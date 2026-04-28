Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów

Trzeci Dom Ronalda McDonalda w Polsce

Domy prowadzone przez Fundację Ronalda McDonalda zapewniają bezpłatne zaplecze pobytowe dla rodzin dzieci długotrwale hospitalizowanych, stanowiąc tym samym uzupełnienie systemu opieki pediatrycznej. Trzeci w Polsce Dom -zlokalizowany w Międzylesiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Zdrowia Dziecka - został zaprojektowany z myślą o rodzinach pacjentów oddziałów onkologicznych, hematologicznych, neonatologicznych i tych, których proces leczenia wymaga planowanych, wielotygodniowych pobytów.

Autor: AFP architekci/ Materiały prasowe Trzeci Dom Ronalda McDonalda w Polsce w Międzylesiu

Budowa obiektu i jego wyposażenie zostały sfinansowane przez Fundację i jej darczyńców. Projekt przygotowali - już po raz trzeci - Alicja Szojda i Tomasz Flejterski z pracowni AFP Architekci, odpowiedzialni również za wcześniejsze Domy w Krakowie i Warszawie, przy ulicy Księcia Trojdena. Warszawska realizacja otrzymała Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta oraz nagrodę publiczności w tym samym konkursie.

Architektura Domu w Międzylesiu

Najnowszy Dom w Międzylesiu obejmuje 20 prywatnych pokoi z łazienkami, wspólną kuchnię, pralnię, bawialnię, ogród i bibliotekę. Z infrastruktury mogą korzystać bezpłatnie rodzice, rodzeństwo i inni bliscy dzieci objętych leczeniem w pobliskim szpitalu.

Budynek powstał w technologii CLT, która wykorzystuje wielowarstwowe, krzyżowo układane płyty z litego drewna. Bryła powstała z prefabrykatów, które wykonano w fabryce - wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi, a także detalami dopasowanymi do funkcjonalnego charakteru Domów Fundacji. Zastosowane rozwiązania nawiązują do wcześniejszych realizacji, natomiast sama technologia CLT to w przypadku projektantów nowość i jeden z elementów o charakterze pionierskim na polskim rynku.

Choć budynki wykonane z CLT funkcjonują już w kraju (architekci odwiedzili m.in. obiekt w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Gdyni) Dom w Międzylesiu wyróżnia się wśród nich dużą powierzchnią użytkową. Ma parterowy układ. Rezygnacja z kondygnacji, wind i klatek schodowych obniżyła koszty inwestycji oraz ułatwiła dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Bryłę dopasowano także do architektury otaczających ją pawilonów pediatrycznych, co umożliwiło harmonijną integrację obiektu z kompleksem szpitalnym.

Technologia CLT: Realia, wady i zalety

Ściany nośne Domu mają 10 cm grubości i składają się z pięciu warstw 2-centymetrowego drewna świerkowego, sklejonych krzyżowo dla zwiększenia wytrzymałości na obciążenia. Ze względu na ograniczoną odporność CLT na czynniki atmosferyczne konieczne było zastosowanie zewnętrznej okładziny. W projekcie wykorzystano industrialne płyty z drewna palonego w kolorze ciemnobrązowym. Dodatkowo zastosowano warstwę izolacji z wełny mineralnej, niezbędną do spełnienia standardów energetycznych.

Według badań, CLT charakteryzuje się korzystnymi właściwościami przeciwpożarowymi - materiał nie ulega szybkiemu zapaleniu, a jego warstwowa struktura spowalnia degradację w wysokiej temperaturze. Mimo to, jako technologia wciąż stosunkowo nowa w Polsce, wymagała uzyskania specjalnych pozwoleń administracyjnych, ponieważ krajowe przepisy nie obejmują jeszcze pełnego zestawu norm dotyczących budownictwa z materiałów drewnianych o dużej skali.