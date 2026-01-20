Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przypominamy nasz materiał z 2022 roku

Nysa, zwana "śląskim Rzymem"

Nysa to niewielkie miasto, położone 20 km od granicy z Czechami. Historycznie zwane śląskim Rzymem, kiedyś miasto złotników, jest jednym z największych w regionie. Spacer po centrum pozwala odkryć zaułki, których atmosfera przypomina tę z włoskich miasteczek. Nysa to jednak nie tylko wspaniałe zabytki, to także miasto aktywne, szybko rozwijające się zarówno pod względem turystycznym, mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Dobrym tego przykładem jest firma All Windows (dawniej Alsecco), która w 2017 roku zleciła opracowanie projektu biurowca – zlokalizowanego w Strefie Ekonomicznej Nysy w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcyjnego – młodej pracowni k2w architekci. Projektanci podeszli do zadania pragmatycznie i matematycznie.

Czytaj też: Z cyklu Galeria Jednego Projektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie |

i Autor: Tomasz Zakrzewski/ Materiały prasowe 1 | Rzeźbiarski układ brył akcentujący wejście główne w formie kubicznych klocków układa się w strukturę kwarcu

Imponujące wysokości podziałów okiennych podkreślają trójkondygnacyjny układ budynku

Budowa na fundamentach innego obiektu

Na działce istniały już fundamenty wybudowane dla innego obiektu. Inwestor postanowił je wykorzystać. Wykonane było także podszybie windy oraz instalacje mediów pod płytą fundamentową. To stanowiło dane wyjściowe. Architekci stworzyli czytelny i jasny układ funkcjonalny budynku o wysokim standardzie estetycznym oraz użytkowym.

Założeniem, do którego udało się przekonać inwestora, było zapewnienie swobodnego dostępu z ul. Dubois i niegrodzenie terenu. Uwagę zwraca starannie zaprojektowany układ zieleni od frontu obiektu. Architekci w interesujący sposób zaakcentowali strefę wejścia głównego poprzez rzeźbiarski układ brył, kubicznych klocków, ułożonych w strukturę kwarcu.

i Autor: Marcin Rosiński/ Materiały prasowe 7 | Budynek biurowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie hal produkcyjnych. Planowane jest połączenie łącznikiem tych obiektów

Całkowicie przeszklona frontowa elewacja

Frontowa elewacja została w całości przeszklona na bazie systemów okiennych produkowanych przez inwestora. Imponujące wysokości podziałów okiennych podkreślają trójkondygnacyjny układ budynku. Boczne elewacje to kompozycja szklanych i pełnych pól prostokątów, których wypełnienie stanowi płyta włókno-cementowa z indywidualnie wykonanym reliefem w formie powtarzalnego znaku graficznego – logo firmy.

Na parterze znajduje się obszerny hol z recepcją, usytuowany osiowo w stosunku do wejścia głównego. Po jednej jego stronie architekci przewidzieli przestrzeń na showroom, który jest na razie na etapie projektu. Z drugiej strony holu ulokowano miejsce nieformalnych spotkań handlowych. To ciekawie zaprojektowana meblowa wyspa, kafejka, gdzie można przygotować kawę, zjeść coś słodkiego i porozmawiać przed oficjalnymi spotkaniami.

Czytaj też: Zagospodarowanie Rynku w Nysie |

i Autor: Tomasz Zakrzewski/ Materiały prasowe 8 | Przeszklenia elewacji wykonano na bazie systemów okiennych produkowanych przez inwestora. Wysokości podziałów okiennych podkreślają trójkondygnacyjny układ budynku

Betonowe ściany i aksamitne zasłony

Dalej za strefą spotkań umieszczone są sale konferencyjne. Ich architektura z zastosowaniem betonowych wykończeń ścian została zmiękczona przez aksamitne zasłony, dobrze uzupełniające wnętrza. Wyższe kondygnacje zajmują pokoje biurowe poszczególnych działów. Funkcja drugiego piętra to gabinety prezesów i zarządu, z których okien rozpościera się wspaniała panorama na Góry Opawskie. Takie usytuowanie pomieszczeń było celowym zabiegiem i stanowi wartość dodaną realizacji. Nysa bowiem to miasto leżące na Przedgórzu Sudeckim o dużych walorach krajobrazowych, wartych również architektonicznego podkreślenia.

Regały - ekspozytory modeli elementów aluminiowych

Wszystkie wnętrza zaprojektowano oraz wykonano w stylistyce industrialnej poprzez zastosowanie betonowego wykończenia ścian, odsłoniętych instalacji, prostego umeblowania. W kształtowaniu podziałów niektórych przestrzeni wdrożono ciekawe i bardzo trafne rozwiązanie – wykorzystano ażurowe regały, ustawione w różnych miejscach jako oddzielenia stref. Są one zarazem ekspozytorami dla modeli elementów aluminiowych produkowanych przez firmę, zieleni w donicach, a także innych dekoracji. Wizyta w biurowcu, a szczególne świetnie zaprojektowane wnętrza, przywodzą na myśl spacery po mediolańskich targach mebli.

Czytaj też: O rewitalizacji po niemiecku i polsku |

i Autor: Dawid Płachta/ Materiały prasowe 10 | Centralnie usytuowany hol o wysokości dwóch kondygnacji jest sercem budynku. Jego industrialne wykończenie podkreślają betonowe ściany, a detale lamp i lustrzanej lady recepcyjnej przełamują surowość wnętrza

Założenia autorskie opisują Kamila Wilk i Łukasz Kościuk

Podstawą Podstawą do opracowania koncepcji były ograniczenia, wynikające zarówno z kontekstu lokalizacyjnego, jak i związane z wymaganiami inwestora. Zakład zajmuje bowiem teren o powierzchni 10 ha, z czego pięć znajduje się pod dachem.

Obiekt zlokalizowany jest na działce, gdzie już wcześniej istniał fundament. Pracowaliśmy z budynkiem umiejscowionym na terenie zamkniętym, założeniem było jednak udostępnienie biurowca użytkownikom bez kontroli dostępu, która obowiązuje w pozostałej części zakładu. Inspirację do stworzenia bryły stanowiła struktura kwarcu, która posłużyła jako matryca do sporządzenia kompozycji elewacji. Prostopadłościenną formę rozbiliśmy od frontu, akcentując strefę wejściową obiektu.

i Autor: Dawid Płachta/ Materiały prasowe Budynek biurowy All Windows (dawniej Alsecco)

Wnętrze o strefowym układzie pomieszczeń użytkowych

Oszklenia budynku uzupełniliśmy elewacją wykonaną z płyt włókno-cementowych z reliefem, który wzbogaca tektonikę fasad. Motyw zaczerpnięty jest z identyfikacji wizualnej firmy i ma stanowić element, który stworzy unikatowe rozwiązanie, przeznaczone specjalnie dla niej. Chcieliśmy zaprojektować obiekt przede wszystkim użyteczny. Okazało się, że zanim oddaliśmy budynek do użytkowania, wszystkich zaskoczyła pandemia i dotychczasowe standardy wykonywania pracy biurowej przeszły błyskawiczną transformację. Wprowadziliśmy zatem zmiany w aranżacji przestrzeni biurowej. Jej funkcję zdefiniowaliśmy jako wnętrze o strefowym układzie pomieszczeń użytkowych.

i Autor: Tomasz Zakrzewski/ Materiały prasowe Budynek biurowy All Windows (dawniej Alsecco)

Projektowane przestrzenie zostały podzielone na obszary związane z konkretnymi aktywnościami pracowników. Wydzieliliśmy strefy administracyjną, komunikacji oraz regeneracji. W strefie wejściowej budynku znalazła się część reprezentacyjna z showroomem, recepcją i miejscem dla gości. Wszystkie te funkcje realizowane były na otwartym planie z trzonami technicznymi w centralnej części obiektu.

Inwestor to firma rodzinna. Prace przeprowadzone zostały bez generalnego wykonawcy, przy czym skorzystano z usług lokalnych przedsiębiorstw. W trakcie realizacji przeprowadzaliśmy szereg prób związanych z autorskimi rozwiązaniami, chociażby tektonika fasady była efektem prototypowania w zaprzyjaźnionym zakładzie stolarskim. Pracowaliśmy z wieloma rzemieślnikami, którzy wspomagali nas swoją wiedzą, umożliwiając zrealizowanie naszych założeń. Towarzyszyliśmy inwestorowi od samego początku aż po realizację wnętrz. Chcieliśmy stworzyć budynek nowoczesny, nieepatujący formą, cieszący oko przez całe życie obiektu.

Kamila Wilk i Łukasz Kościuk

Metryczka Budynek biurowy All Windows (dawniej Alsecco) Nysa, ul. Dubois 4 Autorzy: k2w architekci, architekci Kamila Wilk, Łukasz Kościuk Współpraca autorska: Małgorzata Rygiel Architektura wnętrz: k2w architekci Architektura krajobrazu: Roman Lak Konstrukcja: Zbigniew Stępniewski Inwestor: All Windows, Tadeusz Zając, Mariusz Zając, Grzegorz Zając Powierzchnia terenu (całego zakładu): 100 919,00 m2 Powierzchnia zabudowy: 1094,64 m2 Powierzchnia użytkowa: 2887,77 m2 Powierzchnia całkowita: 3283,92 m2 Kubatura: 12 574,93 m3 Projekt: 2017 Realizacja: 2017-2020 Nie podano kosztu inwestycji

The All Windows Office Building in Nysa Nysa is a small historic town close to the Czech border, in the Sudety foothills. It attracts tourists, but it also has an active industrial zone. One of the companies here is All Windows, a producer of top-shelf aluminum windows, doors, louvers, glass, etc. It occupies an area of ten hectares, half of which is taken by production halls. Its new office building was constructed on the site next to them, on the existing foundations, once intended for some other building, with all the systems already installed underneath. The new three-storied structure has a rectangular footprint, but the mass is broken in the middle to form a quartz-shaped sculptural entrance section. The façade is composed of full-height glass windows complemented by fiber-cement boards with the surface ornament in form of a recurring logo of the firm. The large entrance lobby with the reception counter is flanked by a showroom on one side, and a kind of a cafe for informal meetings on the other, and conference rooms behind it. The interiors are maintained in industrial style, with concrete finish.