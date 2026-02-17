Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Remont 100-letniego wiaduktu kolejowego nad ulicą Piłsudskiego w Sosnowcu. Kiedy koniec?

Trwający obecnie remont linii kolejowej w Sosnowcu to jedna z najbardziej skomplikowanych operacji logistycznych w historii zagłębiowskiej infrastruktury. Jej ważnym elementem jest modernizacja stuletniego obiektu w centrum miasta. Remont wiaduktu na Piłsudskiego w Sosnowcu wkroczył właśnie w decydującą fazę. W lutym trwają tu zaawansowane prace przy budowie nowych przyczółków i podpór.

Najtrudniejszy etap, polegający na rozbiórce starej konstrukcji wspartej na nitowanych słupach, zakończył się w grudniu 2025 roku, co pozwoliło na przywrócenie ruchu drogowego i tramwajowego pod obiektem. Obecnie pociągi kursują już po nowo wybudowanej, zachodniej części konstrukcji, podczas gdy wykonawca koncentruje się na montażu stalowych elementów nowej ramy i przygotowaniach pod kolejne tory. Mieszkańcy muszą jednak pamiętać, że planowane są jeszcze ostatnie duże utrudnienia, gdyż w kwietniu 2026 roku przewidziano ponowne wstrzymanie ruchu pod wiaduktem w celu montażu ostatecznych przęseł. Całkowite zakończenie przebudowy tego zabytkowego obiektu, realizowanej pod okiem konserwatora zabytków, planowane jest na trzeci kwartał 2026 roku.

Nowy peron 3 na dworcu w Sosnowcu i zamknięte przejście podziemne od 3 Maja

Równolegle prowadzony remont torów w Sosnowcu obejmuje gigantyczną metamorfozę stacji Sosnowiec Główny, gdzie od listopada 2025 roku pasażerowie mogą już w pełni korzystać z nowoczesnego peronu numer 3. To największa zmiana w tym miejscu od ponad 160 lat, ponieważ obecnie to właśnie ten peron obsługuje cały ruch regionalny i dalekobieżny.

W tym samym czasie robotnicy realizują kolejowe remonty w Sosnowcu na starych peronach numer 1 i 2, które zostały rozebrane, by ustąpić miejsca nowej infrastrukturze z windami i schodami. Pasażerowie muszą mierzyć się ze sporymi utrudnieniami, gdyż od 19 stycznia 2026 roku zamknięte pozostaje przejście podziemne od strony ulicy 3 Maja, a dostęp do pociągów możliwy jest jedynie od strony ulicy Kilińskiego. Sytuacja ta, wymagająca od pieszych nadłożenia około kilometra drogi, ma potrwać do 20 kwietnia 2026 roku, kiedy to planowane jest otwarcie nowego wejścia. Aby zminimalizować te niedogodności, uruchomiono bezpłatną komunikację autobusową łączącą Urząd Miasta z dworcem i ulicą Kilińskiego.

Dobudują dodatkowe tory, oddzielą ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego

Cały projekt modernizacji odcinka Będzin – Katowice Szopienice Południowe o wartości 826 milionów złotych ma na celu dobudowę dodatkowej pary torów, co pozwoli na trwałe rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego.

W ramach tej inwestycji ukończono już nowoczesny wiadukt nad ulicą Nowopogońską, który dzięki zwiększonemu prześwitowi wyeliminował ograniczenia wysokości dla samochodów i zyskał ścieżkę rowerową.

Postępują także prace przy nowym przystanku Sosnowiec Środula, gdzie bezpieczne przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowy w poziomie szyn. Z kolei modernizacja wiaduktu przy ulicy Żeromskiego, która obejmuje poszerzenie jezdni i budowę nowej ścieżki rowerowej, ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wszystkie te kompleksowe działania mają zostać sfinalizowane w 2027 roku.

Inwestycja na odcinku linii kolejowej Będzin – Katowice Szopienice Płd. ma wartość 826 mln zł i jest częścią dużego zadania, realizowanego przez Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wsparciu funduszy unijnych. Wykonawcą prac w Sosnowcu jest firma ZUE S.A.

To jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce

Inwestycja na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Południowe jest częścią większego projektu modernizacji katowickiego węzła kolejowego w ramach linii E65, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). To jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce, z budżetem przekraczającym 5 mld zł (finansowana m.in. z funduszy UE, w tym CEF Transport i Krajowego Planu Odbudowy – KPO). Celem tej ogromnej inwestycji kolejowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu jest rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego poprzez dobudowę dodatkowych torów, zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa i skrócenie czasów przejazdów. Prace rozpoczęły się w 2024 r., a pełne zakończenie planowane jest na 2027–2028.