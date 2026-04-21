„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE" o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator

Zadanie: tekst odnoszący się do wybranego miasta

Konkurs TEORIA to inicjatywa, która wychodzi poza standardowe rozumienie praktyki architektonicznej. Jego głównym celem jest rozwijanie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia o architekturze oraz budowanie przestrzeni do pogłębionej refleksji nad jej miejscem w kulturze współczesnej.

Czytaj także: 36 polskich budynków walczy o tytuł Europejskiej Fasady Roku

Tegoroczna, dwunasta edycja programu koncentruje się na relacjach pomiędzy architekturą a kulturą oraz ich wzajemnym wpływie na kształtowanie przestrzeni publicznej. Uczestnicy mają za zadanie przygotować autorski, wcześniej niepublikowany tekst odnoszący się do wybranego miasta i problematyki wskazanej podczas warsztatów inicjujących konkurs. W ten sposób TEORIA staje się nie tylko konkursem, ale również narzędziem edukacyjnym i platformą wymiany myśli.

Trzyetapowy proces i warsztatowy fundament

Program konkursu opiera się na trzech etapach. Pierwszym jest nabór zgłoszeń obejmujących portfolio tekstowe oraz list motywacyjny. Na tej podstawie jury wybiera maksymalnie dwunastu uczestników, którzy zostaną zaproszeni na intensywne „Warsztaty pisania o architekturze” w Warszawie (23–24 maja 2026 roku). Warsztaty stanowią kluczowy element programu – to moment pracy koncepcyjnej, rozwijania warsztatu pisarskiego oraz konsultacji z ekspertami. W tegorocznej edycji w rolę mentorki wciela się arch. Ewa P. Porębska, a wśród tutorów i wykładowców znajdują się m.in. arch. Zygmunt Borawski, arch. Igor Łysiuk, Monika Komorowska oraz dr Renata Hryciuk. Merytoryczne wsparcie zapewnia prof. arch. Ewa Kuryłowicz.

Czytaj także: Rusza 11. edycja konkursu „Lider Dostępności”!

Po warsztatach uczestnicy mają dwa miesiące na przygotowanie finalnych tekstów. Następnie jury – poszerzone o prowadzących warsztaty – wybiera laureata lub laureatów, którzy przechodzą do ostatniego etapu obejmującego redakcję i przygotowanie publikacji.

Publikacja, nagroda i znaczenie programu

Zwycięska praca zostaje opracowana redakcyjnie, przetłumaczona na język angielski i wydana jako kolejny tom serii „Architektura Kultury – Kultura Architektury”. Publikacja ma formę książki, co stanowi istotny wyróżnik konkursu i realne wprowadzenie młodych autorów do obiegu naukowego i kulturowego.

Laureat otrzymuje również nagrodę finansową w wysokości 3 500 zł netto. Cały proces – od zgłoszenia po publikację – rozciąga się na kilka miesięcy i kończy się wydaniem książki w listopadzie 2026 roku. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, organizator konkursu, od lat wspiera rozwój młodych architektów, łącząc teorię z praktyką i promując odpowiedzialne podejście do projektowania. Konkurs TEORIA, obok programu PRAKTYKA, stanowi jeden z filarów jej działalności, tworząc system wspierania nowych pokoleń twórców architektury.