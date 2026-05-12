Kongres Architektury Polskiej 2026. Zryw w impasie

Noc Muzeów 2026 w Warszawie pod kątem ciekawej architektury

Podczas organizowanej już od 22 lat Nocy Muzeów problem jest zawsze ten sam – klęska urodzaju. Atrakcji jest tak wiele, że na odwiedzenie wszystkich ciekawych miejsc zabrakłoby nie tylko nocy, ale i życia. A tegoroczna edycja już 16 maja 2026 r. Co wybrać?

Miłośnikom warszawskiej architektury, którzy mają problem z decyzją, proponujemy w tym roku wycieczkę skupioną na wyjątkowych budynkach – a konkretnie ich wnętrzach, gdyż zewnętrza, rzecz jasna, lepiej podziwiać za dnia. Oto subiektywna (i siłą rzecz niepełna) lista obiektów, których walory architektoniczne z pewnością nie rozczarują.

XIX-wieczny drewniak na Pradze-Północ: Środkowa 9

To jeden z najstarszych zachowanych drewnianych budynków w całej Warszawie. W 2022 r. budynek przeszedł niezwykłą metamorfozę według projektu pracowni H2 architekci. Choć bryła nie zmieniła gabarytów, budynek zyskał całą dodatkową kondygnację – pod ziemią. Jak pisała o tej realizacji na naszych łamach Dorota Sibińska:

Doświetlenie piwnicy i świetlik na dachu to dwie zasadnicze ingerencje w bryłę budynku. Są jednak bardzo wyważone i subtelne. Największe zmiany zaszły od strony patia – szklana ściana doświetlająca piwnicę wydaje się słusznym rozwiązaniem, bez którego prawdopodobnie obiekt nie mógłby pełnić pierwotnej funkcji.

W Noc Muzeów 2026 obiekt można zwiedzać (z przewodnikiem) od 18.00 do 23.30. Wstęp jest bezpłatny. Przewidziano 4 tury wejść: godz. 18:00, 19:30, 21:00 i 22:30 z limitem 30 osób każda – obowiązują zapisy. Zwiedzanie trwa ok. 60 min. Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCG14KeD1VWNfREfTw0r74Pu-WsBFnkMvvkYWgYm-4xeaVCA/viewform

Apteka Michała Mutniańskiego, tzw. Gotycka – ul. Nowy Świat 18/20

W oficynie Pałacu Branickich w Warszawie znajduje się wyjątkowa apteka, która działała w tym samym miejscu przez 165 lat i zachowała do dziś oryginalne wyposażenie. Tak pisała o niej na naszych łamach Julia Dragović:

Projekt apteki przypisuje się dziś Henrykowi Marconiemu.(...) Znaczna część warszawskich projektów Marconiego uległa zniszczeniu w 1944 roku. Oficyna Pałacu Branickich przetrwała jednak, a wraz z nią apteka i jej wyposażenie. Od 1990 roku znajdują się w rejestrze zabytków.

Zwiedzanie jest bezpłatne i nie wymaga zapisów. Goście mogą wejść do środka od godziny 18 do 23. Wewnątrz Apteki można zobaczyć wystawę „Struktura Wspomnień: Przedwojenna Warszawa” w akwareli dr Agnieszki Leszczyńskiej, zaś na dziedzińcu wystawę „Komorów oczami architektów krajobrazu – prace studentów warszawskiej SGGW”.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – ul. Dobra 56/66

Kto nie widział biblioteki UW na żywo, ten koniecznie musi to nadrobić. Budynek zaprojektowany przez Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego był na Powiślu całkiem nową jakością i do dziś trudno przejść obok niego obojętnie. Tak pisali o nim w 2025 r. na naszych łamach Karolina Krasny i Artur Celiński:

Gmach miał być nie tylko biblioteką, lecz również miejscem kontemplacji i wspólnoty – przestrzenią, w której architektura mówi o wartościach. Budzyński zaprojektował cztery fasady: trzy z nich to ściany biologicznie czynne, czwarta – kulturowa – została pokryta cytatami literackimi. W jego ujęciu architektura służy przekształcaniu przestrzeni tak, by umożliwiała i wspierała życie.

W Noc Muzeów 2026 Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego można odwiedzić w godzinach 19.00–01.00. Wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga rejestrowania się. Prezentowane będą Zbiory Specjalne BUW:

Starych Druków: Ona tu rządzi. Kobiety u władzy na kartach starych ksiąg.

Rycin: Stanisława Augusta spacer po linie.

Rękopisów: Pieczęcie i autografy królów polskich doby elekcyjnej (1583-1794).

Zbiorów Muzycznych: Król w operze.

Zbiorów XIX wieku wraz z Kartografią: Czy lepiej, kiedy jest król? czy kiedy go nie ma?.... Miscellanea królewskie w zbiorach XIX-wiecznych BUW.

Dokumentów Życia Społecznego: Król niewiele ma manewru... Dawne gry planszowe w zbiorach BUW.

Warsztaty kaligrafii.

Autor: Aisano/ CC BY-SA 4.0

Dom Pod Orłami – ul. Jasna 1

Ten nieco zapomniany wczesnomodernistyczny biurowiec zdecydowanie zasługuje na przypomnienie. Zabytkowy obiekt projektu Jana Heuricha z 1917 r. odbudowano po wojennych zniszczeniach według projektu Barbary Brukalskiej. Dziś działa tu m.in. Muzeum Historii Spółdzielczości.

Budynek zwieńczony charakterystycznymi rzeźbami orłów przez lata niknął w dość zaniedbanym otoczeniu – plac przed nim od lat pełnił funkcję parkingu. Obecnie ta przestrzeń zmienia się jednak w elegancki skwer w ramach przebudowy ul. Złotej i Zgoda, która zakończy się w II połowie 2026 r.

W ramach Nocy Muzeów w Warszawie przewidziano oprowadzanie po muzeum, wystawę czasową sztandarów spółdzielczych oraz film o spółdzielczości. Wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji, a odbywa się w godzinach 18.00–22.30.

Autor: Andrzej Błaszczak/ CC BY-SA 4.0

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie – al. Bohaterów Września 23

To budynek unikalny w skali Polski. Projekt pracowni KAPS Architekci, zrealizowany w 2015 r., mieści w sobie zarówno pomieszczenia biurowe i konferencyjne, jak i największą w Polsce muzułmańską salę modlitw dla ok. 400 osób. Obiektowi nadano kształt sześcianu z 18-metrowym minaretem w kształcie stożka i półkulą w jednym z narożników.

Noc Muzeów 2026 to okazja, żeby zwiedzić budynek od środka. Jak podaje Urząd Miasta:

W trakcie trwania eventu odbędą się dwa wykłady o tematyce wiary i kultury muzułmańskiej oraz zwiedzanie meczetu. Zorganizowana będzie także strefa dialogu - sesja pytań i odpowiedzi, które uczestnicy będą mogli zadawać. Przygotujemy bezpłatny poczęstunek dla wszystkich zwiedzających.

W przypadku tego obiektu na Ochocie wszystko rozpocznie się o godzinie 18.00, a zakończy o 22.00. Goście nie muszą się rejestrować, a całe wydarzenie jest bezpłatne.