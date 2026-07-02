Koniec z kompromisami między stylem a komfortem. Oto nowa era klimatyzacji domowej

Od technicznego detalu do elementu scenografii

Współczesna architektura wnętrz dąży do spójności, gdzie każdy element musi mieć swoje uzasadnienie estetyczne. Obecnie modele LG DUALCOOL i LG ARTCOOL stają się pełnoprawnymi elementami dekoracyjnymi, które zamiast konkurować z wystrojem, harmonijnie go uzupełniają.

LG ARTCOOL AI Air Mirror - lustrzane odbicie stylu

Dla miłośników nowoczesnych stylów, model LG ARTCOOL AI Air Mirror jest rozwiązaniem idealnym. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest lustrzany front, który nie tylko odbija światło, optycznie powiększając przestrzeń, ale też subtelnie nawiązuje do kolorystyki otoczenia. Dzięki smukłej sylwetce urządzenie przypomina nowoczesną instalację artystyczną, a nie tradycyjny klimatyzator.

Autor: LG/ Materiały prasowe LG ARTCOOL AI Mirror

LG DUALCOOL AI Premium - dyskretna siła minimalizmu

W nowoczesnych projektach minimalistycznych, doskonale odnajduje się seria LG DUALCOOL AI Premium. Urządzenie to cechuje się stonowaną kolorystyką i minimalistyczną obudową, która sprawia, że system niemal wtapia się w ścianę. Jest to wybór często rekomendowany do nowoczesnych loftów oraz eleganckich biur, gdzie liczy się profesjonalny, nienachalny wygląd.

Autor: LG/ Materiały prasowe LG DUALCOOL AI Premium, Projekt wnętrza Paweł Jurkiewicz Studio

Technologia w służbie komfortu. Sztuczna inteligencja AI Air

Za sukcesem urządzeń LG stoją zaawansowane rozwiązania. Systemy te wykorzystują technologię AI Air, która uczy się nawyków domowników, analizuje ich obecność i precyzyjnie dostosowuje kierunek oraz siłę nawiewu. Dzięki funkcji Soft Air użytkownicy mogą cieszyć się delikatnym chłodem bez nieprzyjemnych, bezpośrednich podmuchów powietrza.

A oto pozostałe istotne funkcje klimatyzatorów LG:

Plasmaster Ionizer++: Nasyca powietrze jonami i niweluje do 99,9% bakterii. Wnętrze klimatyzatora jest automatycznie czyszczone przez zamrażanie i rozmrażanie (Freeze Cleaning), a po każdym wyłączeniu następuje samoczynne osuszenie wymiennika ciepła.

Nasyca powietrze jonami i niweluje do 99,9% bakterii. Wnętrze klimatyzatora jest automatycznie czyszczone przez zamrażanie i rozmrażanie (Freeze Cleaning), a po każdym wyłączeniu następuje samoczynne osuszenie wymiennika ciepła. SleepTimer+: Funkcja uczy się preferencji użytkownika, aby dostosować tryb snu i zapewnić spokojne wieczory.

Funkcja uczy się preferencji użytkownika, aby dostosować tryb snu i zapewnić spokojne wieczory. AutoClean+: Po wyłączeniu urządzenia, nadmuch powietrza usuwa wilgoć z wnętrza, zapoiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów

Autor: LG/ Materiały prasowe LG ARTCOOL AI Mirror

Ogrzewanie za 1 zł dziennie? Są na to dowody

Nowoczesna klimatyzacja to jednak nie tylko estetyka, ale przede wszystkim niesamowita efektywność ekonomiczna. Analiza przeprowadzona przez Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej dla LG Electronics Polska przyniosła zdumiewające wnioski. Wykorzystanie klimatyzatora LG DUALCOOL AI Premium H12S1PA, będącego pompą ciepła typu powietrze-powietrze, pozwala na ogrzanie mieszkania o powierzchni 35 m² przy koszcie zaledwie około 1 zł dziennie (w skali rocznej od 0,77 do 1,40 zł dziennie w standardzie WT2021)*.

To odkrycie zmienia postrzeganie klimatyzacji – z urządzenia używanego tylko latem, w całoroczny, niezwykle tani system grzewczy, który może stanowić realną alternatywę dla gazu czy węgla.

Dla domów jednorodzinnych LG proponuje jeszcze szerszy ekosystem. Połączenie klimatyzatorów z pompą ciepła do ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) LG WH20ESF0 (wykorzystującą ekologiczny czynnik R290) tworzy kompleksowy, zintegrowany system HVAC. Całością można sterować z poziomu intuicyjnej aplikacji LG ThinQ, monitorując przy tym zużycie energii w trybie chłodzenia dzięki funkcji AI kW Manager.

Wybierając systemy LG DUALCOOL AI Premium i LG ARTCOOL AI Air Mirror, architekci oraz inwestorzy nie muszą już wybierać między wydajnością a stylem. To urządzenia, które nie tylko dbają o idealną temperaturę i niskie rachunki, ale stają się cichymi (już od 19 dB!) bohaterami nowoczesnych, pięknych wnętrz.

Autor: LG/ Materiały prasowe

* Dane na podstawie „Analizy porównawczej energetyczno-ekonomicznej systemów grzewczych” przeprowadzonej w styczniu 2026 r. przez Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej na zlecenie LG Electronics Polska. Analiza ma charakter modelowy i została opracowana przy przyjęciu określonych założeń dotyczących parametrów budynków, sposobu użytkowania, cen energii oraz typowego roku meteorologicznego dla wybranych lokalizacji w Polsce. Wyniki mogą różnić się w zależności od rzeczywistych warunków eksploatacji, lokalizacji, standardu energetycznego budynku, sposobu rozliczania energii oraz aktualnych cen nośników energii. Analiza obejmuje wyłącznie porównanie zapotrzebowania na energię i kosztów energii; nie uwzględnia kosztów inwestycyjnych zakupu i montażu urządzeń, kosztów serwisowych ani indywidualnych uwarunkowań technicznych obiektu.