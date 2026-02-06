Z Januszem Komurkiewiczem, członkiem zarządu Fakro, rozmawia Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury - murator. Tym razem to rozmowa nie o tajnikach produkcji okien, lecz o współpracy z architektami. A ta w przypadku Fakro jest częsta np. wtedy, gdy powstaje nietypowy dom.

- Wszyscy chcemy być traktowani indywidualnie w sklepie, przy wyborze produktu; każdy chce się wyróżnić także przy zakupie domu czy mieszkania - mówi Komurkiewicz. - Przecież nie wszyscy znamy się na wszystkim. Ja bardzo cenię rolę architekta i staram się ułatwić mu pracę - dodaje.

- Okno zawsze jest na styku przestrzeni, na styku wnętrza i zewnętrza. To architekt ma wizję całości; wie jak światło powinno operować w pomieszczeniu - podsumowuje.

Posłuchaj całej rozmowy wideo.

Czytaj też:

Janusz Komurkiewicz o 35-leciu Fakro

i Autor: Szymon Starnawski Janusz Komurkiewicz, Fakro

Rozmowa została przeprowadzona w styczniu 2026 roku w Katowicach, podczas wydarzenia 4 Design Days, które gromadzi ekspertów z zakresu architektury, designu i budownictwa. W studiu Architektury - murator przez te dwa dni wydarzenia przeprowadziliśmy szereg rozmów z architektami, deweloperami, projektantami i dostawcami rozwiązań dla budownictwa.