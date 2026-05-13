Muzeum Architektury we Wrocławiu podczas tegorocznej Nocy Muzeów zaprezentuje trzy wystawy czasowe, które rzucają światło na kluczowe dla polskiej architektury i urbanistyki zjawiska. Wydarzenie skoncentruje się na dziedzictwie modernistycznego duetu Macieja i Stanisławy Nowickich, społeczno-historycznym wymiarze autostrady A4 oraz fenomenie wrocławskiego zakładu Hutmen. Ekspozycje będą dostępne dla zwiedzających w godzinach 18:00 – 24:00.

Dziedzictwo humanistycznego modernizmu w projektach Nowickich

Jednym z centralnych punktów programu będzie wystawa Humanistyczny modernizm. Maciej i Stanisława Nowiccy, poświęcona twórczości duetu, który wywarł znaczący wpływ na architekturę XX wieku. Prezentacja ma na celu przybliżenie filozofii projektowej architektów, łączącej funkcjonalność z humanistycznym podejściem do przestrzeni.

W celu lepszego zrozumienia ich koncepcji, w godzinach 18:00 – 22:00 zorganizowana zostanie gra rodzinna „Architektura dla ludzi. Gra z Nowickimi”. Uczestnicy, korzystając ze specjalnych kart z zadaniami, będą mogli odkrywać intencje projektantów i interpretować ich realizacje na własny sposób. Udział w grze nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Autostrada A4 jako zjawisko społeczne i infrastrukturalne

Kolejna wystawa, zatytułowana „Na środkowym pasie latem trawa była wysoka”, przedstawia autostradę A4 w nietypowym kontekście. Zamiast skupiać się wyłącznie na aspekcie technicznym, ekspozycja analizuje historyczne i społeczne przemiany, jakie towarzyszyły tej kluczowej arterii komunikacyjnej na przestrzeni dekad.

Uzupełnieniem wystawy będą warsztaty plastyczne „Ruch, droga, dynamika”, które odbędą się między 18:00 a 21:00. Celem warsztatów jest artystyczna interpretacja drogi i jej otoczenia, łącząca świat technologii i rozwoju z nostalgią i sztuką. Udział jest otwarty i nie wymaga rejestracji.

Fenomen wrocławskiej fabryki Hutmen na wystawie „Niedziela w Hutmenie”

Trzecia propozycja muzeum to wejście do świata wrocławskiego zakładu Hutmen, przedstawionego jako miejsce wyjątkowe w skali miasta i kraju. Wystawa „Niedziela w Hutmenie” ma za zadanie pokazać unikalny charakter fabryki, która była nie tylko miejscem pracy, ale także ważnym elementem tożsamości lokalnej społeczności. Ekspozycja stanowi przyczynek do dyskusji o dziedzictwie przemysłowym i jego roli we współczesnym mieście.

Wszystkie wystawy, zarówno stałe, jak i czasowe, będą dostępne dla zwiedzających bezpłatnie w ramach Nocy Muzeów. Muzeum Architektury we Wrocławiu podkreśla, że program został zaprojektowany tak, by zainteresować szerokie grono odbiorców – od profesjonalistów z branży architektonicznej i deweloperskiej, po rodziny z dziećmi.

Artykuł powstał przy wsparciu AI