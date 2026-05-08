MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Logistyczny liniowiec za 31 milionów złotych

Inwestycja o wartości 31 mln złotych to największy projekt w 28-letniej historii Lotniczego Dworca Towarowego Wrocław. Na początku maja ciężki sprzęt wjechał na teren lotniska, by w ciągu zaledwie 10 miesięcy wznieść obiekt o łącznej powierzchni 3800 m². Projekt ten jest ważnym elementem wartego ponad miliard złotych programu modernizacji Portu Lotniczego Wrocław.

Z perspektywy architektonicznej hala została zaprojektowana jako precyzyjne narzędzie operacyjne. Nowy budynek posiada bezpośredni dostęp do strefy airside oraz dedykowaną płytę postojową dla samolotów frachtowych. Takie rozwiązanie eliminuje zbędne wąskie gardła w procesie handlingowym, pozwalając na błyskawiczny transfer ładunków między ładownią maszyny a rampą magazynową.

Technologia na krawędzi, czyli od chłodni po materiały radioaktywne

Nowoczesne terminale cargo to dziś znacznie więcej niż tylko puste hale. Wrocławski projekt wyróżnia się stopniem specjalizacji przestrzeni wewnętrznych. Inżynierowie zaplanowali pięć bram dokowych oraz zaawansowane rampy załadunkowe, ale to, co kryje się wewnątrz, budzi największe zainteresowanie branży.

Obiekt zostanie wyposażony w cztery chłodnie oraz siedem szczególnych pomieszczeń specjalistycznych. Architektura budynku musiała uwzględnić rygorystyczne normy bezpieczeństwa pozwalające na obsługę najbardziej wymagających ładunków, takich jak materiały radioaktywne czy transport żywych zwierząt.

- Dzięki tej inwestycji będziemy w stanie obsłużyć około 35 tys. ton frachtu rocznie, czyli aż trzykrotnie więcej niż obecnie – mówi Norbert Kowalczyk, prezes Lotniczego Dworca Towarowego Wrocław.

Biura z widokiem na start i certyfikat BREEAM

Ciekawostką projektową jest dwupiętrowa część biurowa. Architekci zdecydowali się na odważne rozwiązanie – sala konferencyjna oraz przestrzenie biurowe będą posiadały bezpośredni widok na płytę lotniska. Taki zabieg nie tylko podnosi walory estetyczne obiektu, ale pozwala na stały, wizualny nadzór nad operacjami lotniczymi.

Wrocławski terminal stawia również na ekologię, co w branży budowlanej potwierdza standard BREEAM Very Good. Budynek będzie posiadał zielony dach, system wykorzystania wody szarej oraz panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

- Budujemy zielony obiekt. Inwestycja realizowana jest w standardzie BREEAM Very Good, co pozwala ocenić, jak bardzo nasz budynek będzie przyjazny dla środowiska naturalnego i jednocześnie komfortowy dla użytkowników - podkreśla Radosław Szamburski, członek zarządu generalnego wykonawcy, firmy M&J Sp. z o.o.

Geopolityka i zasięg - trzy stolice w zasięgu ręki

Rozbudowa terminala to nie tylko kwestia metrów kwadratowych. Po zakończeniu prac, łączna przestrzeń magazynowa LDT Wrocław wzrośnie do 7500 m², a biurowa do 2500 m². To umocni pozycję Wrocławia jako trzeciego co do wielkości terminala cargo w Polsce.

Wybór momentu na rozbudowę nie jest przypadkowy. Jak zauważa Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław, większe możliwości Lotniczego Dworca Towarowego to również szansa dla Wrocławia i regionu na przyciągnięcie nowych inwestycji, szczególnie z obszaru e-commerce. Inwestycja ma być odpowiedzią na potrzeby rynkowe nie tylko Dolnego Śląska, ale i sąsiednich Czech oraz Niemiec, co jest naturalne, biorąc pod uwagę, że w zasięgu wrocławskiego węzła znajdują się aż trzy europejskie stolice.

Finał prac budowlanych przewidziano na pierwszy kwartał przyszłego roku. Jeśli tempo robót zostanie utrzymane, już wiosną 2027 roku Wrocław stanie się jednym z najnowocześniejszych centrów logistyki lotniczej w tej części Europy.

Rozpoczęta inwestycja to największe przedsięwzięcie w 28-letniej historii Lotniczego Dworca Towarowego Wrocław. Prace budowlane, które ruszyły na początku maja, mają potrwać 10 miesięcy. Planowany termin oddania inwestycji to I kwartał przyszłego roku.

LDT Wrocław należy do spółek Polskie Porty Lotnicze S.A. (59,3%) oraz Port Lotniczy Wrocław S.A. (40,7%).