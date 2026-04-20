Funkcjonalność i skala. Terminal projektowany na dekady

Nowa inwestycja powstanie na ostatniej dostępnej działce z bezpośrednim dostępem do infrastruktury lotniskowej (tzw. airsite), co jest ważne dla szybkości operacji lotniczych. Projekt przewiduje budowę hali magazynowej o powierzchni około 4 500 – 5 000 m² oraz nowoczesnej, trzykondygnacyjnej części biurowej o powierzchni 1 500 m².

Budową obiektu będzie leżała po stronie lotniska, jego dzierżawcą, który go wyposaży w nowoczesny sprzęt będzie DHL Express Polska.

Z punktu widzenia inżynieryjnego, sercem obiektu będzie zaawansowany system sortujący o przepustowości do 6 000 przesyłek na godzinę, co stanowi ogromny skok wydajnościowy względem obecnych 2 500 przesyłek. Jak podkreśla Agnieszka Łukawczyk, wiceprezes ds. operacyjnych DHL Express Polska, to dziś konieczność.

Wierzymy, że ten obiekt zapewni nam możliwość funkcjonowania tutaj co najmniej do 2049 roku. Jest to data na dzień dzisiejszy niewyobrażalna, ale tak jest zaprojektowane, żeby mógł się skalować, rozwijać i modułowo rosnąć - mówi Agnieszka Łukawczyk, wiceprezes ds. operacyjnych DHL Express Polska.

Charakterystycznym elementem architektury terminala będą dedykowane bramy dla pojazdów kurierskich. W pierwszej fazie powstanie ich 60, z zaplanowaną możliwością rozbudowy do 90 stanowisk.

Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express Polska podkreśla, ze są trzy powody, dla których chcą mieć drugi nowoczesny terminal cargo na południu Polski.

Po pierwsze - poprzedni program inwestycyjny, w którym zbudowaliśmy 16 obiektów w Polsce, to był 2015 rok. Dziś zapotrzebowanie na usługi związane z rozwojem gospodarczym południa Polski, Katowic, Rzeszowa, całego południa jest tak duże, że potrzebujemy nowego obiektu. To jest dla nas ważne. Drugi powód jest taki, że chcemy być firmą zmniejszającą ślad węglowy i bardziej ekologiczną i ten nowy obiekt też będzie pełnił tę funkcję. Umożliwi nam prowadzenie naszych operacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które zmniejszą ten ślad węglowy. Wreszcie trzecia, bardzo ważna rzecz, to jest miejsce pracy naszych pracowników. Chcemy, żeby było bardziej komfortowe, bardziej bezpieczne i żeby dawało im możliwość rozwoju- mówi prezes DHL Expres Polska, Tomasz Buraś.

Terminal cargo dążący do zeroemisyjności

Współczesna architektura lotniskowa nie może istnieć bez rygorystycznych norm ekologicznych. Terminal DHL Express będzie realizowany w modelu „Building Carbon Neutral”, dążąc do pełnej zeroemisyjności operacji.

- Będziemy korzystali z energii odnawialnej. Fotowoltaika i pompy ciepła, więc chcemy korzystać jak najwięcej z tej energii odnawialnej, żeby jednak ten ślad węglowy był jak najniższy – wyjaśnia Agnieszka Łukawczyk.

Każda z planowanych bram kurierskich zostanie wyposażona w infrastrukturę do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycja ta idealnie zbiega się z szerszym projektem transformacji energetycznej lotniska, które będzie budować tu 48 stacji ładowania po stronie operacyjnej portu.

Dla projektantów obiektów logistycznych ważne są wymagania certyfikacyjne. Nowy terminal będzie spełniał standardy TAPA A oraz Global Security Framework. W obiekcie znajdą się cztery nowoczesne maszyny do prześwietlania rentgenowskiego, które mają zapewnić bezpieczeństwo nie tylko przesyłkom, ale i infrastrukturze statków powietrznych.

Kiedy będzie gotowy nowy terminal cargo na Katowice Airport?

Prace przygotowawcze i uzyskiwanie decyzji środowiskowych ruszają już w 2026 roku. Projektowanie terminala DHL zaplanowano na rok 2027, a budowa ma potrwać do końca 2028 roku, tak aby obiekt mógł zostać uruchomiony operacyjnie na początku 2029 roku.

Rozbudowa bazy w Pyrzowicach to nie tylko rozwój logistyczny, ale przede wszystkim strategiczne wzmocnienie południowej Polski jako hubu dla branży automotive i lotniczej, generujące docelowo do 7 000 miejsc pracy na terenie portu do 2030 roku.

DHL obecny jest w Katowice Airport od niemal 30 lat. To sprawdzony i wiarygodny partner - DHL Express jest największym operatorem kurierskim na naszym lotnisku. Chcemy, aby firma dalej się tutaj rozwijała, stąd nasze porozumienie w sprawie budowy terminalu cargo, będzie to drugi tego typu obiekt w Katowice Airport. Warto podkreślić, że rozwój strefy cargo generuje istotną wartość dodaną dla gospodarki regionu - to nowe miejsca pracy oraz pogłębienie specjalizacji w obszarze logistyki. Inwestycja ta wzmocni jeden z kluczowych filarów działalności katowickiego lotniska. Pyrzowice pozostają liderem wśród portów regionalnych w segmencie obsługi frachtu. Prognozujemy, że w tym roku w naszej strefie cargo zostanie obsłużone rekordowe 50 tys. ton frachtu. Naszym celem do 2030 roku jest podwojenie tego rezultatu, co będzie możliwe m.in. dzięki realizacji wspólnego projektu z DHL Express - mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Miliardowe wydatki na główny terminal pasażerski

Inwestycja dla DHL to zaledwie fragment potężnego programu inwestycyjnego GTL S.A., którego wartość do 2032 roku szacowana jest na półtora miliarda złotych. Artur Tomasik, prezes zarządu GTL S.A., firmy zarządzającej lotniskiem w Pyrzowicach, wskazuje inne dużo większe wyzwanie, jakie stoi przed tym portem lotniczym.

- Nasze największe wyzwanie to obecnie budowa nowego głównego terminalu pasażerskiego. Szacujemy, że ta inwestycja to na dzisiaj około miliarda złotych – mówi Artur Tomasik.

Obecnie lotnisko jest na etapie wyboru projektanta tego obiektu spośród sześciu międzynarodowych konsorcjów architektonicznych. Plan zakłada stworzenie multimodalnego centrum przesiadkowego, które połączy transport lotniczy z kolejowym za pomocą tunelu, umożliwiając pasażerom przejście suchą stopą z pociągu do samolotu.