Modernistyczny gigant nad Bałtykiem. Naziści zbudowali go na Rugii dla 20 tysięcy gości

W krajobrazie architektury XX wieku Prora zajmuje miejsce wyjątkowe – nie tylko ze względu na skalę, ale przede wszystkim na czystość modernistycznego języka, który w warunkach reżimu nazistowskiego osiągnął formę radykalną i bezkompromisową. Położony na wyspie Rugia (Rügen) kompleks, znany jako Koloss von Prora lub Colossus of Prora, stanowi jeden z najbardziej spektakularnych przykładów architektury masowej lat 30., łączący funkcjonalizm z monumentalnością.

Rozkaz: Każdy pokój z widokiem na morze!

Zaprojektowany jako morski kurort dla 20 000 urlopowiczów w ramach programu Kraft durch Freude (KdF – Siła przez Radość), nigdy nie został ukończony w pierwotnej formie, lecz jego zachowane fragmenty pozwalają na precyzyjną analizę modernistycznych strategii projektowych.

Główny trzon kompleksu miał tworzyć osiem identycznych bloków mieszkalnych, rozciągających się na łączną długość około 4,5 km równolegle do plaży. Zachowane segmenty mierzą dziś około 3 km. Każdy blok, o długości ok. 550 metrów i wysokości sześciu kondygnacji, został posadowiony w odległości około 150 metrów od piaszczystej plaży. Taki układ wynikał z kluczowej zasady projektowej: każdy pokój z widokiem na morze. Korytarze komunikacyjne oraz instalacje sanitarne zlokalizowano wyłącznie od strony lądu, co pozwoliło na maksymalne wykorzystanie elewacji morskiej jako ciągłej tafli otwartej na krajobraz Bałtyku.

Urbanistyka przyszłości po polsku, czyli kulisy projektowania masterplanu F.S.O. Parku

Detale modernistycznej architektury Prory

Struktura nośna Prory opiera się na szkielecie żelbetowym, wylewanym na miejscu – technice wówczas nowatorskiej na tak ogromną skalę. Ściany zewnętrzne nośne wykonano z muru ceglanego, a nadproża okienne z żelbetu. Ta hybrydowa konstrukcja łączyła ekonomię i szybkość realizacji z wymaganiami monumentalności. Fasady charakteryzowały się ekstremalną prostotą: brak dekoracji rzeźbiarskich, gzymsów czy pilastrów, typowych dla neoklasycyzmu preferowanego przez Hitlera w innych projektach. Dominuje horyzontalizm – długie, ciągłe linie okien i gzymsów podkreślają rozległość kompleksu, tworząc wrażenie nieskończonej taśmy architektonicznej.

Elewacja morska pierwotnie prezentowała się jako płaska, brunatna powierzchnia tynkowana, z rytmicznym podziałem otworów okiennych. Okna o standardowych wymiarach, powtarzalne w regularnym module, podkreślały ideę egalitaryzmu masowego wypoczynku. W partiach parteru zaplanowano strefy usługowe (sklepy, zaplecze), a na poziomie pierwszym – ciągłą promenadę wewnętrzną z szerokim pasem przeszkleń, oferującą widoki na wodę bez wychodzenia na zewnątrz. Ta warstwowa organizacja przekroju budynku (usługi – promenada – pokoje) stanowiła wyrafinowane rozwiązanie funkcjonalistyczne, zbliżone do koncepcji Unité d’Habitation Le Corbusiera, choć realizowane dekadę wcześniej i w zupełnie innym kontekście ideologicznym.

Autor: Leonhard Lenz/ CC0 1.0

Architektura socjalna. Architektura masowa

Detale techniczne świadczą o wysokim poziomie ówczesnej inżynierii. Stropy i elementy konstrukcyjne opierały się na żelbecie, co umożliwiało rozpiętości niezbędne do stworzenia przestronnych wnętrz wspólnych. Komunalne sanitariaty na każdym piętrze (toalety, prysznice, łazienki) były rozwiązaniem ekonomicznym, typowym dla architektury socjalnej i masowej. Pokój standardowy mierzył 5 × 2,5 m i wyposażony był w dwa łóżka, szafę oraz umywalkę – minimalizm programowy podporządkowany idei dostępności dla klasy robotniczej.

W planach centralnych przewidziano monumentalne Gemeinschaftshäuser (domy wspólnotowe) wysunięte w stronę plaży, dzielące bloki mieszkalne. Miały one pełnić funkcję węzłów socjalnych z restauracjami, salami widowiskowymi i zapleczem rekreacyjnym. Centralny pawilon, zaprojektowany m.in. przez Ericha zu Putlitza, miał pomieścić wszystkich 20 000 gości jednocześnie – z falowymi basenami, kinem i teatrem. Te elementy, choć w dużej mierze niezrealizowane, podkreślają totalny charakter projektu: architektura nie tylko jako schronienie, lecz jako maszyna do kształtowania kolektywnego doświadczenia.

Autor: Matthias Süßen/ CC BY-SA 4.0

Powszechnie nazywana "Kolosem z Rugii"

Styl Prory bliski jest Neue Sachlichkeit (Nowej Rzeczowości) oraz wczesnemu modernizmowi, z wpływami Bauhausu, choć twórca unikał radykalnego puryzmu. Historycy architektury podkreślają, że Prora nie jest typową „nazistowską” architekturą w sensie neoklasycystycznego pompatyzmu (jak w Berlinie Speera), lecz raczej funkcjonalistyczną megastrukturą, w której monumentalność wynika z repetycji i skali, a nie z ornamentu. Czyste linie, brak detalu dekoracyjnego, przemysłowe materiały (beton, cegła, stal, szkło) tworzą estetykę maszyny – chillingu machine aesthetic, jak określił to jeden z obserwatorów.

Współczesne adaptacje (dodanie balkonów, bielenie elewacji) znacząco zmieniły pierwotny charakter, ale zachowane fragmenty w stanie surowym lub z okresu NRD pozwalają odczytać oryginalną intencję: uniformizację formy jako metaforę uniformizacji społeczeństwa. Sztywny rytm fasad, powtarzalność modułów, brak indywidualizacji – wszystko to tworzy efekt przytłaczającej obecności architektury jako siły zbiorowej.

Autor: Dackelpaul/ CC BY-SA 3.0

Architekt Prory – Clemens Klotz

Clemens Klotz (1886–1969), architekt z Kolonii, należy do kluczowych, choć kontrowersyjnych postaci niemieckiej architektury pierwszej połowy XX wieku. Urodzony w 1886 roku, zaczynał karierę od projektów mieszkaniowych w regionie kolońskim, współpracując m.in. z Josefem Fiethiem. Członek Deutsche Werkbund (później rozwiązanego przez nazistów), dołączył do NSDAP i otrzymał tytuł profesora z rąk Hitlera. Jego styl ewoluował od tradycyjnych domów jednorodzinnych ku coraz bardziej monumentalnym realizacjom w służbie reżimu.

Klotz wygrał konkurs na Prorę w 1935/1936 pod nadzorem Alberta Speera. Projekt idealnie wpasował się w ideologię KdF: dostępny wypoczynek jako narzędzie integracji społecznej i propagandy. Oprócz Prory zaprojektował prestiżowe Ordensburgen – elitarne szkoły partyjne, m.in. Krössinsee, Vogelsang i Chiemsee. Te kompleksy łączyły rustykalne elementy z nowoczesną konstrukcją, tworząc syntezę tradycji germańskiej i funkcjonalizmu. Planował również kopulaste dworce w Monachium oraz przebudowę Kolonii. Jego dorobek ilustruje paradoks: architekt o korzeniach modernistów (wpływy Bauhausu widoczne w Prorze) stał się narzędziem totalitarnego planowania przestrzennego. Po wojnie Klotz żył w cieniu swojej przeszłości, zmarł w 1969 roku.

Prora pozostaje jego opus magnum – megastrukturą, w której skala i repetycja osiągają wymiar niemal futurystyczny, zapowiadając późniejsze megaprojekty turystyczne drugiej połowy XX wieku.

Autor: Rainer Halama/ CC BY-SA 4.0

Kontekst i znaczenie

Prora wyprzedziła o dekady koncepcje masowej turystyki modernistycznej. Jej model – długi pas zabudowy z widokiem na morze, zapleczem usługowym i wspólnymi przestrzeniami – stał się prototypem dla kurortów Costa Brava czy greckich wysp, choć w wersji demokratycznej i skomercjalizowanej. Jednocześnie pozostaje świadectwem ciemnego dziedzictwa: architektury jako instrumentu kontroli mas. Nagrodzona Grand Prix na Expo w Paryżu 1937, symbolizowała potęgę III Rzeszy, choć nigdy nie gościła urlopowiczów KdF.

Dziś, po adaptacjach na apartamenty, hotele i największy w Niemczech youth hostel, Prora staje się hybrydą: pomnikiem modernizmu, dark heritage i luksusowej nieruchomości. Debata o jej przyszłości – czy zachować surowość, czy całkowicie zmodernizować – odzwierciedla szersze napięcia wokół trudnego dziedzictwa architektonicznego.

W kontekście historii architektury Prora dowodzi, że modernizm nie był wyłącznie domeną progresywnych idei. Potrafił służyć różnym ideologiom, zachowując swoją esencję: racjonalność, powtarzalność, kult formy i funkcji. Kolos na Rugii pozostaje jednym z najczystszych i najbardziej radykalnych jego wcieleń.

Autor: Maciej Gładysiewicz

Źródła (tylko publikacje zagraniczne)

Wikipedia (en) – hasła Prora i Clemens Klotz.Architectuul.com – szczegółowy opis kompleksu.The Guardian, Architect Magazine, DW.com, The B1M, Third Reich Ruins.Academic papers i analizy z HERILAND.eu, SJCE GF UKIM.Książki cytowane pośrednio: Jürgen Rostock, Paradise/Ruins.

Artykuł przygotowany został przy wsparciu narzędzi AI