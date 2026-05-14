Noc Muzeów 2026 w Instytucie Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej

Noc muzeów 2026: architektoniczna planszówka w IDA BŚ

W tym roku, z okazji Nocy muzeów, Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej przygotował specjalną grę planszową opartą o archiwalia zgromadzone w Instytucie. „Z ARCHIWUM IDA: GRA” skierowana jest do entuzjastów powojennej architektury Katowic oraz wszystkich, którzy po prostu chcą sprawdzić swoją wiedzę i miło spędzić czas ze znajomymi lub rodziną. Gra przeznaczona jest dla 2 do 4 graczy powyżej 12 roku życia.

Uczestnictwo w grach jest bezpłatne, obowiązują zapisy: https://forms.gle/2G562zYNCp2gZJ889

Dla młodszych lub osób, które nie zapiszą się do gry w planszówkę, organizatorzy przygotowali grę memory polegającą na sparowaniu tych samych fotografii z archiwum Instytutu.

IDA BŚ (ul. Francuska 12 w Katowicach) będzie otwarty dla zwiedzających w godz. 17:00–20:00. Szczegóły na stronie ida.bs.katowice.pl, facebooku Instytutu Dokumentacji Architektury BŚ: https://fb.me/e/648H4Sk6v oraz pod numerem telefonu 785 710 210.

Autor: Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej/ Materiały prasowe

Czym zajmuje się Instytut Dokumentacji Architektury BŚ?

Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, powstał w 2018 r. jako kontynuacja projektu „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety”, realizującego w Bibliotece Śląskiej od 2014 r. cykle wystaw, filmów i benefisów wybitnych architektów, twórców powojennej architektury Górnego Śląska.

W chwili obecnej Instytut kontynuuje zainicjowaną wcześniej działalność dokumentacyjno-archiwizacyjną, naukową i popularyzatorską, realizując szereg projektów badawczych, wydawniczych, filmowych i wystawienniczych, poświęconych dziedzictwu architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku.

Od kilku lat Instytut bierze udział w Nocy Muzeów i w tym czasie otwiera swoje drzwi na zwiedzających. W zeszłym roku na odwiedzających czekała gra terenowa inspirowana historią budynku przy Francuskiej 12, w którym mieści się Instytut.