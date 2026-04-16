Hangar za 55 mln zł powstawał rok

Budowa tego imponującego obiektu wystartowała w marcu 2025 roku i została zrealizowana przez śląskie przedsiębiorstwo Promus z Rudy Śląskiej. Koszt całej operacji zamknął się w kwocie 55 mln zł netto, co pozwoliło na stworzenie przestrzeni o parametrach, które budzą respekt wśród specjalistów z branży.

Gigantyczna kubatura H4 i precyzyjne przeznaczenie

Hangar H4 to obiekt o potężnych gabarytach - jego powierzchnia użytkowa wynosi 11,2 tys. m kw., a całkowita kubatura oscyluje w granicach 121,1 tys. m sześc.. Tak ogromna przestrzeń została zaprojektowana w konkretnym celu - sercem budynku są dwie specjalistyczne zatoki serwisowe. Zostały one przystosowane do obsługi samolotów tzw. kodu C, do których zaliczają się najpopularniejsze maszyny pasażerskie średniego zasięgu, takie jak Airbus A320 czy Boeing 737.

Architektura obiektu nie ogranicza się jednak wyłącznie do hali serwisowej.

H4 dysponuje również rozbudowanym zapleczem biurowo-socjalnym. Co istotne, z tej nowoczesnej infrastruktury korzystają nie tylko inżynierowie i mechanicy odpowiedzialni za przeglądy maszyn, ale także pracownicy firm handlingowych, co zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni i płynność procesów operacyjnych na lotnisku.

Głównym najemcą tej przestrzeni została linia lotnicza Wizz Air, dla której Katowice są jedną z ważniejszych baz w europejskiej siatce połączeń.

Nowy hangar w Katowicach to dla Wizz Air kamień milowy oraz wyraźny dowód naszego długofalowego zaangażowania w Polsce. To właśnie w Katowicach ponad 20 lat temu rozpoczęła się nasza historia, a dziś jest to jedna z naszych najważniejszych i najszybciej rozwijających się baz. Realizując tu nasz największy w historii letni rozkład lotów oraz stale rozbudowując siatkę połączeń i przepustowość, wzmacniamy tą inwestycją nasze zaplecze techniczne, wspieramy tworzenie lokalnych miejsc pracy i zapewniamy jeszcze większą wydajność oraz stabilność naszych operacji. Naszym priorytetem pozostaje zapewnianie pasażerom coraz lepszej komunikacji, większego wyboru i niezmiennie niskich cen, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju polskiego sektora lotniczego - podkreślał Diarmuid Ó Conghaile, Chief Operations Officer w Wizz Air.

Katowice Airport wyróżnia się bazą serwisową

Wraz z oddaniem hangaru H4, baza serwisowa w Pyrzowicach, określana w terminologii lotniczej jako sektor MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), osiągnęła imponującą skalę. Obecnie całe centrum składa się z czterech hangarów o łącznej powierzchni aż 33,5 tys. m kw. Infrastruktura ta pozwala na jednoczesne serwisowanie ośmiu samolotów z rodziny Airbus A320/A321.

Jak informuje lotnisko, w 2011 roku zakończono generalny remont hangaru H1, rok później do użytku oddano hangar H2. W 2022 roku hangar H3, a w 2026 roku - hangar H4. W przyszłości GTL S.A. planuje dalszą rozbudowę infrastruktury do obsługi technicznej samolotów.

Każdy z budynków w kompleksie ma swoją specyfikę.

Hangar H1 - tu realizowane są przede wszystkim szybkie i skomplikowane wymiany silników turbowentylatorowych w maszynach typu Airbus.

Hangary H2, H3 oraz najnowszy H4 - to przestrzenie dedykowane specjalistycznym, długotrwałym przeglądom hangarowym maszyn z rodziny Boeing 737 i Airbus A320.

W strategii rozwoju infrastruktury Katowice Airport stawiamy na dywersyfikację, dlatego od ponad 15 lat rozbudowujemy centrum MRO na naszym lotnisku. Dzięki temu w Pyrzowicach nie tylko powstały setki nowych miejsc pracy w obszarze obsługi technicznej samolotów, zbudowaliśmy także trwałą synergię pomiędzy lotniskiem a Politechniką Śląską. Uczelnia ta kształci kadry na potrzeby firm zajmujących się serwisowaniem maszyn w Katowice Airport - mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Rozbudowa lotniska napędza rozwój samorządów, biznes i naukę

Rozbudowa bazy to także, co podkreślał prezes GTL-u, potężny impuls dla lokalnego rynku pracy. Szacuje się, że uruchomienie tylko jednego, najnowszego hangaru wygeneruje od 150 do 200 nowych etatów. Już teraz w całym centrum serwisowym Katowice Airport zatrudnienie znajduje około 700 specjalistów, co czyni lotnisko jednym z największych pracodawców w regionie w sektorze wysokich technologii.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, wskazuje na wymierne efekty rozbudowy lotniska.

Według badań, w ubiegłym roku uczestnicy wydarzeń organizowanych w Katowicach wydali ponad 340 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 20% względem roku 2024. Te pieniądze wspierają lokalną gospodarkę – trafiają do restauratorów, hotelarzy, właścicieli sklepików. Budowa nowego hangaru to nie tylko dalszy rozwój infrastruktury, ale też nowe miejsca pracy - mówi Marcin Krupa.

Sukces inwestycyjny Pyrzowic opiera się na strategii dywersyfikacji, którą Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze realizuje od ponad 15 lat. Elementem tego planu jest trwała współpraca z Politechniką Śląską. Uczelnia ta dostarcza wykwalifikowane kadry, kształcąc inżynierów precyzyjnie pod potrzeby firm serwisowych działających w porcie.

Równie istotne jest wsparcie instytucjonalne. Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa, podkreśla, że nabycie akcji GTL przez województwo i samorząd Katowic znacząco wzmocni procesy inwestycyjne. Rozwój portu ma bowiem bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową całego regionu.

Rekordowe wyniki i ambitna przyszłość lotniska

Rok 2026 zapowiada się dla Katowice Airport jako czas historycznych rekordów. Tylko w pierwszym kwartale port obsłużył 1,13 mln pasażerów. Według prognoz, cały rok ma zamknąć się liczbą blisko 7,9 mln podróżnych, co umocni pozycję lotniska jako lidera w segmencie ruchu czarterowego oraz jednego z najważniejszych ośrodków cargo w Polsce.

Hangar H4 to nie ostatnie słowo budowniczych w Pyrzowicach. GTL S.A. już planuje kolejne etapy rozbudowy infrastruktury MRO. Pyrzowice stają się tym samym lotniskiem kompletnym, łączącym funkcje transportowe z zaawansowanym przemysłem serwisowym.