Warszawa Burakowska – mieszkania na wynajem od Xcity

Pod planowane budynki przeznaczono rozległy teren kolejowy w pobliżu przystanku Warszawa Powązki, nieopodal ul. Burakowskiej i Ronda Zgrupowania AK „Radosław”. Niedaleko stąd do metra i tramwajów, a sam przystanek kolejowy umożliwia wygodne podróże w głąb Woli oraz na Pragę-Północ. Okolica ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę. To bez wątpienia znakomity teren inwestycyjny. Z perspektywy przyszłych mieszkańców największym minusem będzie oczywiście hałas od strony torów.

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe Planowana lokalizacja inwestycji Warszawa Burakowska

Zgodnie z koncepcją m.st. Warszawy, zawartą w projekcie Planu Ogólnego Miasta, obszar ten ma zostać przeznaczony pod zabudowę usługową. Wpisując się w docelowe założenia urbanistyczne miasta, PKP S.A. wspólnie z partnerem biznesowym zamierza zrealizować inwestycję obejmującą obiekty mieszkaniowe, w szczególności zabudowę przeznaczoną na najem długoterminowy (PRS)

– podaje PKP S.A.

Mowa więc o obiektach zamieszkania zbiorowego w typie aparthotelu. Co ciekawe, inwestor chce je przeznaczyć pod wynajem długoterminowy. Nie będą to więc mieszkania głównie dla turystów czy biznesmenów przyjeżdżających do miasta na kilka dni, ale dla tych, którzy szukają lokum w stolicy na dłużej.

PKP S.A. chce aktywnie rozwijać współpracę z partnerami inwestycyjnymi przy zagospodarowywaniu swoich nieruchomości. Wracamy do formuły, która pozwala łączyć potencjał gruntów należących do spółki z doświadczeniem, know-how i finansowaniem podmiotów rynkowych. Projekt przy ul Burakowskiej jest ważnym przykładem takiego podejścia. Chcemy realizować przedsięwzięcia, które zwiększają wartość naszego portfela nieruchomości, a jednocześnie odpowiadają na potrzeby miast i rynku

– mówi Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości.

Na razie firma jest na etapie poszukiwania partnera komercyjnego, który zrealizuje projekt Burakowska na gruncie PKP S.A. Przypomnijmy, że spółka Xcity zrealizowała już m.in. takie projekty jak biurowce West Station przy Dworcu Zachodnim oraz Galeria Katowicka.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zrealizowane przez Xcity biurowce przy Dworcu Zachodnim w Warszawie

Xcity Investment: „Nie jest to projekt zamknięty ani ostateczny”

Zapytaliśmy inwestora o koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla omawianego obszaru oraz o szczegóły projektu. W tej pierwszej kwestii strona kolejowa podaje, iż zaprezentowana koncepcja jest koncepcją wstępną, a na ostateczny kształt projektu duży wpływ będzie mieć wybrany partner inwestycyjny. Jak informuje Kamila Dąbrowska, Dyrektor ds. Inwestycyjnych w Xcity Investment:

Autorem przygotowanej na zlecenie Xcity Investment koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla terenu przy ul. Burakowskiej 33 jest pracownia Tremend. Warto jednak podkreślić, że prezentowana obecnie koncepcja ma charakter referencyjny i pokazuje potencjał zagospodarowania tej lokalizacji oraz możliwe kierunki jej rozwoju. Nie jest to projekt zamknięty ani ostateczny. Model realizacji projektu przyjęty przez Xcity Investment zakłada aktywny udział partnera inwestycyjnego. W ramach prowadzonego procesu potencjalni inwestorzy będą mogli przygotować i przedstawić własne koncepcje urbanistyczne oraz architektoniczne, proponując docelową wizję zagospodarowania tego obszaru.

Jeśli chodzi o plany zagospodarowania niełatwej pod wieloma względami działki i powiązanie inwestycji z otoczeniem, usłyszeliśmy następującą odpowiedź:

Przygotowana przez Xcity Investment koncepcja architektoniczno-urbanistyczna stanowi punkt wyjścia i pokazuje potencjał zagospodarowania terenu przy ul. Burakowskiej. Zależało nam na zaprezentowaniu możliwego kierunku rozwoju tej lokalizacji oraz jej parametrów funkcjonalnych i przestrzennych. Naszych planów nie można jednak oddzielić od obecnej sytuacji planistycznej Warszawy. Dla tego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a miasto prowadzi obecnie prace nad Planem Ogólnym m.st. Warszawy. Xcity Investment oraz PKP S.A. aktywnie uczestniczyły w tym procesie i zgłaszały swoje uwagi do proponowanych rozwiązań planistycznych. Koncepcja przygotowana przez Tremend zakłada harmonijne uzupełnienie istniejącej tkanki miejskiej oraz integrację nowej zabudowy z otoczeniem. Projekt przewiduje układ wpisujący się w charakter tej części miasta, tworzący relacje z projektowaną ulicą Nowopowązkowską oraz otaczającą zabudową mieszkaniowo-usługową. Ważnym elementem są również ciągi piesze i pieszo-jezdne integrujące inwestycję z przestrzenią sąsiednich terenów miejskich. Lokalizacja przy ul. Burakowskiej posiada liczne atuty: bliskość centrum miasta, rozwiniętą komunikację publiczną, sąsiedztwo obiektów handlowych i usługowych oraz bardzo dobre połączenia z innymi częściami Warszawy. To sprawia, że Xcity Investment postrzega ten teren jako miejsce o dużym potencjale dla nowoczesnych form zamieszkania zbiorowego.

Jednocześnie inwestor zaznacza, że poza sektorem PRS w grę w tej lokalizacji wchodzą także inne formy zagospodarowania, m.in. prywatne akademiki czy projekty student housing. Wybór ostatecznej funkcji zależeć będzie od dalszych analiz, prowadzonych wraz z partnerem inwestycyjnym. Z tego powodu „Xcity Investment nie określiło jeszcze finalnego programu usługowego inwestycji ani docelowej liczby lokali usługowych”.

Jeśli chodzi o największy minus wybranej lokalizacji, czyli hałas kolejowy, otrzymaliśmy zapewnienie, że oczywiście zostało to uwzględnione przez Xcity. Inwestor zwraca uwagę, że „tego typu lokalizacje od lat funkcjonują jako naturalny element rozwoju współczesnych miast i z powodzeniem działają również w innych częściach Warszawy”. Wskazuje też:

W przypadku Burakowskiej kluczowe znaczenie ma odpowiednie kształtowanie zabudowy i przestrzeni. Koncepcja zakłada układ budynków oraz zagospodarowanie terenu uwzględniające sąsiedztwo torów, w tym odpowiednie relacje przestrzenne i pasy zieleni pomiędzy infrastrukturą kolejową a zabudową. Na dalszych etapach projektowania prowadzone będą szczegółowe analizy akustyczne, które pozwolą dobrać rozwiązania zgodne z obowiązującymi normami – m.in. odpowiednią izolacyjność przegród i stolarki, rozwiązania elewacyjne, układ funkcjonalny budynków czy dodatkowe elementy ograniczające oddziaływanie hałasu. Celem Xcity Investment jest stworzenie komfortowej i wysokiej jakości przestrzeni odpowiadającej śródmiejskiemu charakterowi tej lokalizacji.

Kolejowa spółka deweloperska ma ambitne plany

Warszawa Burakowska to tylko jeden z projektów deweloperskich, jakie planuje kolejowa spółka Xcity. Pozwolenie na budowę ma już nowy Dworzec Gdański w Warszawie wraz z biurowcem nad torami, które zrealizuje Xcity we współpracy z Ghelamco. W stolicy PKP S.A. szykuje również inwestycje takie jak:

Warszawa Kolejowa – osiedle mieszkaniowe w pasie przy torach na zachód od stacji Warszawa Główna, na wysokości XIX Dzielnicy,

Warszawa Odolany – osiedle z własnym kameralnym rynkiem na 200-hektarowej działce na Woli na wysokości Odolan,

Warszawa Aleje Jerozolimskie 140 – biurowiec z usługami w parterach nieopodal Warszawy Zachodniej.

We wszystkich przypadkach model działalności ma być ten sam: strona kolejowa wnosi do współpracy atrakcyjne grunty, a komercyjny partner buduje i współuczestniczy w zyskach. Spółka Xcity szykuje obecnie inwestycje podobnego kalibru również m.in. w Poznaniu i Gdyni.

