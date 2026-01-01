Sprawdź się w quizie. Warszawskie bloki z PRL-u - czy rozpoznasz je wszystkie?

Julia Dragović
Julia Dragović
2026-01-01 7:00

Bloków w Warszawie jest mnóstwo. Tych wolnostojących, ale i plomb, mniej lub bardziej odważnych w formie, tworzących osiedla lub - niebotycznie długie - mieszczące całe osiedle w jednym budynku. Niektóre mijamy kilka razy w miesiącu, ale jak się nazywają? Pod jakim adresem stoją? Na te pytania odpowiedź znają nieliczni. Oto quiz z warszawskich bloków.

W czasach PRL-u nadzieje związane z blokami były ogromne - Polaków stale przybywało, a mieszkań wciąż brakowało. Rozwiązaniem był prefabrykat - budownictwo z wielkiej płyty. Kolejne betonowe domy powstawały w coraz szybszym tempie, w Warszawie powstał nawet "poligon" doświadczalny na Służewcu (Osiedle Prototypów), na którym testowano różne projekty i rozwiązania technologiczne bloków, sprawdzając je pod kątem technologicznym czy ekonomicznym.

Wszystko po to, by jak najtaniej i jak najszybciej dostarczyć dziesiątkom tysięcy warszawiaków "własne" mieszkanie. Konkursy na osiedla wygrywali czasem architekci, którzy pomimo obowiązujących normatywów i niechęci władz do architektonicznych "fanaberii" (np. wydzielonych jadalni przy kuchniach czy kawiarni na dachach bloków), udawało się w Warszawie wybudować budynki mieszkalne wyróżniające się do dziś.

QUIZ: Warszawskie bloki z PRL-u - czy rozpoznasz je wszystkie?
Pytanie 1 z 10
Na jakim osiedlu stoi blok z tą charakterystyczną klatką schodową wzdłuż fasady?
