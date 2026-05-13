SANATO w Zakopanem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zakopiańsza od Zakopanego

Muszle koncertowe w Polsce kojarzą się z niewielką żelbetową konstrukcją w kształcie łupiny. Jeżeli nie powstały w czasach PRL-u, mają dość klasyczną formę - eleganckie, z kolumienkami, ornamentami. Murowane. Ale nie w Ciechocinku - tu muszla koncertowa jest bardziej zakopiańska niż w samym Zakopanem. Ta podhalańska jest nowoczesna - żelbetowa, dynamiczna, lekko pochylona. W Ciechocinku zaś - drewniana, wzniesiona w stylu zakopiańskim o lekkim zabarwieniu secesyjnym.

Zobacz także: Wtem, na Litwie, dom w stylu zakopiańskim. Nie wiadomo, kto ją zaprojektował, ani kiedy

Zaprojektował ją współautor warszawskich cerkwi i wykładowca Politechniki Warszawskiej, Piotr Fedders. Zanim wrócił do Rosji, w Polsce spędził łącznie 17 lat, a mniej więcej połowę z tego zasiadał w komitecie zarządzającym uzdrowiskiem w Ciechocinku. W tym czasie zaprojektował tu kilka obiektów - poza muszlą koncertową inne budynki rozrywkowe, w tym istniejącą do dziś kręgielnię przy kortach tenisowych (w stylu zakopiańskim), przypisuje mu się również budynki łazienek oraz Pałac Łazienki II, dla odmiany w stylu romańskim.

Skąd styl zakopiański na kujawsko-pomorskiem? Fedders eksperymentował ze stylami, nie projektował w jednym. Sięgał po przeróżne inspiracje - i lokalne, i rosyjskie, i ludowe, i modne na Zachodzie.

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Drewniana architektura Ciechocinka

Drewniane dziedzictwo architektoniczne Ciechocinka jest ponadprzeciętne i zdecydowanie warte uwagi. Nie ogranicza się do drewnianych prostych domków jak w wielu polskich miastach. Poza amfiteatrem i kręgielnią w stylu zakopiańskim stoi tu również drewniana cerkiew św. Michała Archanioła w stylu zauralskim - nie tylko jedyna w Polsce, ale i w całej Europie. Uzdrowiskowe założenie spina natomiast największa na świecie tężnia solankowa składająca się z trzech drewnianych części o łącznej długości ponad 1700 metrów i o wysokości bloku. W stylu eklektycznym wzniesiono natomiast pod końcem XIX wieku teatr letni według projektu Adolfa Schimmelpfenniga - do dziś w Europie przetrwało zaledwie parę podobnych budynków, w Polsce zaś tylko ten jeden.

Choć ciechocińskiej cerkwi nie zaprojektował Fedders, łączy ją z muszlą koncertową to, jak pojawiły się w mieście. Obie przyjechały tu w częściach, a następnie złożono je w miejscach docelowych. Muszla swoją podróż zaczęła w Warszawie (złożono ją w 1909 roku), cerkiew natomiast - gdzieś w Rosji.

18