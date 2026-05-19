Gdzie są młodzi architekci? Dorota Sibińska o Kongresie Architektury Polskiej I Architektura-murator

Kongres Architektury Polskiej: studio Architektury-murator

W dniach 14–15 maja w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbył się Kongres Architektury Polskiej – największe wydarzenie branży architektonicznej w tym roku. Redakcja „Architektury-murator” na bieżąco relacjonowała przebieg kongresu ze studia videocastowego, którego partnerem był BUDMAT.

W naszym studiu gościli przedstawiciele czołowych pracowni architektonicznych oraz firm z branży. Rozmawialiśmy m.in. o jakości zabudowy mieszkaniowej, funkcjonalności mieszkań, postrzeganiu polskiej architektury na świecie, odpowiedzialności projektowej, przyszłości miast oraz wyzwaniach stojących przed współczesną architekturą. W trakcie dwóch dni kongresu przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów, które można oglądać na naszych kanałach w mediach społecznościowych: Facebooku, Instagramie i YouTubie.

Dorota Sibińska z xystudio w naszym redakcyjnym studio

Jedną z naszych rozmówczyń była Dorota Sibińska – architektka, która od 2004 roku wspólnie z Filipem Domaszczyńskim i Martą Nowosielską prowadzi w Warszawie pracownię xystudio. Do jej najwazniejszych realizacji należą: przedszkole przyzakładowe Żółty Słonik (Suwałki, 2018; Ostrów Mazowiecka, 2015), wnętrza biura Centrum Rozwoju Dziecka (Warszawa, 2016), Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej (Warszawa, 2014), klinika chirurgii plastycznej (Warszawa, 2014). Zrealizowała ponad 40 projektów przestrzeni dla dzieci. W rozmowie z Arturem Celiński, architektka opowiada głównie o Kongresie Architektury - o roli polityków, braku najmłodszego pokolenia architektów i o tym, czy środowisko nie rozmawia dziś przede wszystkim samo ze sobą.

