W historii europejskiej konserwacji zabytków przełom XIX i XX wieku zaznaczył się napięciem między naukowym konserwatyzmem a romantyczną wizją odtworzenia „ducha” średniowiecza. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli drugiego nurtu był niemiecki architekt i badacz zamków Bodo Ebhardt (1865–1945).

Dosłownie podnosił budowle z ruin

Jego podejście, łączące dogłębne studia historyczne z kreatywną rekonstrukcją, wywarło znaczący wpływ nie tylko na ówczesne projekty w Niemczech i na terenach ówczesnych Prus, ale także na późniejsze rozumienie restauracji zamków w Europie Środkowej, w tym w Polsce.

Ebhardt sprzeciwiał się czysto konserwatorskiemu „zamrażaniu” ruin. Zamiast tego postulował przywrócenie zamkom ich „pierwotnego” lub „najwspanialszego” wyglądu, opartego na źródłach historycznych (rysunkach, rycinach, opisach), uzupełniane jednak o elementy dopełnione zgodnie z duchem epoki. Stawiał na Stilechtheit – autentyczność stylu – oraz funkcjonalność, czyniąc z zamków nie tylko obiekty muzealne, ale żywe rezydencje lub symbole narodowej dumy. Krytykowano go za nadmierną swobodę w „wymyślaniu” brakujących detali, co pozostawało w sprzeczności z zasadami rozwijającej się wówczas nowoczesnej konserwacji (np. teorią Aloisa Riegla). Mimo to jego metoda okazała się inspirująca dla projektów, w których priorytetem było odzyskanie monumentalności i atrakcyjności turystycznej.

Zamek Czocha. Jak z bajek Disneya

Doskonałymi ilustracjami koncepcji Bodo Abhardta są dwa dolnośląskie zamki: Czocha i Grodziec.

Zamek Czocha (Burg Tzschocha) w Leśnej, wzniesiony w XIII wieku, w XIX stuleciu był w stanie ruiny po pożarach i zaniedbaniach. W 1909 roku nabył go drezdeński fabrykant cygar Ernst Gutschow, który zlecił Ebhardtowi gruntowną przebudowę. Architekt oparł się na rycinie z 1703 roku, przywracając zamkowi romantyczny, neogotycki charakter z elementami nawiązującymi do średniowiecznej fortyfikacji. Dodano m.in. wysokie dachy, wieże, krenelaże i detale dekoracyjne. Przebudowa (ok. 1912–1920) pochłonęła ogromne środki (ok. 4,5 mln marek w złocie) i uczyniła z Czochy jedną z najbardziej malowniczych rezydencji regionu. Ebhardt zadbał o detale – od sekretnych przejść po wyposażenie wnętrz – tworząc spójną, „historyczną” całość, która dziś przyciąga turystów, choć znaczną część widocznego wyglądu stanowi XX-wieczna kreacja.

Autor: Maciej Gładysiewicz

Zamek Grodziec też ma się dobrze

Podobnie na Grodźcu (Gröditzburg) Ebhardt pracował w latach 1906–1908 dla Willibalda von Dirksena. Zamek, pochodzący z XIII–XVI wieku, był ruiną. Architekt odnowił fasady pałacowe, dodał krenelaże, nowe dachy i elementy neogotyckie, jednocześnie szanując istniejące relikty (m.in. portale Wendla Roskopfa). W Grodźcu Ebhardt zorganizował też lapidarium z oryginalnymi elementami, co świadczy o pewnej dbałości o autentyk. Prace te nadały zamkowi wyrazisty, romantyczny charakter, czyniąc go ikoną „odbudowy Ebhardta” na Dolnym Śląsku.

Oba projekty pokazują kluczowe cechy metody Ebhardta: korzystanie z ikonografii historycznej jako bazy, uzupełnianie brakujących partii w duchu epoki, integrację z krajobrazem oraz nadanie obiektom nowej funkcji reprezentacyjnej i turystycznej.

Autor: Maciej Gładysiewicz, archiwum Muratora Zamek w Grodźcu

Na zlecenie cesarza Wilhelma II. Zamek Hohkönigsburg

Największym i najbardziej emblematycznym projektem Bodo Ebhardta była restauracja Hohkönigsburg (franc. Château du Haut-Kœnigsbourg) w Alzacji w latach 1901–1908, realizowana na zlecenie cesarza Wilhelma II. Ruiny zamku z XIII–XVI wieku, zniszczone podczas wojny trzydziestoletniej, zostały gruntownie odbudowane z zamiarem przywrócenia im wyglądu z przełomu XV i XVI wieku. Ebhardt przeprowadził dokładne badania archeologiczne i archiwalne, wykorzystał zachowane mury jako bazę, ale uzupełnił brakujące partie (m.in. podwyższając niektóre elementy, jak bergfried czy sale reprezentacyjne) w duchu romantycznej wizji średniowiecza. Projekt miał silny wydźwięk polityczny – symbolizował niemiecką obecność w Alzacji i ciągłość tradycji od Hohenstaufów po Hohenzollernów. Choć krytykowany za pewne swobodne interpretacje (np. nadmierną monumentalność), Hohkönigsburg stał się wzorcem „odbudowy Ebhardta” – ambitnej, naukowo ugruntowanej, ale jednocześnie kreatywnej rekonstrukcji, która do dziś przyciąga setki tysięcy turystów rocznie i pozostaje ikoną jego metody.

i Autor: Wrtalya/ CC BY-SA 4.0

Bodo Ebhardt. Architekt cesarza Wilhelma

Bodo Heinrich Justus Ebhardt urodził się 5 stycznia 1865 roku w Bremie w rodzinie kupieckiej. Początkowo kształcił się w kierunku handlowym, ale porzucił go dla architektury, studiując samouk w Berlinie. W 1890 otworzył własne atelier. Pasję do zamków rozwinął już w młodości; w 1899 założył Deutsche Burgenvereinigung, której był wieloletnim prezydentem (od 1920). Od 1909 mieszkał na Marksburgu nad Renem, który sam restaurował i uczynił siedzibą stowarzyszenia.

Ebhardt był architektem cesarza Wilhelma II, co otworzyło mu drzwi do prestiżowych zleceń (Hohkönigsburg 1901–1908). Zaprojektował i odrestaurował dziesiątki zamków i pałaców w Niemczech, Alzacji, na Śląsku i w innych regionach. Jednocześnie był płodnym badaczem i autorem licznych publikacji, m.in. Deutsche Burgen (1898) oraz monumentalnego Der Wehrbau Europas im Mittelalter. Zmarł 13 lutego 1945 roku na Marksburgu.

Jego życie i dzieło łączyły romantyzm z naukową precyzją, patriotyzm z międzynarodową współpracą w badaniach. Choć kontrowersyjny, Ebhardt pozostaje kluczową postacią w historii europejskiej architektury obronnej – wizjonerem, który zamki z ruin uczynił żywymi pomnikami przeszłości. W dzisiejszej Polsce, szczególnie na Dolnym Śląsku, jego wkład w kształt Czochy i Grodźca nadal definiuje ich wizerunek i wartość turystyczną.

Wpływ Ebhardta wykracza poza jego epokę

W okresie międzywojennym i powojennym jego projekty stały się punktem odniesienia dla dyskusji o granicach rekonstrukcji. Z jednej strony krytykowano „burgenromantik” jako nazbyt swobodną i nacechowaną nacjonalizmem. Z drugiej – jego prace pokazały, że ambitna restauracja może uratować zabytek przed całkowitą degradacją i przywrócić mu znaczenie kulturowe.

We współczesnej konserwacji, zdominowanej przez Kartę Wenecką (1964) i zasadę minimalnej ingerencji, podejście Ebhardta jest traktowane ostrożnie – jako przykład „rekonstrukcji historyzującej”. Niemniej inspiruje ono projekty, w których dopuszcza się odtworzenie form utraconych, pod warunkiem rzetelnej dokumentacji i odróżnienia nowości od oryginału. Na terenie Polski jego dziedzictwo widoczne jest w postrzeganiu wielu zamków jako „zrekonstruowanych” w duchu romantycznym, co wpływa na ich ochronę i promocję. Ebhardt przyczynił się do profesjonalizacji badań nad zamkami, m.in. poprzez założenie Deutsche Burgenvereinigung (1899) i wydawanie „Der Burgwart”. Jego publikacje, jak Deutsche Burgen, pozostają cennym źródłem wiedzy.

Materiał powstał przy wykorzystaniu narzędzi AI