Kongres Architektury Polskiej: studio Architektury-murator

W dniach 14–15 maja w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbył się Kongres Architektury Polskiej – największe wydarzenie branży architektonicznej w tym roku. Redakcja „Architektury-murator” na bieżąco relacjonowała przebieg kongresu ze studia videocastowego, którego partnerem był BUDMAT.

W naszym studiu gościli przedstawiciele czołowych pracowni architektonicznych oraz firm z branży. Rozmawialiśmy m.in. o jakości zabudowy mieszkaniowej, funkcjonalności mieszkań, postrzeganiu polskiej architektury na świecie, odpowiedzialności projektowej, przyszłości miast oraz wyzwaniach stojących przed współczesną architekturą. W trakcie dwóch dni kongresu przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów, które można oglądać na naszych kanałach w mediach społecznościowych: Facebooku, Instagramie i YouTubie.

Justyna Dziedziejko z topoScape w naszym redakcyjnym studio

Jedną z naszych rozmówczyń była Justyna Dziedziejko – architektka, która w przeszłości prowadziła pracownię projektową Agrokultura. Jest autorem wielu projektów publicznych i deweloperskich, m.in. projekt Służewskiego Domu Kultury, osiedla Eko-Park, Placu przed Dworcem Głównym we Wrocławiu. Od 2017 roku jest partnerem w pracowni projektowej topoScape. W rozmowie z Arturem Celiński, architektka opowiada o miejscu architektury krajobrazu w Kongresie Architektury Polskiej, promocji polskiej architektury za granicą i o tym, dlaczego krajobraz powinien być traktowany jako dobro wspólne.

Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy, a także pozostałych materiałów zrealizowanych podczas Kongresu Architektury Polskiej!