Wojciech Kotecki: Architekci potrzebują silnego lobbingu i powinni działać jak deweloperzy I Architektura-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kongres Architektury Polskiej: studio Architektury-murator

W dniach 14–15 maja w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbył się Kongres Architektury Polskiej – największe wydarzenie branży architektonicznej w tym roku. Redakcja „Architektury-murator” na bieżąco relacjonowała przebieg kongresu ze studia videocastowego, którego partnerem był BUDMAT.

Czytaj także: Kongres Architektury Polskiej 2026 w Warszawie otwarty. Architekci o swoim wpływie na obraz Polski

W naszym studiu gościli przedstawiciele czołowych pracowni architektonicznych oraz firm z branży. Rozmawialiśmy m.in. o jakości zabudowy mieszkaniowej, funkcjonalności mieszkań, postrzeganiu polskiej architektury na świecie, odpowiedzialności projektowej, przyszłości miast oraz wyzwaniach stojących przed współczesną architekturą. W trakcie dwóch dni kongresu przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów, które można oglądać na naszych kanałach w mediach społecznościowych: Facebooku, Instagramie i YouTubie.

Wojciech Kotecki z BBGK Architekci w naszym redakcyjnym studio

Jednym z naszych rozmówców był Wojciech Kotecki – architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, współwłaściciel i wspólnik pracowni BBGK Architekci, a także sędzia konkursowy OW SARP. Artur Celiński rozmawiał z nim m.in. o odpowiedzialności dużych pracowni za przyszłość zawodu, higienie pracy oraz pomyśle powołania organizacji działającej na wzór Polskiego Związku Firm Deweloperskich, lecz skupiającej środowisko architektoniczne.

Czytaj także: BUDMAT oficjalnym partnerem Studia Architektury-murator na Kongresie Architektury Polskiej w Warszawie

Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy, a także pozostałych materiałów zrealizowanych podczas Kongresu Architektury Polskiej!