Czy politycy słuchają architektów? Marek Chrobak, szef SARP, odpowiada I Architektura-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przebudowa Złotej i Zgoda w Warszawie na finiszu

To efekt wysiłków projektantów z pracowni RS Architektura Krajobrazu oraz wykonawcy – firmy Skanska. Zlecona przez władze Warszawy przebudowa ul. Złotej i Zgoda (oraz fragmentów ul. Sienkiewicza i Jasnej) zmierza do końca – inwestycja ma zakończyć się w tym roku, choć dokładnego terminu nie podano. Sądząc po stanie zaawansowania prac, jeszcze kilka miesięcy to potrwa. O ile bowiem Złota ma już niemal docelowy wygląd, o tyle ul. Zgoda czy Sienkiewicza to wciąż rozkopane place budowy.

Inwestycja kosztuje niemało, bo 49,1 mln zł. Warto jednak pamiętać, że mowa o obszarze wielkości ok. 2,5 ha, czyli dziesięciokrotnie większym od Placu Pięciu Rogów. To jedna z kluczowych inwestycji projektu znanego pod nazwą Nowego Centrum Warszawy, mającego na celu przekształcenie owego centrum w miejsce – jak podaje prezydent miasta – „eleganckie, spójne, a przy tym przyjazne, bezpieczne, zielone i pełne życia”. W przypadku Złotej i Zgody oznacza to przede wszystkim oddanie pieszym i rowerzystom przestrzeni zdominowanej wcześniej przez samochody.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zamknięty tunel pod ul. Marszałkowską w ciągu ul. Złotej

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński Przebudowa ul. Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza w Warszawie, koniec maja 2026

Kontrowersyjna metamorfoza. Co się zmieniło?

Likwidacja tunelu to pierwszy krok ku przebudowie kwartału. Wloty do podziemnej przeprawy zajmują ok. 1500 m kw. To ogromna przestrzeń, która zostanie zaaranżowana w zupełnie nowy i przyjazny pieszym sposób. W miejscu tunelu już za dwa lata powstanie wypełniony zielenią skwer. (...) Jednocześnie zadbamy też o możliwość wyjazdu z kwartału na ul. Marszałkowską w obu kierunkach. Po przebudowie kwartału skręt w lewo będzie możliwy z ul. Sienkiewicza

– podkreślał warszawski Zarząd Dróg Miejskich w lipcu 2024 r.

Mimo tych zapewnień część mieszkańców i aktywistów nie przyjęła zmiany dobrze. Likwidacja istniejącego od 1970 r. tunelu drogowego pod ul. Marszałkowską spotkała się z ostrą krytyką, przede wszystkim w mediach społecznościowych, ale i części mediów tradycyjnych. Przeciwnicy inwestycji podkreślali, że tunel był dużym ułatwieniem komunikacyjnym dla mieszkańców Złotej, a lewoskręt z ul. Sienkiewicza nie zdoła go skutecznie zastąpić. Z niezadowoleniem części osób spotkała się także likwidacja popularnych parkingów wzdłuż ul. Złotej i Zgoda (ponad 200 miejsc). Mieszkańcom zaoferowano w zamian miejsca na parkingu podziemnym pod Placem Powstańców Warszawy, jednak nawet ze specjalną zniżką są one wielokrotnie droższe niż parkowanie na ulicy.

W odpowiedzi miasto wskazywało, iż w ramach przebudowy centrum miasta założono znaczne ograniczenie ruchu samochodowego na Złotej. Po zmianach ulica stanie się woonerfem, czyli przestrzenią z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów. Co więcej, wylot tunelu drogowego znajdował się w miejscu dzisiejszego Placu Centralnego, gdzie nie przewidziano ruchu samochodowego. Likwidacja tunelu jest więc konieczna. W jego miejscu utworzono podziemny zbiornik retencyjny na deszczówkę, a także zamontowano instalację przyszłej fontanny.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zamknięty tunel pod ul. Marszałkowską w ciągu ul. Złotej

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński Przebudowa ul. Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza w Warszawie, koniec maja 2026

Co jeszcze zaproponowano mieszkańcom w zamian za utraconą możliwość przejazdu i zlikwidowane parkingi? Projekt pracowni RS Architektura Krajobrazu obejmuje następujące zmiany:

utworzenie płytkiego zbiornika wodnego na ul. Złotej,

budowę nowego naziemnego przejścia dla pieszych w osi ul. Złotej, prowadzącego na plac Centralny (otwarto je 5 listopada 2025 roku),

budowę nowego naziemnego przejścia dla pieszych w osi ul. Sienkiewicza oraz lewoskrętu z ul. Sienkiewicza w ul. Marszałkowską,

przekształcenie obu ulic w woonerfy, czyli drogi z pierwszeństwem ruchu pieszego i rowerowego,utworzenie pośrodku ul. Złotej alejki z nawierzchnią mineralną i miejscami do siedzenia,

wprowadzenie dużej ilości nowej zieleni: 167 wysokich drzew (nawet 9 m), krzewów, bylin, łąk kwietnych, trawników,

stworzenie reprezentacyjnego, zielonego placu w miejscu parkingu przed Domem pod Orłami,

przekształcenie parkingu przed Filharmonią Narodową w skwer i Ogród Muzyki,

budowę elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci itp.),

objęcie rewitalizowanego obszaru strefą zamieszkania i strefą Tempo 30,

montaż wysuwanych słupków uniemożliwiających wjazd osobom niepowołanym (możliwość wjazdu zachowają tylko mieszkańcy, służby i dostawcy),

stworzenie przy ul. Zgoda 12 skweru z placem zabaw, siłownią, stolikami i zielenią (m.in. pergola z zamgławiaczem).

Zgodnie z założeniami miasta nowa Złota i Zgoda mają spiąć ze sobą inne obszary przekształcone w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Wraz z nowym przejściem dla pieszych przez Marszałkowską pozwolą bowiem przemieszczać się pieszo od Placu Centralnego do Placu Pięciu Rogów.

18

Zmiana funkcji, która nie wszystkim przypadnie do gustu

Choć w przypadku ul. Złotej i Zgoda najbardziej rzucać się będzie w oczy wizualna zmiana – drzewa i niska zieleń w miejscu parkujących na zniszczonym asfalcie samochodów – w istocie znacznie ważniejsza będzie diametralna zmiana funkcji tego obszaru. Przed przebudową ulice te pełniły przede wszystkim rolę komunikacyjno-parkingową. Mimo dużego nagromadzenia usług piesi na ogół szybko tędy przemykali – estetyka przestrzeni nie zachęcała do spędzania tu czasu. Miejsca parkingowe były z kolei często zajmowane przez kierowców niebędących mieszkańcami okolicy, gdyż blisko stąd do atrakcji turystycznych takich jak choćby Pałac Kultury.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zamknięty tunel pod ul. Marszałkowską w ciągu ul. Złotej

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zamknięty tunel pod ul. Marszałkowską w ciągu ul. Złotej

Po przebudowie funkcja komunikacyjna zostanie zredukowana do minimum (dojazd do posesji oraz dostawców plus komunikacja piesza), zaś funkcja parkingowa będzie znacznie ograniczona i dostępna niemal wyłącznie dla mieszkańców. Na znaczeniu zyska z kolei, wcześniej niemal nieobecna, funkcja rekreacyjna. Z miejskich komunikatów jasno wynika, że to właśnie ona ma w przebudowanym kwartale dominować. Do spędzania wolnego czasu na Złotej mają zachęcać nie tylko brak samochodów i zieleń, ale też liczne miejsca do siedzenia, urządzenia do zabaw dla dzieci, wydzielona przestrzeń na ogródki gastronomiczne oraz stoliki do gry w szachy. Z kolei część Skweru Emila Młynarskiego przed Filharmonią Narodową ma zyskać funkcję kulturalną, stając się „zewnętrznym foyer, na którym będzie można urządzać koncerty plenerowe i inne wydarzenia”.

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński Przebudowa ul. Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza w Warszawie, koniec maja 2026

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński Przebudowa ul. Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza w Warszawie, koniec maja 2026

Trudno nie zauważyć, że mimo wielokrotnego podkreślania przez urzędników korzyści z przebudowy dla mieszkańców okolicy, jest ona nastawiona przede wszystkim na przyciągnięcie na Złotą osób z innych części miasta oraz turystów spoza Warszawy. Reprezentacyjna ulica z dominacją funkcji rekreacyjnej nie powinna przecież być martwa w tzw. godzinach pracy – byłaby to wizerunkowa porażka. Potrzeba zatem ludzi, którzy będą korzystać z tej przestrzeni w godzinach, które mieszkańcy spędzają w pracy czy na załatwianiu spraw. Przyjazne, zazielenione Złota i Zgoda bez wątpienia ich przyciągną, co oznacza więcej życia, ale i więcej tłumu, hałasu, śmieci. Część mieszkańców z pewnością odbierze to jako zmianę na minus. Czy mimo to z punktu widzenia całego miasta było warto, ocenimy z perspektywy kilku lat.