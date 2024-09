Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: materiały prasowe III miejsce kategoria inżynierska - Gabriela Golbiak

Ogłoszenie wyników konkursu w siedzibie SARP w Warszawie

18.09.2024, w siedzibie SARP w Warszawie, odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu Dyplom z Archicadem, organizowanego przez firmę WSC – autoryzowanego dystrybutora Archicada na Polskę.

W konkursie, jak co roku wzięli udział absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich takich kierunków jak:

architektura,

architektura krajobrazu

i architektura wnętrz.

O nagrody w 7. edycji DZA walczyły prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie, obronione w okresie pomiędzy 01 stycznia 2023 a 29 lutego 2024, do których stworzenia wykorzystany został program Archicad.

Pula nagród w tegorocznej edycji to ponad 100 000 PLN. Oprócz nagród finansowych, dystrybutor oprogramowania - firma WSC wręczyła nagrodzonym studentom: jedną premierową licencję Archicada 28 z aktualizacją do następnej wersji, roczny program lojalnościowy ARCHICLUB, trzy Archicady Start Edition oraz jeden program Twinmotion Cloud.

W sumie, do 7. edycji konkursu, zgłoszonych zostało 190 obronionych prac dyplomowych, z uczelni z całej Polski oraz 2 dyplomy obronione za granicą.

W jury tegorocznej edycji DZA zasiedli: mgr inż. arch. Robert Konieczny (KWK Promes), mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski (APA Wojciechowski), mgr inż. arch. Zbigniew Maćkow (Maćkow Pracownia Projektowa), mgr inż. arch. Piotr Buśko (Profil), mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak (2G Studio), mgr inż. arch. Iwona Szymanik (WSC), mgr inż. arch. Witold Szymanik (WSC), mgr inż. arch. Rafał Ślęk (WSC) – sekretarz organizacyjny Konkursu.

Tegoroczna, siódma już edycja konkursu, pozwoliła zebrać projekty zróżnicowane pod względem tematyki, jak i sposobu opracowania. Spośród kilkuset nadesłanych prac staraliśmy się wybrać najciekawsze, o innowacyjnym spojrzeniu na problemy, z którymi związana będzie przyszłość architektury oraz oczywiście te najlepiej, zgodnie z warsztatem architekta wykonane." – komentuje Iwona Szymanik, wiceprezes zarządu WSC oraz członek jury konkursowego. "Wyraźnie widocznym w tej edycji konkursu wątkiem, poruszającym umysły i aktywizującym młodych architektów jest wykluczenie społeczne, ale też pamięć o osobach niegdyś zwyczajowo wykluczonych. W pracach pojawiło się także sporo rozwiązań, podnoszących rangę symboliki, poszukiwania duchowości w architekturze. To trend, którego rozwój od kilku lat obserwujemy. Projekty dyplomowe każą nam zatrzymać się, ulec emocjom, przeżyć wzruszenie. Przestrzeń architektoniczna w nich ukształtowana ma nam w tym pomóc" – dodaje Iwona Szymanik.

Laureaci konkursu - KATEGORIA DYPLOMÓW MAGISTERSKICH

I miejsce: 6000 PLN + Archicad 28 + ARCHICLUB

Autor: Konrad Biliński

Temat: Ośrodek Kultury z galerią sztuki w Parku Kasprowicza w Szczecinie

Opinia jury:

Praca wyróżnia się niezwykle ciekawą i odważną bryłą. Autorowi pracy udało się stworzyć ikoniczny budynek, który wyróżnia się rzeźbiarską i niezwykle sugestywną bryłą. Mimo zastosowania rzeźbiarskiej formy, obiekt ma nadal bardzo dobrze rozwiązaną funkcję. Dodatkowo na uwagę zasługuję lokalizacja, która eksponuje bryłę jednocześnie ją ukrywając.

Zaproponowany kompleks kulturalny o charakterze pawilonowym jest interesującym eksperymentem, który przyciąga uwagę i wyróżnia się spośród innych prac konkursowych. Wydaje się, że tego typu funkcja stanowiłaby ciekawe uzupełnienie istniejących usług miejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu dziedzictwa tego miejsca.

Zastosowanie programu Archicad pozwoliło na dokładne modelowanie i wizualizację kompleksu, co umożliwiło realistyczne przedstawienie koncepcji i precyzyjne zaplanowanie detali architektonicznych. Warto zauważyć, że projekt jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby kulturalne Szczecina, ale również prezentuje zaawansowane technologicznie podejście do projektowania publicznego.

II miejsce: 4000 PLN + ARCHICAD SE + TWINMOTION Cloud

Autorka: Kinga Bugaj

Temat: Architektura sepulkralna. Alternatywna forma cmentarza na przykładzie budynku funeralnego przy Powązkach w Warszawie

Opinia jury:

Praca wyróżnia się głęboką refleksją nad architekturą sepulkralną i wrażliwością w projektowaniu przestrzeni funeralnej. Wybór lokalizacji przy Powązkach w Warszawie jest przemyślany, łącząc tradycję z nowoczesnością. Autor tworząc budynek funeralny, zaprezentował eksperyment przestrzenny, który jest m.in. próbą znalezienia nowej relacji między osobami zmarłymi, a ich bliskimi.

Projekt uwzględnia potrzebę stworzenia estetycznej i kontemplacyjnej przestrzeni, oferując godne miejsce pożegnania zmarłych oraz refleksji dla odwiedzających. Praca wnosi nowe wartości do architektury sepulkralnej, łącząc funkcjonalność z estetyką.

III miejsce: 3000 PLN + ARCHICAD SE

Autorka: Angelina Juszkiewicz

Temat: Made of shadow. Muzeum Cienia

Opinia jury:

Praca wyróżnia się wyjątkowym pomysłem na obiekt o bardzo nietypowej funkcji oraz interesującym podejściem do tematu. "Muzeum Cienia" to oryginalna i inspirująca propozycja, która zaskakuje swoją kreatywnością, zarówno na poziomie funkcji, jak i tego, że funkcja zaimplikowała nietypowe rozwiązania przestrzenne. Autorka umiejętnie wykorzystała grę światła i cienia, tworząc przestrzeń, która zarówno jest artystyczna, jak umożliwia interakcję człowieka z cieniem. Dzięki czemu odwiedzający mogą stać się jednocześnie aktorami tej wystawy.

Projekt prezentuje nowatorskie podejście do architektury muzealnej, gdzie cień staje się głównym elementem ekspozycji. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które wyróżnia pracę na tle innych konkursowych projektów. Przemyślana aranżacja przestrzeni muzealnej zachęca do refleksji i kontemplacji, oferując odwiedzającym unikalne doświadczenia estetyczne.

Muzeum Cienia jest nie tylko atrakcją kulturalną, ale także miejscem, które stymuluje wyobraźnię i inspiruje do odkrywania nowych perspektyw.

III miejsce: 3000 PLN + ARCHICAD SE

Autorka: Wiktoria Zarębska

Temat: Inter caelum et terram. Memoriał Wykluczonych

Opinia jury:

Praca wyróżnia się wrażliwością na niszowe zagadnienie oraz głębokie zrozumienie tematu. „Inter caelum et terram. Memoriał Wykluczonych” to poruszająca i oryginalna koncepcja, która upamiętnia tych, którzy byli wykluczani ze społeczeństwa i zapomniani. Autorka z dużą wrażliwością podeszła do trudnej tematyki, tworząc przestrzeń, która jednocześnie honoruje pamięć wykluczonych i skłania do refleksji. Projekt łączy elementy symboliczne z funkcjonalnymi, tworząc miejsce, które jest zarówno estetyczne, jak i pełne głębokiej treści i refleksji nad mechaniką społeczną.

Memoriał jest przemyślany w najmniejszych detalach, a jego architektura subtelnie i skutecznie komunikuje temat wykluczenia i pamięci.

Osoby wyróżnione w kategorii dyplomów magisterskiej 7 edycji konkursu DZA:

Gabriela Lach

Katarzyna Szewczyk

Łukasz Bałdyga

Jakub Sobczyk

Julia Przygoda

Krystian Wrona

Inez Wawszczyk

Dominika Bednarek

Dominika Gaja Jezierska

Jadwiga Małecka-Fick

Dominika Cieplak

Kamil Federyga

Szymon Kołcz

Karolina Trębska

Adam Struski.

Laureaci konkursu - KATEGORIA DYPLOMÓW INŻYNIERSKICH:

I miejsce: 5000 PLN

Autorka: Małgorzata Pająk

Temat: Baseny termalne w odkrywkowej kopalni kwarcu na Izerskich Garbach

Praca została nagrodzona za próbę dyskretnej ingerencji architektonicznej oraz znalezienie nowej funkcji nieużytkowanego już terenu. Wybór odkrywkowej kopalni kwarcu "Stanisław" na Izerskich Garbach jako lokalizacji dla kompleksu basenów termalnych jest odważny i oryginalny. Autorka projektu wykazała się wyjątkową umiejętnością wykorzystania naturalnego otoczenia, jednocześnie zachowując i podkreślając jego charakterystyczne cechy.

Projekt uwzględnia historyczne i kulturowe znaczenie kopalni kwarcu, proponując przekształcenie jej w miejsce użyteczne i pozytywne dla lokalnej społeczności oraz turystów. Niewielkie bryły budynków idealnie wkomponowują się w kamienne tarasy i stają się ich integralną częścią. Dzięki temu, projekt nie niszczy charakteru miejsca, lecz wzbogaca go, wpisując się harmonijnie w otoczenie. Projekt "Baseny termalne w odkrywkowej kopalni kwarcu na Izerskich Garbach" wyróżnia się nie tylko innowacyjnością, ale także dbałością o estetykę i funkcjonalność. Autorka stworzyła koncepcję, która regeneruje nie tylko ludzki organizm, ale również porzucony kamieniołom, nadając mu nowe życie.

II miejsce: 3000 PLN

Autorka: Matylda Wolska

Temat: Dom Wspomagający osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Projekt zasługuje na nagrodę za wnikliwe zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz za empatyczne podejście do projektowania takiego obiektu. Autorka skutecznie zaproponowała funkcjonalne i dostosowane do potrzeb rozwiązania architektoniczne, które nie tylko promują samodzielność mieszkańców, ale również tworzą przyjazne i wspierające środowisko. Projekt ten stanowić może wzór podejścia do projektowania infrastruktury wspomagającej osoby z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich specyficzne potrzeby oraz integrację z lokalną społecznością.

III miejsce: 2000 PLN

Autorka: Gabriela Golbiak

Temat: Obserwatorium życia na Islandii – Obiekt wielofunkcyjny z wykorzystaniem rozwiązań ekologicznych

Praca zwraca uwagę na harmonijne połączenie funkcji obserwacyjnych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych w unikalnym islandzkim kontekście.

Autorka dokładnie przemyślała aspekty ekologiczne, wykorzystując lokalne zasoby i technologie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Projekt "Obserwatorium życia na Islandii" dodatkowo doskonale integruje zaawansowane technologie, takie jak druk 3D i zastosowanie materiałów z otoczenia, z unikalnymi warunkami klimatycznymi Islandii.

Osoby wyróżnione w kategorii dyplomów inżynierskich 7 edycji konkursu DZA:

Katarzyna Kozłowska

Przemysław Sasin

Kamila Mizera

Zofia Napiontek

Głosowanie Publiczności - wyniki

W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Głosowanie Publiczności na platformie Instagram. Było ono jawne i trwało przez miesiąc.

NAGRODA PUBLICZNOSCI INŻYNIERSKA: 1000 PLN

Przemysław Sasin za dyplom inżynierski

Tytuł: Całoroczny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Jastarni z bazą kitesurfingową

Wynik: 783 serduszka; 254 oddanych komentarzy.

NAGRODA PUBLICZNOSCI MAGISTERSKA: 1000 PLN

Karolina Trębska za dyplom magisterski

Tytuł: Maasai Mara. Centrum obserwacyjne ekosystemu Mara-Serengeti w Narodowym Rezerwacie Przyrody w Kenii

Wynik: 383 serduszka; 169 oddanych komentarzy.