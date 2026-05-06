Kongres Architektury Polskiej 2026. Zryw w impasie

Ta przestrzeń ma pobudzać zmysły, rozwijać ciekawość i budować szacunek do świata

Kiedy w zeszłym roku architekci z pracowni Projekt Plus Architekci Sp. z o.o. zgłaszali ten budynek do naszej jubileuszowej, X edycji konkursu Życie w Architekturze, pisali o nim tak: Założeniem autorskim było stworzenie przestrzeni, która pobudza zmysły, rozwija ciekawość i buduje szacunek do świata naturalnego. Układ przedszkola oparto na planie dwóch skrzydeł, obejmujących wewnętrzny dziedziniec. Forma architektoniczna nawiązuje do symboliki skrzydeł – otaczających, bezpiecznych i pełnych światła. Przestrzeń centralna stała się miejscem spotkań, zabawy i edukacji pod chmurką.

Ta realizacja nie szuka efektu w formie. Jej siła tkwi w konsekwencji idei, delikatności gestów i odwadze, by dać pierwszeństwo dziecku. Kolorystyczne rozróżnienie sal, odniesienia do lokalnych gatunków ptaków, dostępność każdego pomieszczenia do świata zewnętrznego – to nie estetyzacja, ale pedagogika ukształtowana przez architekturę - opisywali.

Przedszkole Ptasie Radio w Bobrownikach - Projekt Plus Architekci

To przedszkole jest w Bobrownikach w powiecie będzińskim w woj. śląskim. Inwestorem przedsięwzięcia jest gmina Bobrowniki, a prace budowlane wykonała firma P.B. ANBUD Sp. z o.o. Nazwano je „Ptasie Radio”. Zostało zaprojektowane przez arch. Tomasza Borkowskiego i arch. Grzegorza Tkacza z pracowni Projekt Plus Architekci, którzy czerpali inspirację zarówno z lokalnego krajobrazu, jak i poetyckiego świata Juliana Tuwima.

Jednak nawiązanie do wiersza „Ptasie Radio”, opowiadającego o ptasiej audycji nadawanej z brzozowego gaju nie kończy się na nazwie.

– Nazwa „Ptasie Radio” nie jest jedynie odniesieniem literackim, lecz metaforą całego założenia. To miejsce, w którym świat natury staje się codziennym doświadczeniem, a architektura pomaga dzieciom uczyć się uważności, wrażliwości i odpowiedzialności – zarówno wobec siebie, jak i otoczenia – podkreśla arch. Tomasz Borkowski.

Projekt „Ptasiego Radia” oparto na prostym, czytelnym geście architektonicznym. Jednopoziomowa bryła została ukształtowana w formie rozłożonych skrzydeł, które mają dawać poczucie bezpieczeństwa i otulenia.

Dziedziniec i ekopark

Wewnętrzny dziedziniec, gdzie odbywają się zajęcia, uzupełniony o mały amfiteatr z trybunami oraz place zabaw dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

– Nie szukaliśmy efektu w formie, lecz harmonii z otoczeniem i skali przyjaznej najmłodszym użytkownikom - mówi Tomasz Borkowski.

- Myśleliśmy o architekturze jako narzędziu codziennego doświadczania świata – dodaje arch. Grzegorz Tkacz.

– Światło, relacja wnętrz z zielenią i ekopark zaprojektowany jako integralna część założenia sprawiają, że nauka i zabawa naturalnie przenikają się z obserwacją przyrody. Układ budynku „obejmuje” dzieci w sposób opiekuńczy, nie dominując krajobrazu, lecz współtworząc go - dodają architekci.

Bryły są tu częściowe nadwieszenie, a wejście główne zaprojektowane na kształt budki lęgowej dla ptaków. Horyzontalny charakter obiektu i ma stosunkowo niewielką wysokość. Są tu też przeszklenia, fragmenty mlecznego, półprzezroczystego poliwęglanu, detale drewniane i biały tynk - tworzą zrównoważoną kompozycję. Na dachu obiektu zamontowano panele fotowoltaiczne

Integralną częścią założenia jest ekopark. To miejsce, w którym znalazła się przestrzeń zarówno dla roślin, jak i zwierząt, a także dla dzieci-obserwatorów.

– Ekopark nie jest dodatkiem do budynku, lecz równorzędnym elementem całego założenia – podkreśla arch. Grzegorz Tkacz. – Tak zaprojektowane otoczenie staje się naturalnym zapleczem dla nowoczesnych metod edukacyjnych opartych na działaniu, ruchu i zmysłach.

Wnętrze przedszkola - osiem kolorowych sal

Osiem sal dydaktycznych nazwano od gatunków ptaków występujących w okolicy, a każda z nich otrzymała inny kolor, co ułatwia dzieciom orientację przestrzenną. Bo też czytelny podział funkcji wspiera prawidłowy rozwój dzieci, ucząc porządku, wrażliwości i uważności na otaczający świat.

Budynek został doceniony przez jury konkursu Fasada Roku 2025. Przedszkole „Ptasie Radio” zostało uznane za najlepszą realizację w kategorii „budynek niemieszkalny nowy”. Teraz będzie reprezentował Polskę w Baumit Life Challenge 2026 i zawalczy o tytuł Europejskiej Fasady Roku.

