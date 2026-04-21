Konkurs HUB it! 2026 – studenci zaprojektują huby mobilności, które ożywią polskie miasta

Dlaczego architekci powinni się ubezpieczać – Podcast Architektoniczny, Rożek Brokers Group

Idea hubów mobilności zyskuje w ostatnich latach coraz większe znaczenie w europejskiej debacie urbanistycznej. W klasycznym ujęciu hub mobilności to węzeł przesiadkowy integrujący różne środki transportu – od komunikacji publicznej, przez car-sharing i rowery, po hulajnogi elektryczne i infrastrukturę ładowania pojazdów zeroemisyjnych. Jednak współczesne podejście do projektowania takich przestrzeni wykracza poza tą definicję. Hub mobilności coraz częściej postrzegany jest jako wielofunkcyjne miejsce, które oprócz funkcji transportowych pełni również rolę społeczną, kulturalną i rekreacyjną – stając się aktywnym elementem tkanki miejskiej.

Właśnie takie podejście stanowi oś tegorocznej edycji konkursu „HUB it! – HUBnij to!" organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Zadanie konkursowe wymaga od uczestników zaprojektowania huba mobilności rozumianego jako przestrzeń wspólna miasta – miejsca, które nie tylko usprawnia przemieszczanie się mieszkańców, lecz także buduje relacje społeczne, aktywizuje okolicę i podnosi jakość przestrzeni publicznej.

Dla kogo jest konkurs i co należy zaprojektować

Konkurs skierowany jest do studentów i studentek wydziałów architektury oraz kierunków artystycznych i projektowych. Warunkiem jest obecność w zespole (maksymalnie trzyosobowym) przynajmniej jednej osoby studiującej architekturę. Do udziału dopuszczone są również osoby, które ukończyły program studiów, lecz nie obroniły jeszcze pracy magisterskiej, a także studenci przebywający na urlopie dziekańskim.

Uczestnicy mają za zadanie wybrać konkretną strefę aglomeracji miejskiej i zaproponować dla niej koncepcję hubu mobilności łączącego funkcje transportowe z funkcjami społecznymi, rekreacyjnymi, usługowymi lub kulturalnymi. Projekt powinien obejmować analizę kontekstu urbanistycznego i społecznego wybranej lokalizacji, zdefiniowanie roli obiektu w systemie mobilności miasta oraz określenie parametrów funkcjonalnych, przestrzennych i programowych proponowanego rozwiązania. Organizatorzy zachęcają do uwzględnienia w projektach stref spotkań i odpoczynku, elementów zieleni, rozwiązań prośrodowiskowych oraz elastycznych strategii użytkowania przestrzeni.

Wymagania formalne i harmonogram

Praca konkursowa składa się z dwóch elementów: planszy o wymiarach 70×100 cm w układzie pionowym na sztywnym podkładzie oraz krótkiego filmu lub animacji (do 2 minut) opublikowanego w internecie, ilustrującego główną ideę projektu. Plansza powinna zawierać ideogram koncepcji huba w strukturze miasta, syntetyczne przedstawienie projektu, schematy wyjaśniające relacje między funkcjami mobilności a przestrzenią wspólną oraz podstawowe założenia programowe i przestrzenne. Film powinien ukazywać wpływ zaprojektowanego huba na życie miejskie i relacje społeczne.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie Kongresu Nowej Mobilności. Prace konkursowe przyjmowane są od 11 maja do 31 lipca 2026 roku (do godziny 17:00) – osobiście w siedzibie organizatora przy ul. Fabrycznej 5A w Warszawie lub drogą wysyłkową na ten sam adres.

Nagrody i prezentacja zwycięskich prac

Organizator przewiduje nagrody pieniężne: 7 000 zł za pierwsze miejsce, 3 000 zł za drugie i 1 000 zł za trzecie. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia dodatkowe oraz tytuł najlepszego projektu, który zostanie wybrany przez publiczność Kongresu Nowej Mobilności. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas KNM 2026 w Katowicach, co stanowi dodatkową szansę na ekspozycję projektów przed szerokim gronem profesjonalistów z branży mobilności, architektury i urbanistyki.

Kapituła z architekturą, urbanistyką i polityką miejską w tle

Prace oceniać będzie kapituła złożona z uznanych ekspertów. W jej składzie znaleźli się między innymi Agata Wojda, Prezydentka Kielc i laureatka nagrody Smart City Awards, Oskar Zięta – architekt i inżynier ETH w Zurychu, twórca technologii FiDU i marki pojazdów miejskich Ultre, a także Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej i laureat „Złotej Kredy". W kapitule zasiadają również Piotr Kuczia – architekt specjalizujący się w architekturze solarnej i kurator konkursu Design Educates Awards, Filip Springer – reportażysta i fotograf, autor książek o przestrzeni miejskiej i kurator ścieżki KNM „New Architecture & Construction", Paweł Jaworski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Agata Wiśniewska-Mazur, Członkini Zarządu PSNM.

Jury będzie oceniać projekty pod kątem jakości integracji funkcji mobilności z przestrzenią wspólną, trafności wyboru lokalizacji, wartości architektonicznej i urbanistycznej, kreatywności, adaptatywności przestrzeni, uwzględnienia potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, zastosowania zieleni i rozwiązań ekologicznych oraz potencjału wdrożeniowego w polskich warunkach.

I edycja pokazała potencjał

Pierwsza edycja konkursu, rozstrzygnięta podczas KNM 2025, potwierdziła, że wśród polskich studentów architektury nie brakuje pomysłowości w podejściu do projektowania infrastruktury mobilności. Pierwsze miejsce oraz nagrodę publiczności zdobył projekt „Szprychownik" autorstwa Olgi Partyki, Pauliny Żyły i Matyldy Dubaniowskiej. Drugie miejsce przypadło pracy „Urban Connect" Krystiana Bryndy i Zuzanny Ryś, a trzecie – projektowi „Punkt Wspólny" Agnieszki Kabały. Wyróżnienia otrzymały prace „PARKITKA HUB" Piotra Starczewskiego oraz „Nadwiślańska Brama Warszawy" zespołu Julii Włodarskiej, Zuzanny Wojciechowskiej i Bartosza Szemro.

Huby mobilności – trend, który zmienia polskie miasta

Konkurs HUB it! wpisuje się w szerszy trend rozwoju węzłów multimodalnych w polskich miastach. Koncepcja hubów mobilności została uwzględniona między innymi w warszawskim „Programie Zrównoważonej Mobilności do 2026 roku", który przewiduje stworzenie sieci takich punktów w stolicy. Z kolei spółka CPK prowadzi prace nad Lokalnymi Hubami Mobilności przy stacjach Kolei Dużych Prędkości, traktując je jako zintegrowane węzły przesiadkowe wpisane w otoczenie i uwarunkowania miejskie.

Na poziomie europejskim podobne inicjatywy realizowane są między innymi w Wiedniu, gdzie projekt WienMobil Stationen zakłada rozwój sieci hubów mobilności z zabezpieczonym finansowaniem, oraz w wielu miastach skandynawskich i holenderskich, gdzie węzły multimodalne stały się standardem planowania przestrzennego. Również w Polsce pojawiają się pierwsze komercyjne realizacje – huby mobilności przy warszawskich kompleksach biurowych Adgar Plaza i Business Garden łączą usługi car-sharingu, rowery współdzielone, infrastrukturę ładowania i automaty paczkowe w jednej, spójnie zaprojektowanej przestrzeni.

Kongres Nowej Mobilności 2026 – kontekst wydarzenia

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas siódmej edycji Kongresu Nowej Mobilności, który odbędzie się w dniach 23–25 września 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. KNM jest największym wydarzeniem poświęconym zrównoważonemu transportowi i nowej mobilności w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy przewidują udział do 10 000 uczestników, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, administracji centralnej, samorządów oraz liderów branży nowej mobilności z całego świata. Program kongresu obejmuje siedem głównych ścieżek tematycznych, a strefa EXPO zostanie rozbudowana o część zewnętrzną oprócz 12 tys. m² powierzchni wewnętrznej. W 2025 roku KNM zgromadził 7 500 uczestników i ponad 574 prelegentów z całego świata, a edycja 2026 ma być jeszcze bardziej rozbudowana – między innymi o Galę 10-lecia PSNM w katowickim NOSPR.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie kongresnowejmobilnosci.pl/konkurs. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres [email protected].

Autor: PSNM/ Materiały prasowe