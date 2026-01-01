Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ: Rozpoznasz te warszawskie bloki po zdjęciach?

W czasach PRL-u nadzieje związane z blokami były ogromne - Polaków stale przybywało, a mieszkań wciąż brakowało. Rozwiązaniem był prefabrykat - budownictwo z wielkiej płyty. Kolejne betonowe domy powstawały w coraz szybszym tempie, w Warszawie powstał nawet "poligon" doświadczalny na Służewcu (Osiedle Prototypów), na którym testowano różne projekty i rozwiązania technologiczne bloków, sprawdzając je pod kątem technologicznym czy ekonomicznym.

Wszystko po to, by jak najtaniej i jak najszybciej dostarczyć dziesiątkom tysięcy warszawiaków "własne" mieszkanie. Konkursy na osiedla wygrywali czasem architekci, którzy pomimo obowiązujących normatywów i niechęci władz do architektonicznych "fanaberii" (np. wydzielonych jadalni przy kuchniach czy kawiarni na dachach bloków), udawało się w Warszawie wybudować budynki mieszkalne wyróżniające się do dziś.

Jeżeli nie jesteście pewni odpowiedzi, w galerii umieściliśmy podpowiedzi. Znajdziecie tam również odnośniki do artykułów, z których dowiecie się więcej na temat budynków i osiedli z quizu.

