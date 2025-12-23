W zlokalizowanym w centrum Budapesztu 200-letnim parku miejskim można obcować nie tylko z przyrodą, lecz także z muzyką. Te dwa elementy przeplatają się w Domu Muzyki Węgierskiej, który udostępniono dla zwiedzających w 2022 roku. Obiekt powstał w ramach projektu Liget Budapest – aktualnie największej w Europie inwestycji kulturowej, która obejmuje budowę i renowację kilku instytucji, jednocześnie tworząc nowe możliwości rekreacji w ramach zielonych terenów parku. Do tej pory udało się m.in. przeprowadzić renowacje Muzeum Sztuk Pięknych czy Domu Olofa Palmego (Dom Tysiąclecia), a w trakcie budowy są Muzeum Etnograficzne (proj. Vallet de Martinis Architectes) czy Nowa Galeria Narodowa (proj. SANAA).

Budynek zlokalizowany jest w miejskim parku, nieopodal takich historycznych obiektów, jak Zamek Vajdahunyad, Łaźnia Széchenyiego i Muzeum Sztuk Pięknych, a także blisko współczesnych realizacji, np. nowej części ogrodu zoologicznego z biodomem o charakterystycznym pofalowanym zadaszeniu ze szkła

Dom Muzyki Węgierskiej architekta Sou Fujimoto

Dom Muzyki Węgierskiej, zaprojektowany przez japońskiego architekta Sou Fujimoto, swoją organiczną formą kontrastuje z historycznymi obiektami rozsianymi po parku i jego okolicy, jednocześnie harmonizując z naturą. Fasada jest prawie w całości przeszklona, a wewnątrz zasadzono drzewa, dzięki czemu nawet po wejściu do budynku nie traci się kontaktu z otaczającą go przyrodą. Dach nie wykracza poza linię drzew, natomiast jego głębokie podcienie i przeszklenia zacierają granicę między wnętrzem a zewnętrzem.

Wrażenie przebywania na łonie natury potęguje dodatkowo baldachim z ponad 30 tys. dekoracji w formie liści tworzących wraz ze stalową podkonstrukcją sufit podwieszany. Główny architekt tak tłumaczy genezę koncepcji architektonicznej: Byliśmy oczarowani mnogością drzew w parku miejskim i zainspirowani stworzoną przez nie przestrzenią. Gęsty i bogaty baldachim osłania i chroni otoczenie, pozwalając również promieniom słonecznym dotrzeć do ziemi. Przewidziałem otwarty plan parteru, gdzie granice między wnętrzem a zewnętrzem zacierają się jako kontynuacja naturalnego środowiska.

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 12 | Delikatne podpory nadwieszonego zadaszenia wtapiają się w otaczające je z każdej strony pnie drzew

Kształt dachu, którego grubość zmienia się na całej powierzchni, inspirowany był falą dźwiękową. Z lotu ptaka okrągły biały baldachim z owalnymi świetlikami przywodzi na myśl kapelusz grzyba, na którym ucztowały ślimaki. Poprzez swoją bezkompromisową i oddziałującą na wyobraźnię formę budynek wchodzi w dialog z otaczającą go przyrodą, lecz nie wtapia się w nią, zamiast tego tworzy na jej tle bajkowy akcent rodem z Alicji w Krainie Czarów. Owa wyrazistość obiektu z pewnością pomogła w zdobyciu wielu międzynarodowych wyróżnień, w tym głównej nagrody na targach MIPIM 2022 w Cannes.

W środku: sale wystawowe, audytorium, biura oraz inne funkcje pomocnicze

Budynek o łącznej powierzchni 9 tys. m2 mieści sale wystawowe, audytorium, biura oraz inne funkcje pomocnicze, których nie może zabraknąć w nowoczesnym obiekcie kulturalnym. Na miejsce dla stałej i tymczasowej ekspozycji oraz unikatowej kopuły dźwiękowej wybrano piwnicę. Wystawa stała zatytułowana Wymiary dźwięku – muzyczne podróże w czasie i przestrzeni przybliża nie tylko bogate tradycje muzyczne Węgier i ich rolę w historii muzyki.

Zwiedzanie jej to także podróż przez dwa tysiące lat tworzenia muzyki w Europie. Na szczególną uwagę zasługuje też półkolista kopuła dźwiękowa. Jej koncepcja inspirowana była pracą XX-wiecznego kompozytora Karlheinza Stockhausena, z którym łączy się pierwsze trójwymiarowe doznanie słuchowe w postaci sferycznej sali koncertowej (debiut na Wystawie Światowej w Osace w 1970 roku). We wnętrzu kopuły w Domu Muzyki, mieszczącej do 60 gości, doświadczyć można dźwięku przestrzennego emitowanego z ponad 31 głośników ze wszystkich kierunków, tworząc „hologramowe” ściany dźwięku. W ciągu dnia można tam wsłuchać się w instalacje złożone z muzyki Węgier i Kotliny Karpackiej. Wieczorami odbywają się w niej występy DJ-ów, projekcje filmowe i mniejsze koncerty.

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 4, 8, 9 | Dzięki szklanej fasadzie i wcięciom w dachu, budynek harmonizuje z otaczającą go przyrodą

i Autor: Iwan Baan/Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 4, 8, 9 | Dzięki szklanej fasadzie i wcięciom w dachu, budynek harmonizuje z otaczającą go przyrodą

Szklane ściany na parterze

Na parterze zaprojektowano kameralną salę otoczoną szklanymi ścianami, pełniącą przede wszystkim funkcję przestrzeni wykładowej i warsztatowej, obok koncertowej i audytorium. Dodatkowa scena plenerowa, zlokalizowana na poziomie wejścia, przeznaczona jest na koncerty, które można obserwować ze wzgórza naprzeciwko i przyległego tarasu ogrodowego. Na mezaninie zaplanowano kawiarnię, lożę VIP i szatnie artystów, natomiast na najwyższej kondygnacji sale edukacyjne, biuro, bibliotekę i studio nagrań. Edukacja muzyczna jest kolejną ważną częścią misji Domu Muzyki, dlatego w instytucji znalazło się wiele ważnych pisemnych, dźwiękowych i wizualnych dokumentów dotyczących tradycji węgierskiej. Obiekt zainspirowany filozofią kompozytora Zoltána Kodálya i psycholog muzyki Klary Kokas będzie również oferował w tym zakresie kształcenie w formie warsztatów i otwartego uniwersyteckiego programu kursów i wykładów.

Zatapialna scena

Sala koncertowa o szklanych ścianach może pomieścić 320 miejsc i jest wyposażona w zatapialną scenę. Nad jej projektem czuwała japońska firma Nagata Acoustics, znana m.in. z takich realizacji, jak NOSPR w Katowicach („A-m” 08/13, „A-m” 12/14), Walt Disney Concert Hall w Los Angeles i Filharmonia nad Łabą w Hamburgu („A-m” 03/17). Nagata Acoustics i Sou Fujimoto zmierzyli się z wyzwaniami tej unikalnej szklanej konstrukcji, w rezultacie czego stworzono ścianę w kształcie zygzaka, pozwalająca falom dźwiękowym na rozproszenie się w wielu kierunkach po odbiciu od tafli szkła. Zapobiega to pogłosowi i tworzy jednorodny dźwięk.

i Autor: Iwan Baan/Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 4, 8, 9 | Dzięki szklanej fasadzie i wcięciom w dachu, budynek harmonizuje z otaczającą go przyrodą

Podziemie budynku, jak i znaczną część nadziemia wykonano w technologii żelbetowej. Dzięki temu przegrody cechuje duża masa, co poprawia ich izolacyjność akustyczną. Jest to szczególnie ważne w przypadku wydzielenia audytorium od np. zlokalizowanych nad nim biur czy biblioteki i studia nagrań od holu wejściowego. Część żelbetowych stropów opiera się na stalowych słupach, podobnie jak zewnętrzna część dachu, którą tworzą stalowe przestrzenne kratownice, zastosowane również w miejscach, gdzie wymagane były duże rozpiętości, jak np. nad audytorium (wykorzystano kratownice o wysokości całej kondygnacji). Konstrukcja dachu nad podcieniami, od strony wewnętrznej przytwierdzona została do żelbetowych ścian okalających pomieszczenia na drugiej kondygnacji, natomiast po obwodzie budynku podparte są na smukłych stalowych słupach, które wtapiają się w otaczające budynek drzewa. Dach nad piętrem wykonano w konstrukcji stalowej zespolonej z cienką żelbetową płytą.

Ściana kurtynowa z 94 szklanych paneli na zamówienie

Ścianę kurtynową tworzy 94 wyprodukowanych na zamówienie szklanych paneli, których wysokość dochodzi nawet do 12 m. Co ciekawe elementy te nie mają w żadnym miejscu poziomych podziałów. Do ogrzewania budynku zimą oraz chłodzenia latem wykorzystywane są gruntowe pompy ciepła. Za sprawą wydrążonych w ziemi odwiertów o długości ok. 100 m, w których poprowadzone są rury z wodą, ziemia pod budynkiem służy, w zależności od potrzeb, za magazyn ciepła lub chłodnię. Latem, gdy temperatury panujące w obiekcie mogłyby zostać przekroczone, system chłodzenia odprowadza nadmiar ciepła do pomp, które w kolejnym etapie ogrzewają wodę krążącą w odwiertach, gdzie następnie oddawane jest do gruntu. Zmagazynowane w ten sposób ciepło wykorzystywane jest zimą, kiedy schemat pracy pomp działa odwrotnie, aby zasilić system ogrzewania. Zastosowanie takiej technologii pozwala na wyprodukowanie nawet 5 kW ciepła z 1 kW energii elektrycznej i przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na energię pochodzącą z nieodnawialnych źródeł. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu obiekt ma niskie zapotrzebowanie na energię, co było jednym z aspektów ocenianych w ramach wielokryterialnej certyfikacji budynku BREEAM.

Metryczka Dom Muzyki Węgierskiej Budapeszt, Węgry Autor: Sou Fujimoto Architects Architekt lokalny: M TEAMPANNON Architects Projekt wnętrz: Sou Fujimoto Architects Architektura krajobrazu: Gardenworks Projekt oświetlenia: Sirius lighting Office Akustyka: Nagata Acoustics; Arató & Józsa Generalny wykonawca: Magyar Építő Konstrukcja: ARUP (etap konkursowy); Kenese; Terraplan Współpraca: Lanterv & Köros Consult; Hungaroproject Współpraca lokalna: FRT Raszter & Farsang Dudinkszky; Tákásc Tatra; ÉP GÉP CAD; T1 & Sandroza; Interton; Animative; ABUD; Tomlin; Design & Light; Stokplan Inwestor: Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie i Városliget Zrt. Powierzchnia terenu: 10 608 m2 Powierzchnia całkowita: 9000 m2 Projekt: 2014 Realizacja: 2022

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 11 | Charakterystyczne wcięcia i świetliki w dachu umożliwiają wegetację drzew nawet w środku obiektu

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 13-15 | Część podziemną oraz fragmenty konstrukcji nadziemia zaprojektowano w technologii żelbetowej, co przyczynia się do lepszej izolacyjności akustycznej przegród. W piwnicy zlokalizowano przestrzeń ekspozycyjną, a także kopułę, gdzie doświadczyć można dźwięku przestrzennego

Projekt Liget Budapest obejmuje budowę i renowację różnych instytucji kulturalnych, jednocześnie tworząc nowe możliwości rekreacji w ramach zielonych terenów parku miejskiego

i Autor: Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 6 | Rzut podziemia Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-Cpdr-dGUJ-naaq_dom-muzyki-wegierskiej-w-budapeszcie-sou-fujimoto-architects-05.jpeg

i Autor: Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 6 | Rzut parteru Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-xxxD-QKHV-b5AE_dom-muzyki-wegierskiej-w-budapeszcie-sou-fujimoto-architects-06.jpeg

i Autor: Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 7 | Rzut pierwszej kondygnacji. Oznaczenia do rys. 5-7: 1 – kopuła dźwiękowa; 2 – wystawa stała; 3 – wystawa czasowa; 4 – wejście główne; 5 – hol wejściowy; 6 – kasa biletowa / informacja; 7 – sklep muzealny; 8 – scena zewnętrzna; 9 – audytorium; 10 – szatnia dla artystów; 11 – rampa dostawcza; 12 – szatnia; 13 – restauracja; 14 – taras restauracyjny; 15 – aula; 16 – recepcja; 17 – biuro; 18 – pokój dla wolontariuszy; 19 – pokój IT; 20 – kuchnia; 21 – sala lekcyjna; 22 – zaplecze; 23 – laboratorium; 24 – pokój nauczycielski; 25 – studio wideo; 26 – studio nagrań; 27 – biblioteka; 28 – jadalnia dla dzieci; 29 – pokój spotkań; 30 – sekretariat Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-nH7w-CDtZ-U8Qq_dom-muzyki-wegierskiej-w-budapeszcie-sou-fujimoto-architects-07.jpeg

i Autor: Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 10 | Przekrój A-A. Oznaczenia: 1 – wystawa stała; 2 – wystawa czasowa; 3 – hol wejściowy; 4 – audytorium; 5 – taras; 6 – biuro; 7 – biblioteka; 8 – studio nagrań; 9 – studio wideo Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-tKz6-rPVf-4KdW_dom-muzyki-wegierskiej-w-budapeszcie-sou-fujimoto-architects-10.jpeg

i Autor: Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 22 | Rzut dachu Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-tGJd-rQZz-Ur4u_dom-muzyki-wegierskiej-w-budapeszcie-sou-fujimoto-architects-22.jpeg

i Autor: Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 28 | Detal przekroju dachu. Oznaczenia: 1 – taras; 2 – biuro; 3 – biblioteka; 4 – studio Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-HuSL-5ZiR-AJMY_dom-muzyki-wegierskiej-w-budapeszcie-sou-fujimoto-architects-28.jpeg

i Autor: Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 33 | Detal przekroju przez fasadę szklaną Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-gX61-MrPQ-HZMk_dom-muzyki-wegierskiej-w-budapeszcie-sou-fujimoto-architects-33.jpeg

i Autor: Magyar Zene Háza/Liget Budapest/ Materiały prasowe 16-21 | Proces powstawania przekrycia. Dach nad piętrem wykonano w konstrukcji stalowej zespolonej z cienką żelbetową płytą

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 16-21 | Proces powstawania przekrycia. Dach nad piętrem wykonano w konstrukcji stalowej zespolonej z cienką żelbetową płytą

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 16-21 | Proces powstawania przekrycia. Dach nad piętrem wykonano w konstrukcji stalowej zespolonej z cienką żelbetową płytą

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 16-21 | Proces powstawania przekrycia. Dach nad piętrem wykonano w konstrukcji stalowej zespolonej z cienką żelbetową płytą

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 13-15 | Część podziemną oraz fragmenty konstrukcji nadziemia zaprojektowano w technologii żelbetowej, co przyczynia się do lepszej izolacyjności akustycznej przegród. W piwnicy zlokalizowano przestrzeń ekspozycyjną, a także kopułę, gdzie doświadczyć można dźwięku przestrzennego

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 13-15 | Część podziemną oraz fragmenty konstrukcji nadziemia zaprojektowano w technologii żelbetowej, co przyczynia się do lepszej izolacyjności akustycznej przegród. W piwnicy zlokalizowano przestrzeń ekspozycyjną, a także kopułę, gdzie doświadczyć można dźwięku przestrzennego

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 23 | Szklana ściana kurtynowa zbudowana jest z 94 paneli o wysokości do 12 m, bez żadnych poziomych podziałów

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 24, 25 | Część żelbetowych stropów oparto na stalowych słupach, zaś w miejscach, gdzie wymagane były duże rozpiętości, zastosowano stalowe przestrzenne kratownice

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 24, 25 | Część żelbetowych stropów oparto na stalowych słupach, zaś w miejscach, gdzie wymagane były duże rozpiętości, zastosowano stalowe przestrzenne kratownice

i Autor: Magyar Zene Háza/Liget Budapest/ Materiały prasowe 16-21 | Proces powstawania przekrycia. Dach nad piętrem wykonano w konstrukcji stalowej zespolonej z cienką żelbetową płytą

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 26 | Kształt dachu, którego grubość zmienia się na całej powierzchni, inspirowany był falą dźwiękową

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 16-21 | Proces powstawania przekrycia. Dach nad piętrem wykonano w konstrukcji stalowej zespolonej z cienką żelbetową płytą

i Autor: Magyar Építő/ Materiały prasowe 27 | Kratownice, tworzące konstrukcję dachu nad podcieniami, od strony wewnętrznej przytwierdzone zostały do żelbetowych ścian i podparte na stalowych słupach

i Autor: Iwan Baan/Sou Fujimoto Architects/ Materiały prasowe 29, 30 | W budynku zaprojektowano dwie sale audytoryjne – kameralną i koncertową o szklanych ścianach powstałą przy współpracy z Nagata Acoustics oraz scenę plenerową

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 29, 30 | W budynku zaprojektowano dwie sale audytoryjne – kameralną i koncertową o szklanych ścianach powstałą przy współpracy z Nagata Acoustics oraz scenę plenerową

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 31 | Pierwsza kondygnacja została zaprojektowana niejako w grubości zadaszenia

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 32 | Hol główny

i Autor: Liget Budapest/ Materiały prasowe 34 | Odbijające się w szklanej elewacji drzewa potęgują wrażenie wszechobecnej zielni. Doznanie to podkreśla dodatkowo baldachim z dekoracji w formie liści tworzących sufit podwieszany

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 35-37 | Wyrazistym elementem holu wejściowego są spiralne schody. Dzięki zastosowaniu delikatnej poręczy jeszcze mocniej podkreślono ich geometrię

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 35-37 | Wyrazistym elementem holu wejściowego są spiralne schody. Dzięki zastosowaniu delikatnej poręczy jeszcze mocniej podkreślono ich geometrię

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 35-37 | Wyrazistym elementem holu wejściowego są spiralne schody. Dzięki zastosowaniu delikatnej poręczy jeszcze mocniej podkreślono ich geometrię

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 38 | Obiekt powstał w ramach projektu Liget Budapest aktualnie największej w Europie inwestycji kulturowej

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 39, 41, 42 | Na najwyższej kondygnacji zlokalizowano sale edukacyjne, biura, bibliotekę i studia nagrań. Świetliki w dachu przechodzą przez wszystkie kondygnacje, doświetlając części wspólne

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 40 | Ekspozycja stała przybliża tradycje muzyczne Węgier i ich rolę w historii muzyki europejskiej

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 39, 41, 42 | Na najwyższej kondygnacji zlokalizowano sale edukacyjne, biura, bibliotekę i studia nagrań. Świetliki w dachu przechodzą przez wszystkie kondygnacje, doświetlając części wspólne

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 39, 41, 42 | Na najwyższej kondygnacji zlokalizowano sale edukacyjne, biura, bibliotekę i studia nagrań. Świetliki w dachu przechodzą przez wszystkie kondygnacje, doświetlając części wspólne

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 43 | Kolor żółty, dominujący na parterze, zestawiono z czystą bielą w części podziemnej i na piętrze

i Autor: Liget Budapest/Palkó György/ Materiały prasowe 44 | Dzięki zastosowaniu szklanej elewacji parter otwiera się na otaczającą budynek zieleń

