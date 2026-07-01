Autor: „Architektura-murator”/ Materiały prasowe

Temat numeru – gdzie pulsuje życie w architekturze?

Tematem numeru jest marketing w architekturze. Jemu poświęciliśmy również konferencję zorganizowaną 30 czerwca w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie. Zauważyliśmy bowiem, że na styku architektury, marketingu i mediów wydarzają się rzeczy ważne nie tylko dla nas jako redakcji. Również architekci, inwestorzy, marketerzy poszukują sposobu na wypowiedzenie swoich racji, nie do końca jednak znajdują na to przestrzeń. Artur Celiński w artykule „Architektura, marketing, media – (nie)bezpieczne związki” zastanawia się, gdzie w komunikacji przebiega ta cienka czerwona linia.

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O przekaz PR-owy „zahacza” również w swoim artykule Mateusz Mastalski. Wydaje się, odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowania nie jest odwołanie do wyjątkowości. Estetyka jest oczywiście ważna, ale w kontek­ście osiedli mieszkaniowych powinna wynikać z założeń urbanistycznych – ze skali, z relacji z miastem oraz np. spo­sobu, w jaki ludzie korzystają z parteru. Siła większości projektów, do których będę się tu odwoływać, w ogóle nie bie­rze się z ich wyglądu. Zwykle są one skromne, zupełnie pozbawione iko­nicznych ambicji. A jednak każde z nich może być wzorem do naśladowania – zaznacza. Jakie przykłady są jego zdaniem warte naśladowania? Przeczytacie w artykule „Jak zbudować (nie)zwykłe osiedle mieszkaniowe?”.

Autor: proj. WWAA, fot. Sylwester Ciszek

Najważniejsza jest architektura

Najważniejszą pozycją w naszym czasopiśmie są zawsze realizacje. W tym numerze prezentujemy więc szkołę na warszawskim Służewcu, autorstwa WWAA, z tekstami Anny Cudny, Grzegorza Stiasnego oraz Michała Trawińskiego. Poza tym Ryszard Nakonieczny przygląda się KTBS Mariacka w Katowicach (proj. OVO Grąbczewscy Architekci), Wojtek Chrzanowski – Apartamentom przy Parku Szczytnickim we Wrocławiu (proj. Group-arch), zaś Magdalena Pios – Biurowcowi w Wielu (proj. APA Wojciechowski Architekci). W ramach realizacji kontynuujemy również nasz cykl „Życie po życiu”, w którym na tapet bierzemy wybrane budynki wyróżnione w konkursie organizowanym przez redakcję „Architektury-murator” – ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. W tym numerze, po 6 latach od jego powstania, odwiedzamy osiedle przy ul. Krudowskiego w Łowiczu (proj. GDA Łukasz Gaj, Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur), aby przekonać się, jak jego architektura zmienia się w czasie.

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W dziale „Technika” analizujemy proces realizacji jednego z finalistów Nagrody im. van der Rohe – francuskiego Lot 8 / LUMA Arles. Maciej Jakub Zawadzki udowadnia, że to przykład adaptacji opartej nie na spektakularnej transformacji formalnej, lecz na zmianie sposobu użycia materiałów i organizacji procesu budowlanego. W „Warsztacie” Piotr Bujnowski opisuje powstający projekt swojej pracowni – Muzeum Treblinka w Wólce-Okrąglik. W jego założeniu cegła jako materia budynku – z zewnątrz surowa i szczera, wewnątrz nieregularnie bielona, coraz mniej zauważalna – stała się symbolem stopniowego znikania setek tysięcy istnień.

Autor: fot. Morgane Renou/ Materiały prasowe

Szczypta dizajnu

W numerze nie zabraknie również tematu wzornictwa, którym zaopiekowała się Anna Żmijewska. We wzorniku prezentuje polskie akcenty na zakończonym niedawno Salone del Mobile i Milan Design Week 2026. Do rozmowy w ramach „Dizajnu na zawsze” zaprosiła zaś Tomasza Augustyniaka. Projektowanie to proces zadawania właściwych pytań i poszukiwania najlepszych odpowiedzi w ramach wytyczonych granic lub świadomego ich przekraczania, o ile jest to uzasadnione – mówi on w naszym wywiadzie.

Dodajmy, że numerowi 3/2026 „Architektury-murator” towarzyszy dodatek, w całości poświęcony wnętrzom komercyjnym.

Autor: Kateryna Reshetniak/ Materiały prasowe

O tym się mówi, o tym się pisze

Ostatni kwartał obfitował w ważne wydarzenia. O wszystkich nie sposób było napisać, ale wybraliśmy naszym zdaniem najciekawsze. Po pierwsze, w numerze znajdziecie więc relację z Kongresu Architektury Polskiej 2026, opracowaną przez Artura Celińskiego. Po drugie, echa światowych konkursów – Nagrody im. Miesa van der Rohe, którą komentuje Adrian Krężlik, a także Nagrody Pritzkera, opisanej przez Marcina Bratańca. Po trzecie, przyglądamy się eksperymentom Jerzego Porębskiego z formą. Opisujemy wystawę prac tego uznanego projektanta i długoletniego dyrektora artystycznego „A-m”, prezentowanych w Galerii Salon Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a tekstowi towarzyszy fotorelacja Kateryny Reshetniak.

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W ramach Kolumn Studenckich prezentujemy projekt „STAWIAMY_”, który już po raz czwarty powstał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Głos oddaliśmy studentce – Natalii Różewskiej, która współtworzyła projekt i pawilon. W tym roku hasłem przewodnim był „Eksperyment”.

I wiele, wiele innych

Na łamach czasopisma nie mogło zabrakło również stałych rubryk. Jest więc wywiad w ramach „Zawodu Architekt” – tym razem Aleksandra Czupkiewicz rozmawia z Rafałem Mazurem, współautorem m.in. osiedla w Łowiczu oraz książki „Sekcja. Architektura domów wielorodzinnych w Polsce 1918-2023”. Piszemy również o tym, co się projektuje w Polsce i za granicą. Zwracamy też uwagę na to, co zostało zaprojektowane, ale niezbudowane – w cyklu Marcina Bratańca. Prezentujemy recenzje nowości wydawniczych. Publikujemy felietony Balu Architektek oraz Doroty Sibińskiej. W Przyborniku podpowiadamy zaś, jakie nowości produktowe i technologiczne warto mieć.

Serdecznie zapraszamy do lektury.