- Gdy przyszedłem na wydział architektury Politechniki Śląskiej, jednym z wykładowców był tam Jan Kubec - ten "od Kopernika" (tu czytajcie o Centrum Nauki Kopernik) - wspominał w rozmowie z Arturem Celińskim, redaktorem naczelnym Architektury - murator Andrzej Truszczyński.

- Zapytał nas: zastanówcie się, czy chcecie wygrywać duże konkursy. Ja jestem tu po to, by projektować duże obiekty. Odpowiedziałem sobie: Tak! Ja chcę robić duże obiekty.

Dziś TKHolding ma na swoim koncie m.in. aquaparki w Rudzie Śląskiej czy Tychach.

- Gdy popatrzymy na on rekreacyjne, to im blisko jest do parków rozrywki, a architektura jest tam wyłącznie scenografią. To, co nam przyświeca to to, by te obiekty, które są spod naszej kreski, miały sznyt architektoniczny. Nie chcemy customowych, kiczowatych zabawek - podkreślał Paweł Kobierzewski.

Jedna funkcja to za mało, aby oderwać człowieka od smartfona - mówi Paweł Kobierzewski. - Dlatego w aquaparkach, które projektujemy, łączymy np. funkcje wypoczynkowe z edukacją.

Jednak najgłośniejszy projekt, który komentują architekci w tej rozmowie wideo toi Biblioteka Nowa w Rzeszowie. Konkurs na inwestycję stulecia w Rzeszowie – Bibliotekę Nową – przyciągnął uwagę całego środowiska i miał stać się pokazem ambicji, jakości i zaufania do procedur konkursowych. Zamiast tego wywołał jedne z największych kontrowersji ostatnich lat. Paweł Kobierzewski i Andrzej Truszczyński po raz pierwszy tak szeroko i otwarcie komentują przebieg konkursu oraz jego konsekwencje.

Rozmowa została przeprowadzona w styczniu 2026 roku w Katowicach, podczas wydarzenia 4 Design Days, które gromadzi ekspertów z zakresu architektury, designu i budownictwa. W studiu Architektury - murator przez te dwa dni wydarzenia przeprowadziliśmy szereg rozmów z architektami, deweloperami, projektantami i dostawcami rozwiązań dla budownictwa.

Pracownię TKHolding prowadzą Andrzej Truszczyński i Paweł Kobierzewski, absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Firma specjalizuje się w projektach obiektów sportowych, rekreacyjnych, basenów i aquaparków. Do najbardziej znanych realizacji TKHolding należą parki wodne w Chełmie, Rudzie Śląskiej i Tychach. Ten ostatni znalazł się w finale World Architecture Festival w kategorii obiektów ekologicznych.

