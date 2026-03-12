Marcin Sadowski. Dlaczego tak trudno zaprojektować dziś dobre osiedle deweloperskie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Osiedle projektu Kuryłowicz + Architekci w Katowicach

Ponad rok temu pisałam o tym wówczas jeszcze będącym w budowie osiedlu tak: Kawowy, kawa z mlekiem, piaskowy, szary. Żadnej pastelozy ani bieli, która szybko przestaje być bielą, na elewacjach. Żadnych zbędnych elementów. Niewielkie balkony. Właśnie tak słynni architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates zaprojektowali w Katowicach tanie mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus (dziś to PFR Nieruchomości). Zaprojektowali też plac miejski, nową drogę, ścieżkę rowerową, wiaty, ogrody społeczne, place zabaw. Większość budynków będzie niepodpiwniczona, a parkingi zostały rozplanowane w grupach położonych na obrzeżach osiedla.

Znani architekci plus płotki z tworzywa i siatki zacieniające

Osiedle już stoi, są najemcy. Dowody? Na minimalistycznych balkonach wietrzą się wiosną 2026 kołdry, a niektóre ogródki na parterach zostały otoczone swojskimi płotkami z marketu budowlanego albo siatkami cieniującymi - również z marketu. Na balkonach i w ogródkach stoją grille i plastikowe ogrodowe meble. To co, że znani architekci i urbanistyczny ład. Pewne rzeczy na polskim osiedlu są nieodzowne, i to właśnie dwie z nich. W lokalach handlowych przy ryneczku jako jeden z pierwszych punktów ulokował się sklep Żabka, obok jest salon piękności, powstaje rzemieślnicza piekarnia. Jednak w marcu 2026 przy Korczaka nie było jeszcze paczkomatów. Ludzi - nie widać wielu, ale jeśli widać, to są to mamy lub opiekunki z dziećmi w wózkach. Duże wiaty rowerowe za blokami wypełniły się jednośladami.

Parkingi na obrzeżu, a osiedle można postawić wszędzie

Zgodnie z zamierzeniem architektów, parkingi są na obrzeżach, a przy głównej ulicy jest tylko kilka miejsc postojowych. Domy, stojące w kwartałach, poprzedzielano zielonymi dziedzińcami, gdzie posadzono drzewka i gdzie szumią trawy, placami zabaw dla dzieci i przestrzeniami wspólnymi dla mieszkańców. Proste rzeczy, które czynią to osiedle przyjaznym.

Dlaczego osiedle architektów z uznanej pracowni Kuryłowicz + Architekci, ale zaprojektowane tak, żeby było w zasadzie jak najmniej rzucające się w oczy, położone z dala od centrum Katowic jest istotne? Ano dlatego, że może to być wzór dla innych miast w Polsce.

Naszym założeniem było stworzenie budynku modelowego klasycznego, adaptowalnego, który można by zastosować w wielu lokalizacjach w polskich miastach. Kluczowe było dla nas to, by był to budynek prosty, o niewielkiej skali, oparty na prostej siatce konstrukcyjnej, który można by adaptować dość elastycznie do różnych potrzeb - tłumaczą architekci.

Osiedle jest inwestycją Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Projekt osiedla mieszkaniowego powstał jako kontynuacja projektu konkursowego nagrodzonego w 2017 roku w otwartym konkursie organizowanym przez BGKN (dziś Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości). To projekt jednej z najsłynniejszych polskich pracowni: Kuryłowicz & Associates.

Niskie bloki powstały na obrzeżach dzielnicy Szopienice-Burowiec, o której głośno jest ostatnio za sprawą serialu Ołowiane dzieci na platformie Netflix. Tuż obok są Borki, stoi stara wieża ciśnień, a od strony Dąbrówki Małej pod samo osiedle podeszły już rzędy jednorodzinnych domów. Blisko stąd do trasy S86, a jednocześnie - do stawów i terenów zielonych. Daleko do centrum miasta z atrakcjami - ale i utrudnieniami, jakie daje - tu nie ma już strefy płatnego parkowania, nie będzie też strefy czystego powietrza.

Projekt obejmuje 26 bloków

Stoją w dziewięciu półotwartych kwartałach

Mają wysokość od 4 do 5 kondygnacji

Każdy z 26 budynków jest indywidualnie zaprojektowany, a ich układ nie jest powtarzalny

Są tu 523 mieszkania na wynajem

Powierzchnia - od 30 do 82 mkw

Pokoje - od 1 do 4

Jest 118 stanowisk w garażach podziemnych oraz 416 naziemnych

Jest też ok. 542 mkw powierzchni usługowo-handlowej

Wyposażone mieszkanie na wynajem za 1750 zł w Katowicach

Osiedle przy Korczaka to trzecia inwestycja spółki PFR Nieruchomości w Katowicach, druga o skali ponad 500 mieszkań - pierwsza to Nowy Nikiszowiec. Prócz tego mają jeszcze w Katowicach mieszkania na wynajem w budynku na obrzeżach osiedla Paderewskiego.

Są tu wyłącznie mieszkania na wynajem. Dla kogo? Dla tego, kto ma zdolność czynszową i „czystą kartę” w BIG InfoMonitor i KRD (Krajowy Rejestr Długów). Przychody potencjalnego najemcy (np. zarobki i 800+) muszą być wyższe niż suma stałych wydatków + tzw. minimum socjalnego + kosztów mieszkania (czynsz, OE, rachunki). Czyli - mieszkanie tu mogą wynająć ci, którzy zarabiają więcej, niż wydają i nie zalegają ze spłatą swoich zobowiązań. Na stronie inwestycji jest informacja o 85 wolnych lokalach.

Najem instytucjonalny w Katowicach - czynsze

Przykładowe czynsze? Oto stawki.

Czynsz za mieszkania w etapie I i II (najstarszych) wynosi średnio ok. 37-38 zł za mkw. Przykładowe stawki dla poszczególnych typów lokali wyniosą miesięcznie w przybliżeniu:

1 pokój – 1400 zł

2 pokoje – 1850 zł

3 pokoje – 2350 zł

4 pokoje – 2700 zł

Mieszkania w III etapie, którego komercjalizacja ruszyła pod koniec 2025 roku, zostały dodatkowo wyposażone w meble ruchome, zabudowę kuchenną oraz sprzęt AGD. W tych mieszkaniach najemcy zastaną m.in. lodówkę, płytę grzewczą, pralkę, szafę wnękową w przedpokoju. Średni czynsz dla wyposażonych mieszkań wyniesie ok. 43-44 zł. Przykładowe stawki dla poszczególnych typów lokali wyniosą miesięcznie w przybliżeniu:

1 pokój – 1750 zł

2 pokoje – 2200 zł

3 pokoje – 2700 zł

4 pokoje – 3000 zł

Wedle informacji na stronie inwestycji za mieszkanie 30pokojowe o powierzchni miedzy 55 a 62 mkw trzeba zapłacić miesięcznie 2500 - 2600 zł.

Oprócz czynszu najemcy będą ponosili opłatę eksploatacyjną, która obejmuje m.in. sprzątanie klatek schodowych, utrzymanie zieleni, oświetlenie części wspólnych. Każdy najemca będzie również rozliczany z opłat indywidualnych tzn. opłaty za wodę ciepłą, zimną, ogrzewanie, wywóz śmieci i nieczystości ściekowych.

Autorzy projektu to zespół projektowy: Ewa Kuryłowicz, Maria Saloni-Sadowska, Marcin Szubski, Paulina Gutkowska, Tomasz Kopeć, Joanna Musialowicz, Kamil Raczak, Marek Sobol, Katarzyna Flasińska-Rubik, Aleksander Krauze, Ola Fudali, Sonia Kwiatkowska, Antoni Szubski.