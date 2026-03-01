Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy dom, który przypomina kostkę mazowiecką

"Dom dziurawy" to współczesna interpretacja domu kostki mazowieckiej, które tak często powstawały w latach 70. czy 80. Pracownia 81.WAW.PL opracowała projekt przebudowy jednego z takich domów.

Ten dom to wariacja na bazie prostopadłościanu, z płaskim dachem i brakiem detalu architektonicznego, zgodnie z manifestem Adolfa Loosa „ornament to zbrodnia" - podkreślają architekci

Najbardziej litą ścianą budynku, pozbawioną charakterystycznych otwarć, jest fasada przylegająca do ulicy.

Od ulicy na parterze nie ma okien

- Od tej strony dom na parterze nie ma żadnego okna, dopiero na piętrze pojawia się przeszklenie w cofniętej części. Od strony głównego wejścia i wjazdu do garażu bryła zaczyna nabierać przestrzennego wyrazu. Biała, tynkowana elewacja została ocieplona drewnianymi wnękami czyli tytułowymi "dziurami". Zamiast zastosowania naturalnego drewna, które wymaga konserwacji, postawiliśmy na płyty HPL z charakterystycznym laminatem imitującym drewno - mówi opowiada Anna Paszkowska-Grudziąż, współautorka projektu.

Ten dom od frontu nie ma okien

- Na piętrze pojawiają się charakterystyczne dziury, czyli inaczej mówiąc kadry. Jeden z nich jest otwarciem zadaszonego tarasu, druga "dziura" kadruje nas na drzewo, które wyrasta z tarasu na parterze. Od strony ogrodu elewacja jest podobnie otwarta, jak od strony głównego wejścia - dodaje Anna Paszkowska-Grudziąż.

Z holu zapewniono bezpośredni dostęp do części dziennej, która połączona została z jadalnią oraz kuchnią. Salon i jadalnię rozdziela zabudowa z dwustronnym kominkiem. Na piętrze mieszczą się dwie sypialnie dziecięce i dobrze skomunikowana z nimi sypialnia główna z oddzielną garderobą.

"Dom dziurawy". Zdjęcia

