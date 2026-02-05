H11 Boutique Office. Biurowiec ze śladem starej kamienicy

Co zrobią, budzi emocje. Choć zdarza się, że ich projekt albo nawet nigdy nie zostaje zrealizowany - jak podniebna ścieżka między budynkami - czy jest tylko malutką aranżacją na klatce schodowej - jak cudklatka schodowa w kamienicy, w której maja pracownię. Ale już np. przebudowa starej kolejowej kamienicy w Gliwicach, która w zasadzie do niczego się nie nadawała, rozgrzewała dyskusję wiele miesięcy. Zobaczcie zdjęcia H11 Boutique Office i czytajcie dalej, co architekt mówi o idei tej przebudowy.

Kontekst w tym miejscu był bardzo trudny, i to zarówno urbanistyczny, jak i kulturowy. To był obiekt dawnego budownictwa kolejowego mocno zdegradowany. Powstał plan, był by go rozbudować, nadbudować i przystosować do nowej funkcji i dla nowego inwestora. Ten projekt ewoluował, bo w przypadku starych budynków zawsze trudno coś przewidzieć jednoznacznie na etapie projektowania - wyjaśnia Krzysztof Zalewski.

Krytyka pomysłu budowy wieżowców w centrum Gliwic

W Gliwicach, gdzie ZAG ma siedzibę, w ostatnich miesiącach sporo dyskusji toczyło się o planach nowych punktowców w centrum. Zalewski sceptycznie podchodzi do takiego rozwoju miasta.

- Wysokie wieżowce to nie jest warunek rozwoju miasta. Spójrzmy chociażby na Rzym - mówi. I przypomina: Architekt David Sim na wykładzie podczas 4 Design Days pokazał na konkretnych przykładach, że urbanistyka i zabudowa tradycyjna, niska, kwartałowa, może być znacznie bardziej różnorodna i pojemna. On to nazwał warstwowaniem. Takie rozwiązanie daje szansę na to, by zbudować znacznie lepsze strukturę miejską niż zabudowa punktowa.

W Gliwicach natomiast powstał koncept budowy dwóch wież, budynków, które miałyby mieć ponad 100 metrów wysokości i 33 kondygnacje w takiej lokalizacji, że powstałoby przypadkowe, moim zdaniem, łączenie dwóch koncepcji urbanistycznych - tradycyjnego miasta z koncepcją modernistyczną. W takiej sytuacji stawiamy budynek, który nie tworzy pierzei, kwartału, jest po prostu obiektem. A styk starej i nowej zabudowy to bardzo wrażliwe miejsce. Trzeba dużo czasu i wrażliwości, by to dobrze skonstruować. Te punktowce miały stanąć dosłownie w ogródkach kamienic - ocenia.

i Autor: Alicja Szydłowska Architekt Krzysztof Zalewski w rozmowie z red. Dorotą Niećko

Kim jest architekt Krzysztof Zalewski

Krzysztof Zalewski, dr hab. inż. arch., prof. Politechniki Śląskiej to architekt, naukowiec i publicysta, a także właściciel pracowni Zalewski Architecture Group. Profesor Politechniki Śląskiej na Wydziale Architektury. Laureat ponad 40 konkursów i nagród architektonicznych, autor i współautor kilkudziesięciu obiektów, ponad 100 publikacji naukowych, publicystycznych oraz opinii i opracowań eksperckich. Członek SARP oraz Izby Architektów RP. Juror konkursów architektonicznych. Specjalista z zakresu innowacji oraz technologii informacyjnych w architekturze, a także uwarunkowań behawioralnych i psychologicznych w architekturze wnętrz. Od ponad 20 lat czynny architekt.

Jak sam mówi o sobie: po godzinach jest entuzjastą jazzu, gitary i maratończykiem. W pracowni lubi używać parafraz np. Stanisława Barei.

