i południowego, przesuniętych względem siebie tak, aby mijały się co pół kondygnacji. Obie części połączyła nowoczesna klatka schodowa - pisze Aneta Borowik.

Przez ten zabieg bardziej przypominał wnętrze mieszkalne niż sklep. Nie było tu zamkniętych pomieszczeń, a przestrzeń można było dowolnie dzielić ruchomymi ściankami. Wnętrza projektowali Składkowski i Kwaśniewicz, a także Alina i Stanisław Rabaszowscy z ASP. Prócz mebli były tu dywany, firanki, ceramika, obrazy.

"Trybuna Robotnicza" w 1961 roku podawała: "Cały pawilon zbudowany będzie z żelbetu i szkła. Ścian murowanych prawie nie ma. Główne wejście zaakcentowane zostało oryginalnym elementem architektonicznym, który swą atrakcyjną formą, oświetlony wieczorem stworzy świetny element reklamowy, widoczny z daleka".

Dom meblowy Domus w Katowicach. Dane

Całkowicie przeszklony pawilon z żelbetu, stali i szkła

Kubatura: 9 tys. mkw

Powierzchnia: 2500 mkw

5 kondygnacji wystawienniczych i 1500 mkw powierzchni wystawienniczej

Początkowo było tu ogrzewanie sufitowe, jednak po kilku latach system grzewczy wymieniono

W środku było wielkie akwarium

Taras (od strony dziedzińca) był nad kotłownią

Od otwarcia ustawiały się tu kolejki. Co więcej, niektórzy mają kupione tu meble do dziś. Oto jak wspominają pawilon meblowy z czasów PRL przy ulicy Mickiewicza internauci:

Do tej pory mam komplet mebli Szarotka!

Na przełomie lat 70/80, przyjechaliśmy z mamą i wystaliśmy w długiej kolejce stolik pod tv.

W 1980 chciałam tam kupić meble do pokoju ale bez łapówki nie mogłam

Kupiłam komplet Polan. Stoi do dziś i wzbudza podziw.

Moja mama kupiła tam segment Kowalski, po "wystaniu" z "komitetem" kolejkowym.

Stałam całą noc w kolejce bo przyszły komplety wypoczynkowe z NRD

Pawilon przetrwał, ale nie nazywa się już Domus, lecz Ślązak. Nie ma już ani neonu, ani daszku przed wejściem, ani przeszklonych bocznych ścian - zastąpiły je panele. Na szczęście miasto zrezygnowało z pomysłu wyburzenia pawilonu i postawienia w tym miejscu wielopoziomowego parkingu. Dziś mówi się o tym, że ulica Mickiewicza (częściowo wyłączona z ruchu samochodowego) ma być atrakcyjną miejską przestrzenią.

Jak podał serwis katowice24info, transakcja między spółką Saltana, należącą do Macieja Jaglarza obejmuje:

prawo wieczystego użytkowania gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1790 m kw.

prawo własności budynku pawilonu usługowo-handlowego o pow. użytkowej 2452,20 m kw.

Tak dziś wygląda Ślązak. Zdjęcia