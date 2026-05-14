Noc Muzeów 2026 w Instytucie Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej – zagraj w specjalnie stworzoną na tę okazję grę planszową!

Redakcja Architektury
2026-05-14 9:22

Już 16 maja 2026 r. Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej zaprasza na wieczór z grami – planszówką oraz „memory”. Podczas rozgrywek uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą katowickiej architektury drugiej połowy XX wieku. Oprócz tego pracownicy Instytutu zapraszają na zwiedzanie Archiwum Architektów. Wydarzenie odbywa się pod patronatem „Architektury-murator”.

W tym roku, z okazji Nocy muzeów, Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej przygotował specjalną grę planszową opartą o archiwalia zgromadzone w Instytucie. „Z ARCHIWUM IDA: GRA” skierowana jest do entuzjastów powojennej architektury Katowic oraz wszystkich, którzy po prostu chcą sprawdzić swoją wiedzę i miło spędzić czas ze znajomymi lub rodziną. Gra przeznaczona jest dla 2 do 4 graczy powyżej 12 roku życia.

Uczestnictwo w grach jest bezpłatne, obowiązują zapisy: https://forms.gle/2G562zYNCp2gZJ889

Dla młodszych lub osób, które nie zapiszą się do gry w planszówkę, organizatorzy przygotowali grę memory polegającą na sparowaniu tych samych fotografii z archiwum Instytutu.

IDA BŚ (ul. Francuska 12 w Katowicach) będzie otwarty dla zwiedzających w godz. 17:00–20:00. Szczegóły na stronie ida.bs.katowice.pl, facebooku Instytutu Dokumentacji Architektury BŚ: https://fb.me/e/648H4Sk6v oraz pod numerem telefonu 785 710 210.

Autor: Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej/ Materiały prasowe

Czym zajmuje się Instytut Dokumentacji Architektury BŚ?

Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, powstał w 2018 r. jako kontynuacja projektu „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety”, realizującego w Bibliotece Śląskiej od 2014 r. cykle wystaw, filmów i benefisów wybitnych architektów, twórców powojennej architektury Górnego Śląska.

W chwili obecnej Instytut kontynuuje zainicjowaną wcześniej działalność dokumentacyjno-archiwizacyjną, naukową i popularyzatorską, realizując szereg projektów badawczych, wydawniczych, filmowych i wystawienniczych, poświęconych dziedzictwu architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku.

Od kilku lat Instytut bierze udział w Nocy Muzeów i w tym czasie otwiera swoje drzwi na zwiedzających. W zeszłym roku na odwiedzających czekała gra terenowa inspirowana historią budynku przy Francuskiej 12, w którym mieści się Instytut.

