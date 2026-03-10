Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Spacer z Arturem Celińskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Największą siłą propozycji jest układ przestrzenny

Założeniem ogłoszonego przez Miasto Warszawa konkursu było stworzenie miejsca, które połączy funkcje edukacyjne i praktyczne - od zajęć o ograniczaniu odpadów, przez warsztaty naprawcze, po możliwość bezpiecznego oddania odpadów problemowych. Zwycięska praca autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa trafnie odczytała te potrzeby, proponując ośrodek otwarty, ale dobrze zorganizowany, w którym każdy fragment terenu posiada określony cel.

Za projekt odpowiada zespół autorski w składzie: Agnieszka Gasparska, Aleksandra Gajewska, Joanna Szulczyk, Monika Marzuchowska, Patryk Zaręba, Piotr Gasparski.

Największą siłą propozycji jest układ przestrzenny. Projektanci zaplanowali najtrudniejszą, potencjalnie uciążliwą część PSZOK-u w maksymalnym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej. Od strony osiedli zlokalizowano przestrzenie edukacyjne, co zwiększa komfort akustyczny i wizualny mieszkańców. W efekcie powstała klarowna granica między strefą pracy a strefą spotkań i warsztatów.

Autor: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa (źródło: architektura.um.warszawa.pl)/ Materiały prasowe Rozstrzygnięto konkurs na Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Przemyślane zderzenie funkcji

Część publiczna i część pomocnicza działają jak "naczynia połączone", ale jednocześnie pozostają od siebie odseparowane tam, gdzie było to niezbędne. Całość kooperuje zarówno z otaczającą inwestycje tkanką miejską, jak i linią kolejową, która biegnie w sąsiedztwie.

Kameralny dziedziniec, który łączy część edukacyjną z obszarem PSZOK-u, stanowi kluczowy punkt układu. Jego zwarta forma ogranicza hałas i organizuje codzienny ruch użytkowników. To miejsce, gdzie mogą odbywać się spotkania, krótkie prezentacje, warsztaty na świeżym powietrzu.

Estetyka zaproponowana przez zwycięski zespół stawia na neutralność i naturalne materiały. To pozwala ośrodkowi współgrać z kontekstem, zamiast próbować go zdominować. Zieleń nie jest tu dodatkiem, lecz pełnoprawnym narzędziem organizacji przestrzeni i łagodzenia ewentualnych uciążliwości. Układ ścieżek, rozmieszczenie drzew i elementów małej architektury tworzy intuicyjną, spokojną przestrzeń, w której łatwo się poruszać i w której edukacja ekologiczna nabiera codziennego, praktycznego wymiaru.