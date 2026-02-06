Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Modernizacja za ponad 102 mln zł

W ramach I etapu modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi przebudowano budynki gospodarcze oraz dziedziniec. Następnie przyszła pora na pochodzące z połowy XIX w. zabytkowe budynki główne. II etap inwestycji, który rozpoczął się w II kwartale 2025 r., ma na celu unowocześnienie wnętrz oraz wyremontowanie gmachów od zewnątrz. Całkowity koszt inwestycji to 102 427 527,90 zł, z czego ponad 66 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponieważ muzeum w trakcie remontu pozostaje otwarte dla zwiedzających, start inwestycji poprzedziło przeniesienie części z ponad 300 tys. eksponatów do magazynów studyjnych.

– Ogromny projekt inwestycyjny, jego wartość to 102 mln zł. Będziemy go realizować do końca 2028 roku. To ważna inwestycja, która sprawi, że muzeum zyska nie tylko odnowione przestrzenie, ale pojawią się również nowe wystawy, które mam nadzieję zyskają odbiorców wśród łodzian i turystów – mówi Bogumiła Olejnik, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Prace rozpoczęto od wzmocnienia fundamentów, ścian, stropów i usztywnienia konstrukcji nośnej. Wykonano również nowe ławy fundamentowe obok istniejących, co ma wzmocnić budynek. Zużyto na nie aż 11 gruszek betonu. Obecnie trwa m.in. usuwanie starych materiałów, które zostaną zastąpione nowymi – jak dotąd z placu budowy wywieziono już ok. 220 ton gruzu, ziemi i elementów stalowych oraz drewnianych.

To piąty miesiąc remontu. Wszystko idzie zgodne z harmonogramem. Jesteśmy zadowoleni z postępów, mimo że większość robót wykonywana jest ręcznie, bo nie ma możliwości wpuszczenia tu ciężkiego sprzętu – mówiła w styczniu 2026 r. Joanna Łuczywek, zastępca dyrektora MAiE.

Jak zmieni się Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi?

II etap inwestycji zakończy się w 2028 r. Dwa budynki od strony pl. Wolności w Łodzi są odnawiane odnowione zarówno z zewnątrz, jak i od środka.

Zobacz wizualizacje i czytaj dalej: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi po modernizacji

– Od dachu po piwnice zostaną odnowione dwa budynki frontowe od strony placu Wolności, w których wymieniona zostanie stolarka okienna, a zabytkowa stolarka drzwiowa po renowacji odzyska dawny blask – podaje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. – Ponadto wymienione zostaną wszystkie instalacje oraz stropy i sufity. Budynek zyska też nowoczesny system ochrony przeciwpożarowej.

i Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego/ Materiały prasowe Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi (widok przed remontem placu).

Dzięki modernizacji przestrzeń na działalność wystawienniczą i edukacyjną zwiększy się o 35%. Stanie się to możliwe m.in. dzięki nowej organizacji przestrzeni wewnątrz muzeum. Niedostępne wcześniej miejsca zostaną otwarte dla zwiedzających. Budynki zostaną także przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – powstaną dwie windy oraz udogodnienia dla osób niewidzących i niesłyszących.

– W budynkach „A” i „C” prowadzona będzie nowa, bogata i szeroko dostępna działalność programowa Muzeum: wystawiennicza (4 nowe wystawy stałe i blok wystaw czasowych), edukacyjna, kulturalna, upowszechnieniowa – podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.