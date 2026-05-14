Architektura debata - short Sibińska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj z metra Wilanowska do „Mordoru” w planach od kilkunastu lat

Wydawałoby się oczywiste, że ogromne zagłębie biurowe, do którego codziennie dojeżdżają tysiące pracowników, powinno być dobrze skomunikowane. Niestety, warszawski „Mordor” na Służewcu Przemysłowym od lat słynie z czegoś wręcz przeciwnego. Nie dociera tu metro, stacja kolejowa Warszawa Służewiec leży na uboczu, w wąskich uliczkach z trudem mieszczą się (i często utykają w korkach) autobusy. Całe skupisko biurowców „wisi” w praktyce na wypchanych po brzegi tramwajach na ul. Wołoskiej oraz Marynarskiej, od których większość pracowników musi jeszcze dojść spory kawałek pieszo. Trudno się dziwić, że większość osób wybiera dojazd samochodem, przez co w godzinach szczytu cała okolica stoi w korkach, a parkowanie to prawdziwy koszmar.

Jednym z pomysłów miasta na poprawę sytuacji miał być planowany od 2009 r. tramwaj w ciągu al. Wilanowskiej, łączący metro Wilanowska z rondem Unii Europejskiej. To zaledwie 1,5 km szyn, które znacząco usprawniłoby dojazdy, łącząc „Mordor” w linii prostej z wielkim węzłem przesiadkowym na metro, tramwaje i autobusy. Co więcej, linia byłaby łatwa w budowie, ponieważ al. Wilanowska jest bardzo szeroka. Planowano budowę torowiska po północnej stronie al. Wilanowskiej i lekkie przesunięcie istniejącej jezdni w kierunku południowym. Wzdłuż nowej trasy znaleźć się miały drogi dla rowerów oraz nowe chodniki. Tramwaje miały kursować nawet co 2 minuty w godzinach szczytu, a poza szczytem co ok. 7–8 minut.

i Autor: Dane mapy: Google 2024/ Materiały prasowe Przybliżony przebieg planowanej linii tramwajowej od metra Wilanowska do Służewca Przemysłowego

W kolejnych latach plany się zmieniały, tramwaj na al. Wilanowskiej to z nich wypadał, to znów wracał. W 2017 r. rozpoczęły się konkretne przygotowania do inwestycji – Tramwaje Warszawskie zleciły firmie zewnętrznej opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W 2018 r. ówczesny kandydat na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski, obiecał, że tramwaj do „Mordoru” powstanie. Jeszcze w 2019 r. TW zapowiadały, że nowa trasa zostanie wybudowana do 2022 r.

– Zbudujemy (…) linię tramwajową łączącą rondo Unii Europejskiej z metro Wilanowska – Dworcem Południowym. Przy alei Wilanowskiej powstanie nowoczesny węzeł komunikacyjny, ułatwiający pasażerom przesiadki między metrem, tramwajami, autobusami miejskimi, podmiejskimi i dalekobieżnymi – deklarował przyszły prezydent w swoim programie wyborczym.

Autor: Kamil Durajczyk

Tramwaj na al. Wilanowskiej łapie opóźnienie i… wypada z planów?

Gdzie w takim razie jest tramwaj, którym mieliśmy jeździć już w 2022 r.? Wszystko utknęło na etapie pozyskiwania dokumentów koniecznych do budowy. W 2019 r. Tramwaje Warszawskie rozpoczęły starania o uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej, która jest niezbędna, żeby wnioskować o pozwolenie na budowę linii tramwajowej. I tu zaczęły się schody – przedłużające się procedury, uzupełnianie braków w dokumentacji, zmiana planów TW wymuszająca rozpoczęcie w 2021 r. całego procesu od nowa. Nie pomogła też pandemia, która znacząco wydłużyła załatwianie spraw w urzędach. Ostatecznie kluczowy dokument, o który zaczęto się starać w 2019 r., został wydany dopiero w styczniu 2024 r.

Czy to oznacza, że opóźniona inwestycja wkrótce ruszy pełną parą? Niestety nie. Od kilku lat o tramwaju z metra Wilanowska do „Mordoru” jest bowiem dziwnie cicho. Jego rychłej budowy nie zapowiada ani Urząd Miasta, ani spółka Tramwaje Warszawskie, temat nie powrócił w kampanii wyborczej w 2024 r., tramwaju do „Mordoru” na próżno szukać w wywiadach z przedstawicielami TW na temat planów na przyszłość. Miasto skupia się na innych inwestycjach tramwajowych, takich jak tramwaj do Dworca Zachodniego czy tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego.

Co zatem dzieje się z inwestycją? W marcu 2026 r. dziennikarzom „Super Expressu” udało się dowiedzieć, że linia tramwajowa do „Mordoru” wciąż jest w planach, ale do realizacji po 2044 r. To bardzo odległy termin, a przy tym mało konkretny, gdyż równie dobrze może oznaczać np. 2080 r.

Tramwaj na Służewiec padł ofiarą 4. linii metra?

Jeśli tramwaj do „Mordoru” rzeczywiście wypadł z miejskich planów, to zapewne dlatego, że tą samą trasą ma przebiegać 4. linia metra w Warszawie. Z ujawnionych w 2023 r. wstępnych planów wynika, że fragment planowanej linii metra M4 dokładnie pokrywa się z tramwajem na Służewiec Przemysłowy. Stacje przewidziano:

przy istniejącej stacji M1 Wilanowska,

w okolicach skrzyżowania ul. Mariana Smoluchowskiego i ul. Zygmunta Modzelewskiego,

przy rondzie Unii Europejskiej,

przy istniejącej stacji kolejowej Warszawa Służewiec.

Dalej linia M4 pobiegnie przez Ochotę w kierunku ronda Daszyńskiego i dalej przez Muranów oraz Żoliborz na Tarchomin. W drugą stronę M4 dojechać można będzie pod pałac w Wilanowie.

i Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Plan 5 linii metra w Warszawie. M3 zaznaczono na zielono, M4 na żółto, a M5 na fioletowo

Z jednej strony zamiana tramwaju na metro to oczywiście plus – metro jest w stanie przewieźć znacznie więcej osób, a do tego nie musi bać się tak częstych w okolicach „Mordoru” korków. Jest też jednak poważny minus – budowa czwartej linii metra rozpocznie się najwcześniej w latach 30. obecnego stulecia. Wynika to z długotrwałego procesu przygotowań do tak ogromnej inwestycji:

do 2027 r. potrwają rozpoczęte już prace przedprojektowe (m.in. ustalanie dokładnej lokalizacji stacji),

najwcześniej w 2027 r. rozpocznie się etap projektowania stacji i tuneli – z dotychczasowych doświadczeń przy budowie metra wynika, że potrwa on minimum 3 lata,

najwcześniej w 2030 r. możliwe będzie ogłoszenie przetargu na budowę metra M4,

na samą budowę przeznaczyć trzeba kolejnych kilka lat.

Biorąc to wszystko pod uwagę, pociągi M4 zaczną kursować nie wcześniej niż w połowie lat 30. Należy podkreślić, że mowa o sytuacji idealnej – bez jakichkolwiek opóźnień i przy założeniu, że na inwestycję będą pieniądze. A przypomnijmy, że po drodze (lata 2028–2031) jest jeszcze budowa pierwszego odcinka 3. linii metra na Gocław, na którą miasto też jeszcze nie uzbierało całej potrzebnej kwoty. Oznacza to, że Służew jeszcze długo poczeka na lepszą komunikację.

Trudno w tym miejscu nie mieć skojarzeń z inną podobną inwestycją, czyli tramwajem na Gocław. Ta linia również po raz pierwszy pojawiła się w planach w 2009 r. i również do dziś nie powstała, a termin budowy jest nieustannie przesuwany (obecnie miasto mówi o starcie prac w ). A mowa o linii tramwajowej, która jest znacznie bliższa realizacji niż tramwaj do „Mordoru” – ma już gotowy projekt, uzyskała też unijne dofinansowanie, które miasto ostatecznie przesunęło na inny cel, tj. zakup autobusów elektrycznych.

Na koniec warto dodać, że ta część Warszawy właśnie przechodzi wielką zmianę. Dawne zagłębie biurowe przekształca się w miejsce o dużo bardziej zróżnicowanej zabudowie: w miejsce wyburzanych biurowców powstają bloki i szkoły. Nie oznacza to oczywiście, że potrzeby transportowe znikną – zmieni się jedynie charakter podróży. Zamiast fal „dojazdowiczów” rano i po południu można spodziewać się bardziej zrównoważonego ruchu o różnych godzinach. Jedno jest pewne: ani tramwaj, ani metro nie będą kursować tu puste. O ile kiedyś, rzecz jasna, powstaną.

Zobacz galerię: Tramwaj do Wilanowa w Warszawie

47